Afbeeldingen van Garmin fēnix 8 met amoled en Enduro 3 duiken op

Er zijn beelden verschenen van drie nieuwe smartwatches van Garmin. Het bedrijf brengt in september de fēnix 8, de fēnix E en de Enduro 3 uit, waarbij nu al bekend is dat die eerste een amoledscherm krijgt. Ook lijken de fēnix-modellen nu duikfuncties te krijgen.

WinFuture wist de hand te leggen op de nieuwe modellen, die het bedrijf naar verwachting in september definitief introduceert. Het gaat om de nieuwe Garmin fēnix 8 en een nieuw model, de fēnix E, waarover verder alleen nog geruchten rondgingen. Het lek toont dat de fēnix 8 voor het eerst een amoleddisplay krijgt in plaats van het eerdere lcd met memory-in-pixel. Dat kan er volgens WinFuture op wijzen dat de nieuwe fēnix E wel zo'n memory-in-pixelscherm krijgt en goedkoper wordt aangeboden dan de fēnix 8, maar dat is niet zeker.

Garmin Fenix 8Garmin Fenix 8Garmin Fenix 8Garmin Fenix 8

Wel is duidelijk dat de fēnix 8 beschikbaar komt in 47mm en 51mm. De fēnix E komt alleen als 47mm-variant beschikbaar. De Enduro 3 komt er juist alleen in 51mm. Over dat laatste model zijn, naast de foto's, verder geen specificaties bekend.

Op een van de foto's van de fēnix 8 is te zien dat de software voortaan duikinformatie bevat. Dat zat aanvankelijk alleen op de Descent-modellen. WinFuture zegt verder dat het de prijs van de fēnix 8 heeft. Het 47mm-model kost 1099 euro, het grotere model 1199 euro.

Garmin Enduro 3Garmin Enduro 3Garmin Enduro 3

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-08-2024 14:53
124 • submitter: D3F

16-08-2024 • 14:53

124

Submitter: D3F

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Reacties (124)

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dbzokphp 16 augustus 2024 15:05
Interessant dat het horloge ook duikfuncties krijgt. Nu hebben ze daarvoor de aparte Descent-line. Ben benieuwd of die line zal blijven of alle functionaliteiten daarvan in de Fenix-line komt.
Niet Henk @dbzokphp16 augustus 2024 20:32
Zeker interessant! Ik heb net een Descent mk3 43mm aangeschaft, en dan klinkt dit wel als een mooi alternatief, hoewel 43 mm voor mij meer dan genoeg is.

Het valt me wel op dat deze tot 40 meter mag waar de Descent MK3 serie tot 200 meter kan, en binnen de Descent horloges heb je ook varianten met luchtintegratie (waardoor je op je horloge ziet hoeveel lucht je hebt) inclusief de mogelijkheid met meerdere duikers die info te delen en voorgemaakte berichten te sturen.

Die features zijn leuk, maar om ze te realiseren zijn de knoppen puur magnetisch (dus iets raar) en is het horloge heel wat meer bulky. Ook kost de hardware voor luchtintegratie een hoop geld, binnen de Descent serie betaal je er €200 voor.

Ik gok dus dat de Descent zeker een losse lijn gaat blijven voor de fanatieke/tec duiker met meer features en betere waterdichtheid, en dat dit meer in de lijn van o.a. de Apple Watch Ultra als leuke extra feature de mogelijkheid heeft om ook als duikcomputer te gebruiken. Maar voor de gemiddeld duiker die zelden gebrevetteerd is voor dieper dan 40M en niet per se op het horloge hoeft te zien hoeveel lucht hij nog over is, klinkt deze prima.
Llopigat @Niet Henk19 augustus 2024 17:02
Hoe stuurt het horloge dan berichten naar die andere duikers? Want radio werkt toch niet onderwater? (Zeker niet in zout water). Gaat dat met ultrasound ofzo?

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 19 augustus 2024 17:03]

Niet Henk @Llopigat19 augustus 2024 17:31
Precies! Iets wat Garmin subwave noemt. En heel ultrasoon is het niet, sommige duikers kunnen het horen, als ze een luchtdruk sensor op de fles vlak achter hun oor hebben.
unglaublich 16 augustus 2024 15:08
Waardeloos om op oled over te stappen voor een functioneel horloge. De markt voor fancy displays en korte batterijduur is al verzadigd en niet Garmins sterke kant. Richt je op je kwaliteiten.. batterij duur, leesbaarheid in zonlicht, gewicht en trainings functies.

Heb om dezelfde reden de FR965 weer ingeleverd en terug naar de FR955 gegaan.

[Reactie gewijzigd door unglaublich op 16 augustus 2024 15:09]

Rhinosaur @unglaublich16 augustus 2024 15:26
Zo een tft schermpje kan echt niet meer voor zo een prijs. De OLED-modellen gaan gewoon prima lang mee. Ter vergelijking: de Garmin Epix Pro Gen 2 kan 16 dagen meegaan op smartwatch modus en de Fenix 7 is gewaardeerd op 18 dagen smartwatchmodus.

Als je de Sapphire edition hebt, voor echt outdoor en sport gebruik, dan kan je dat tft schermpje nauwelijks aflezen (saffier glas geeft een waas). Zo een OLED-scherm is dan toch echt wel een vereiste.

Misschien ligt het aan mij, maar die 2 dagen minder batterij (16 t.o.v. 18) is voor mij een no brainer voor een Amoled scherm.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 16 augustus 2024 15:27]

Sissors @Rhinosaur16 augustus 2024 15:32
Maar dat is enkel wanneer je geen always on display wil hebben. Wil je dat wel hebben, dan is de accuduur nog 6 dagen. Van 2.5 weken naar nog geen week.
Jamesl @Sissors16 augustus 2024 16:01
Kijk ik nog steeds jaloer naar met mijn Samsung Watch :+
Overigens heb ik Always on nooit helemaal begrepen, waarom zou je dat ding altijd aan willen hebben staan als je er niet naar kijkt? Ik doe nu 1 polsbeweging en hij gaat aan.
Snap het overigens wel als je aan het sporten bent of je hebt een mooie Watch Face.
Sissors @Jamesl16 augustus 2024 16:05
Zodat je ook de tijd kan bekijken zonder polsbeweging te doen? En natuurlijk, sommige zullen dat overbodig vinden. Andere zullen het hele horloge overbodig vinden, immers waarom kijk je niet gewoon op je telefoon? Moet je zo vaak de tijd bekijken dat die paar seconde extra echt een probleem is?

Ik kijk iig vaak zat naar de tijd zonder mijn Garmin genoeg te draaien om hem te activeren (dat zijn achtergrondverlichting aan gaat). Natuurlijk is hij niet always-on, dan leer je snel genoeg dat je dat wel moet doen. Maar als het nu niet hoeft, wat win ik precies met een OLED scherm? Ja mooiere kleuren. Hoe mooi moeten de kleuren zijn om de tijd te bekijken, of een melding te lezen?
Caayn @Sissors16 augustus 2024 17:55
Mee eens. Plus ik vindt 't bij vergaderingen storend wanneer er een horloge van iemand constant aan/uit gaat.
Klaas_ @Sissors22 augustus 2024 21:45
Amoled heeft een veel hogere resolutie, iets wat zeer handig is bij de kaart functie. Aangezien de kaart de belangrijkste reden is om in deze prijsklasse te kopen snap ik dat het MIP scherm verdwijnt.
delphium @Sissors16 augustus 2024 16:05
Nee, precies andersom. 16 dagen is met always on. Zonder haal je met gemak een maand.
Sissors @delphium16 augustus 2024 16:11
Nee hoor, zie: https://www8.garmin.com/m...2B-890D-A68917F11A90.html

4-11 dagen met always-on display, afhankelijk van het formaat van je horloge. Zonder 10-31, en die laatste is dus ruwweg hetzelfde als wat een MIP LCD display zou halen. Oftewel onder de streep kost het je bij een equivalent horloge als je always-on wil, en je van transreflectief LCD naar OLED gaat, een ~2.5x-3x batterijduur.
delphium @Sissors16 augustus 2024 21:58
Ik heb hier de Garmin Epix Pro Gen 2 om mijn arm zitten. Met always on (wat ik in het begin aan had staan) haal je makkelijk 16 dagen. Ik had wel de helderheid laag staan. Oled geeft echter best veel licht, dus het is met always on net of je een lamp om je arm hebt. Daarom heb ik dat nu uitgezet en het horloge zelf geeft aan dat ik nog 27 dagen batterij heb. Ik heb hem al een paar dagen niet aan de lader gehad.

Ik denk dat Garmin conservatief is met de waardes, of er vanuit gaat dat je dagelijks sport en dus meer batterij verbruikt.

Dus ja, oled verbruikt meer, maar je gebruikt het ook anders. Effectief merk ik weinig tot geen verschil met mijn Fenix 5+.

[Reactie gewijzigd door delphium op 16 augustus 2024 22:00]

alwinus @Sissors17 augustus 2024 16:34
Hangt af van formaat. Always on display hier en 51mm. En batterijduur is dan 11 dagen. Dikke prima
pennywise666 @Sissors21 augustus 2024 22:01
Wat is dit allemaal voor een gelul over batterijduur?? Je legt dat ding toch gewoon op de oplader elke avond?? Of heb je alleen een stopcontact tot je beschikking om de paar dagen?
Sissors @pennywise66621 augustus 2024 22:27
Je gaat een horloge met weken accuduur elke avond aan de oplader hangen? Waarom in hemelsnaam? Daarvoor koop je toch geen horloge met die accuduur?
pennywise666 @Sissors21 augustus 2024 22:38
Je koopt een horloge toch niet alleen om de accuduur? En ja, je legt dat ding gewoon heel simpel en zonder enige moeite op die oplader zodat het altijd 100% is de dag erna. Waarom niet?
Sissors @pennywise66621 augustus 2024 22:44
Als jouw telefoon op 95% is, en leg je hem ook aan de lader zodra mogelijk? Zodat hij zo snel mogelijk weer 100% is? Of heb je geen laders thuis / op je werk / in de auto?
pennywise666 @Sissors21 augustus 2024 22:47
Nee gewoon alleen in de nacht terwijl ik slaap, dat vind ik gewoon fijn om de dag te beginnen met 100%. Zelf ben ik dan ook 100% opgeladen na mijn slaap. Dus dan kan je er allebei lekker tegenaan;)
Sissors @pennywise66621 augustus 2024 22:50
Dan snap ik niet helemaal waarom je een telefoon op 95% vol niet direct wil opladen, en een horloge op 95% wel.

Onder de streep is het voor een hoop mensen die zo'n horloge kopen belangrijk dat hij veeeeeel langer op zijn accu mee kan dan een volwaardig smartwatch. Overigens wil je hem natuurlijk 's nachts ook om hebben om je slaap te tracken.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 21 augustus 2024 22:50]

pennywise666 @Sissors21 augustus 2024 22:55
O sorry ik las het niet goed. Ja mijn telefoon ook!
Maar ja idd, ik begrijp dat andere mensen hem weer voor dat bv willen gebuiken 's nachts of voor de lange accutijd.
Waswat @Rhinosaur16 augustus 2024 20:12
ik heb een fenix 7 sapphire solar, in de praktijk gaat hij iets langer dan een week mee hoor.
Marcel @Waswat16 augustus 2024 20:39
Ik heb heb de pro versie van dit model en haal er zonder problemen 21/2 week mee. Met wat zon erbij nog meer. Vanwaar deze lage accuduur?
Waswat @Marcel17 augustus 2024 00:45
ik heb de scherm verlichting wat verhoogd (van default naar 70%) en gebruik hem ook als wekker dus dat zal de accuduur wel wat verminderen.
pennywise666 @Marcel21 augustus 2024 22:05
21,2 weken of 2,5 week?
Marcel @pennywise66622 augustus 2024 07:54
2,5 week. Laatste keer zat er net geen drie weken tussen, maar dat was in een periode met veel zon (vakantie) en alleen activiteiten op de fiets. Daar mocht de Garmin Edge het werk voor verzetten.
Crocidolite @Rhinosaur16 augustus 2024 15:54
Ik heb een Fenix 7X Solar Sapphire, en kan het scherm prima aflezen. Ook in de volle zon.

Tuurlijk heeft een OLED helderdere kleuren en veel meer contrast maar verbruikt ook aanzienlijk meer stroom (als het display always on is).

Mijn pc scherm, mijn mobiel en mijn Steam Deck hebben allemaal OLED en ik zou nooit meer terug willen naar iets anders.
Maar voor een smartwatch vind ik OLED teveel bling bling gehalte hebben, en accuduur vind ik zeer belangrijk.
kw_nl @Rhinosaur16 augustus 2024 16:17
Waarom niet, mijn 7X Solar kan ik prima aflezen in de zon. De batterij gaat met gemak 21 dagen mee. Voordat laatste vind ik gewoon heel relaxed. Daar komen de Epix Pro's niet in de buurt.
digital-IMEI @Rhinosaur16 augustus 2024 16:23
Ik nodig je graag uit om mijn Fenix 7 Pro een keer in de volle zon te bekijken. Zeker weten dat die beter leesbaar is dan jouw OLED scherm.

Over batterijduur, zoals al door anderen gezegd, always on geeft net geen week gebruik. Ik haal makkelijk 3 weken en dat is inclusief 5 uur GPS sporten (hardlopen) per week.

De reden voor mij, los van de accuduur om voor een MIP (dus geen TFT) schermpje te zien is dat ik niet in het donker of minder verlichte situaties, een lamp aan m’n pols te hebben. Juist het subtiele van een MIP scherm maakt dit een veel meer “traditioneel” horloge.

Ieder zijn eigen smaak ;)
dooiedodo @Rhinosaur16 augustus 2024 17:20
omdat het transreflective is, is meer zon alleen maar beter. Ik loop zeker al 15 jaar met smart watches rond en vind een always-on nog altijd prettige. Kan aflezen zonder die beweging te maken tijdens typen bijvoorbeeld, of mn hand niet van het stuur halen en toch kijken. Ik zou niet zonder willen
Hoe zit het met Burn-in in oled versies tegenwoordig? Heb toch wel eea gezien van garmin dat bij always on echt wel image blijft plakken, voor mij ook een no-go.
Dus ik blijf voorlopig op 7pro steken en is garmin mij als "graag nieuwe model" wel ff kwijt
_eXistenZ_ @dooiedodo17 augustus 2024 06:21
Burn-in komt sinds 1995 niet meer voor.
dooiedodo @_eXistenZ_17 augustus 2024 09:41
Leuk statement, maar oled is nog altijd gevoelig
Staat zelfs in de epix handleiding
https://www8.garmin.com/m...E9-BB09-778836BBF700.html

Optimizing settings for limiting image burning.
Ik hoef het niet als dit zo blijft
ZebeDeuS @_eXistenZ_18 augustus 2024 09:55
Vertel dat maar aan mij, met een OnePlus 5T wier OLED-scherm toch echt zeer duidelijk burn-in vertoont van de statusbar. Het %-teken is goed te lezen, de digitale klok duidelijk herkenbaar, de notificatie-icoontjes zijn van links naar rechts afnemend in intensiteit van burn-in.

LCD heeft juist minder burn-in tegenwoordig, iirc.
Kappie1977 @_eXistenZ_19 augustus 2024 14:57
Waar haal jij dat vandaan? AMOLED en PMOLED hebben nog steeds last van burn in.
Marcel @_eXistenZ_22 augustus 2024 07:56
Daar dacht de Garmin Venu van m'n broertje toch anders over. Het bestaat echt nog steeds.
Marcel @Rhinosaur16 augustus 2024 18:43
Pardon? Het transreflective scherm van mijn Garmin 7 pro sapphire is juist uitstekend af te lezen in volle zon. Die waas waar je het over hebt is in direct vergelijk met een niet solarmodel te zien maar in de praktijk is het verschil niet erg groot. Ik juich de stap naar amoled, uitgerekend voor dit soort horloges, bepaald niet toe.
dutch-guy @Rhinosaur16 augustus 2024 18:57
Mijn Garmin 7 pro solar met sapphire is prima af te lezen hoor. Bijna 28 dagen batterij duur. Ik gebruik hem niet als smartwatch, dus misschien dat dat de batterij verschil verklaard.

Maar dat sapphire verhaal heb ik absoluut geen last van.
EwieM @Rhinosaur17 augustus 2024 15:42
Waar heb je het over? Ik heb de fenix 7x solar sapphire en heb nooit problemen met aflezen, zelfs niet met het scherm op de laagste helderheid. Ik had meer problemen met de amoled epix die ik ook een tijdje heb geprobeerd. Ben snel weer overgestapt op het MIP display. Het gaat trouwen niet ok 2 dagen batterijduurverschil, mijn 7x haalt nu makkelijk 4 weken waar de epix het 6-7 dagen volhield.
Zymp @Rhinosaur17 augustus 2024 11:07
Garmin gebruikt eigenlijk Memory-in-Pixel LCD schermen, waardoor ze zo weinig verbruiken en goed zichtbaar zijn.

En niet meer kunnen, vind ik wel. Het is net een meerwaarde voor mij. Ik heb zelf een gedateerde vivoactive 4 (niet te vergelijken met een Fenix, ma bon). Ik kan mijn scherm altijd en overal perfect aflezen. Mijn vriendin met een Venu SQ, heeft daar meer problemen mee.

Mijn vivoactive gaat nu bijna 5 jaar mee, en is versleten. Batterij, bandje, vol gekrast,... Maar ik weiger om naar een nieuwe te upgraden, die ook een amoled display heeft.

Als ze de keuze zouden geven tussen een model met amoled of MIP zou ik altijd voor de laatste gaan.
vverbeke @Zymp17 augustus 2024 16:59
Idem hier, overgestapt van de Vivoactive 4 naar de Fenix 7 pro. Eigenlijk overkill qua features maar een mens mag zichzelf al eens verwennen.

Is een Forerunner dan niks voor jou? Daar heb je nog modellen met MIP-scherm dacht ik.
Kappie1977 @Zymp19 augustus 2024 14:58
Helemaal eens.
Gamersea @Rhinosaur17 augustus 2024 12:11
Uhm. Je hebt overduidelijk zelf niet een sapphire variant. Is echt meer dan goed af te lezen.

Waardeloze keuze dat ze voor oled gaan op dit type horloge.
Sando @Rhinosaur17 augustus 2024 22:55
Voor zoveel geld vind ik het persoonlijk heel belangrijk dat er altijd een horloge op het scherm staat, en niet dat ik telkens met mijn arm moet schudden als ik 4 seconden een klokje wil zien. Dat 64 kleuren memory-in-pixel dat vrijwel gratis (qua stroomverbruik) aan blijft staan is echt prachtig, naar mijn mening.

Zo'n zwart blokje aan je arm, dat heeft iets kitscherigs, ook al betaal je er €1199 voor.
Een permanent zichtbaar klokje heeft iets luxe, ookal is het getekend in MIP-pixels. Ik vind het prachtig, een klein beetje retro, doet me denken aan die Casio grafische rekenmachines met 4 kleuren.

Die van mij gaat altijd mee bij het hiken en in de juiste hoek is het scherm zeer goed leesbaar. Ik heb er nooit problemen mee.
Sunny @unglaublich16 augustus 2024 15:15
Wat is precies betreft de FR965 de issue? Wat mij betreft als hardloper doe ik er circa 2 weken mee op een lading met ongeveer 70-100km aan runs.
RonaldHeirbaut @Sunny16 augustus 2024 15:30
Ik ook. Probleemloos. Ook het aflezen van het scherm heb ik nog niet als negatief ervaren. Ik wil niet meer terug naar mijn FR245.
Veendammer @RonaldHeirbaut16 augustus 2024 17:05
Ik ben over van een FR245 naar een Epix Pro gen2 51mm, en het scherm is in volle zon zeer goed leesbaar. Ook met activiteiten, bij pols draaien van gedimd naar normale helderheid gaat prima. Ik had wat twijfels over Oled maar ben er heel erg tevreden mee.

51 cm is wel heel erg groot, is dus mm :)

[Reactie gewijzigd door Veendammer op 16 augustus 2024 23:04]

RonaldHeirbaut @Veendammer16 augustus 2024 18:20
Zal niet meevallen, een scherm van 51cm om je pols... ;) (maar het is duidelijk wat je bedoelt)
Ik heb getwijfeld tussen een Fēnix en een FR. Uiteindelijk doe ik toch alleen hardlopen en fietsen, maar dat laatste met een Edge. Een FR is goed genoeg. De Stryd app kwam niet helemaal tot zijn recht op een FR245 dus vandaar de FR965. Erg tevreden mee!
Zelfs als de accu op 10% staat ga ik er gerust nog 15km mee rennen.
unglaublich @Sunny16 augustus 2024 15:47
Ik gebruik m tijdens het fietsen voor de navigatie. De batterijduur is te kort en de leesbaarheid niet goed en ten slotte heeft het scherm geen always on. Dingen die de 955 probleemloos kon.
Jamesl @unglaublich16 augustus 2024 15:57
Kan niks over de batterijduur en de leesbaarheid zeggen, want ik heb de watch niet, maar een korte Google search over de always on functie levert het volgende op van de Garmin Support website:

"To Enable Always On for Smartwatch Mode:
  • Hold the UP key.
  • Select System.
  • Select Display.
  • Select General Use.
  • Enable Always On Display mode.
To Enable Always On for During Activities:
  • Hold the UP key.
  • Select System.
  • Select Display.
  • Select During Activity.
  • Enable Always On Display mode
."

[Reactie gewijzigd door Jamesl op 16 augustus 2024 15:58]

unglaublich @Jamesl16 augustus 2024 16:00
Ja maar die zogenaamde always on gaat op een gedimde stand waardoor het niet leesbaar is in daglicht
JustRob @unglaublich16 augustus 2024 17:50
Je kunt ook de helderheid van always on instellen op maximaal continu. Of alleen bij een activiteit. Tenminste op mijn ForeRunner 265. Kan me niet voorstellen dat de duurdere modellen dat dan niet kunnen.
Hans Yolo @JustRob17 augustus 2024 13:47
Ja kan gewoon op de 965 ook. Enige nadeel is als je bijvoorbeeld urenlang op kaart gaat zitten tijdens een wandeling, dan gaat je batterij hard met maximaal always-on. Maarja, je haalt waarschijnlijk nog steeds makkelijk 12 uur dus dat is ook wel relatief.
dutch-guy @unglaublich16 augustus 2024 18:59
Ook dit ben ik gewoon niet met je eens xD sorry maar juist in daglicht is mijn scherm heel goed leesbaar.
Philo Melos @unglaublich17 augustus 2024 13:51
Je zit gewoon te trollen.
J_van_Ekris @unglaublich16 augustus 2024 15:55
Waardeloos om op oled over te stappen voor een functioneel horloge. De markt voor fancy displays en korte batterijduur is al verzadigd en niet Garmins sterke kant. Richt je op je kwaliteiten.. batterij duur, leesbaarheid in zonlicht, gewicht en trainings functies.
Mijn Epix (met OLED display) heeft anders erg weinig issues met accuduur. Hij haalt makkelijk een week met zeer frequent sporten. Meestal is even laden tijdens het douchen voldoende.

Betekent dit in praktijk dat Epix en Fenix nu in praktijk hetzelfde product zijn geworden? Want dat OLED scherm was in praktijk nog het enige onderscheid.
digital-IMEI @J_van_Ekris16 augustus 2024 16:25
Daar lijkt het inderdaad op. En de E serie als soort van budget / energy variant daarvan?

Overigens opvallend dat ze volledig van het solar chargen af lijken te stappen.
J_van_Ekris @digital-IMEI16 augustus 2024 18:04
In het duitse stuk wordt nog wel over solar gesproken, dus ik gok dat het optioneel wordt.
UPPERKEES @unglaublich16 augustus 2024 16:20
Daarvoor kan je gewoon kiezen voor een Garmin Instinct 2X Solar ;) Maar niet iedereen wilt een simpel scherm. Sommigen willen een fancy scherm. Voor ieder wat. De batterij van een Garmin gaat sowieso langer mee dan dat van een iWatch of andere. Dus ik weet niet wat je zit te klagen :)
gedonie @UPPERKEES16 augustus 2024 19:03
Voor een fancy scherm had je de epix en de forerunner serie. De fenix was juist voor mensen die wel lange batterij nodig hebben en goede leesbaarheid bij echt volle zon. Laat dat nu net zijn waar de MIPS schermen voor bedoeld zijn.

De epix zijn batterij is ruk vergeleken met de fenix en dat is volledig door de oled. De fenix gaat 30 dagen mee met AOD de Epix 6 dagen.
mphilipp @unglaublich16 augustus 2024 23:35
Batterijduur valt reuze mee hoor. Ik heb een Epix 2 na jarenlang Fenixen te hebben gehad. Ja, die kunnen makkelijk de hele week mee. Als ik op de Fenix de SPO functie uit zet (is toch onzin) kan ie ook bijna een week mee. Scherm kun je automatisch uit laten gaan en bij handbeweging weer laten inschakelen. En hij gaat bij mij 's-avonds na 12u automatisch (net als de foon) op de nachtstand/niet storen.
Ik denk dat de Fenix 8 misschien nog beter is omdat ze elke keer wel weer wat tweaks verzinnen en de accu's ook steeds beter. En er is ook een FE die een gewoon LCD scherm heeft.

Ik ben het met je eens dat het een functioneel horloge is, en een van het beste (zo niet de beste) sporthorloge is. Maar ja, je moet concurreren met de Apple Watch Extreme of hoe heet dat ding. En als de concurrentie allemaal funky schermpjes heeft, 'moet' je meedoen.
Marve79 @mphilipp17 augustus 2024 09:19
Ik heb een 6X pro, ik sport ongeveer 9 uur per week. Ik laad nu eens in de zoveel weken, ik denk 2-3 weken maar ik hou het niet zo bij.

Ook doe ik vaak ultras dus hij moet ook 24-32 uur mee kunnen in gps mode, ik vraag me af of die epix 2 dat redt.

Ik zie het niet zitten om elke week of nog minder op te laden. Voor mij dus geen Fenix meer. Nu werkt mijn 6X nog perfect en is voorlopig niet aan vervanging toe, maar met de tijd zal ik dan een 7 op de kop tikken of naar de E series gaan.
mphilipp @Marve7917 augustus 2024 10:36
Ik zie het niet zitten om elke week of nog minder op te laden.
Is dat nou echt zo'n enorme belasting, elke week opladen? Ik heb op mijn kantoor wat draadjes klaar liggen voor de verschillende oplaadbare speelgoedjes. Even terwijl je onder de douche staat dat horloge aan de beademing en hij staat weer op 80-90%. Het gaat best snel. Ja, ik heb ook een hekel aan al dat opladen, maar dat ik helaas een soort fact of life geworden. Maar zo af en toe een keer dat ding aan een draadje prikken is toch niet heel erg storend?

Maar als je een nieuwe 7 koopt, kan je daar weer een paar jaar mee doen. Ondertussen is de techniek ook weer verder. Het wordt steeds verbeterd en wie weet kun je straks gewoon weer 2 weken met een OLED scherm Fenix doen.
Marve79 @mphilipp17 augustus 2024 13:15
Horloge is toch anders, die moet je steeds af en terug aan doen. Ik heb vroeger zo'n fitbit gehad en dat moest om de 4-5 dagen en daar werd ik toch wel gek van ja. En als je Fenix leeg is (10-20%) moet hij over het algemeen toch wel een paar uurtjes laden om weer op 100 te staan.
mphilipp @Marve7917 augustus 2024 14:11
Tsja...daar staan wij dan anders in denk ik. Wat ik zeg, ik hang 'm af en toe aan de lader als ik ga douchen. Dan doe ik 'm toch af, dus geen extra moeite. En hij hoeft niet altijd tot 100% te zijn geladen. Dat doe ik met mijn telefoon ook niet; die houdt ik op max 80%. Veel beter voor de accu. Af en toe leeg laten gaan tot onder de 10% en dán pas tot 100%, zodat ie zich weer kan kalibreren. Maar goed, jij vindt dat lastig, ik niet.
Dan zou ik een Fenix 7 kopen en daar een poosje mee doen. Er komt elk jaar dan wel een nieuwe, maar als je er eenmaal een hebt, is het (meestal) niet nodig om meteen te upgraden. Tenzij er iets bij is gekomen waar je lang op gewacht hebt natuurlijk.
Marve79 @mphilipp17 augustus 2024 14:36
Waarom zou je hem onder de douche af doen?

En ik laad altijd tot 100% hij gaat alweer een paar jaar mee en so far so good :)
mphilipp @Marve7917 augustus 2024 14:43
Waarom zou ik 'm aanhouden onder de douche? :+
Ik mag mijn huid wel een keer een half uurtje laten ademen toch? Onder de douche heb ik er niets aan en het is een mooi moment om even te laden. Als we dat al teveel moeite vinden, kun je imho beter meteen in een rolstoel gaan zitten denk ik dan. Een paar tellen, meer niet.
Marve79 @mphilipp17 augustus 2024 18:11
Naja stel je doucht 10 minuten. Dan nog 10 minuten afdrogen en aankleden. Maak er een half uur van. Dan gaat hij niet heel veel voller zijn, tenzij je dat natuurlijk elke dag doet en steeds een beetje laadt.

En het heeft niks met luiheid te maken. Ik sport 6 op 7 dagen dus lui ben ik zeker niet, maar ik hou gewoon van gemak dat is iets heel anders :)

Ik loop soms 100 mijl en op mijn werk pak ik de lift en dan kijkt iedereen mij ook raar aan, maar dat is een heel andere situatie ;)
mphilipp @Marve7917 augustus 2024 19:21
Naja stel je doucht 10 minuten. Dan nog 10 minuten afdrogen en aankleden. Maak er een half uur van. Dan gaat hij niet heel veel voller zijn, tenzij je dat natuurlijk elke dag doet en steeds een beetje laadt.
Probeer het een keer. Het zal je verbazen hoeveel hij kan laden in 30min. Als ie bv 25% is oid en je hangt 'm er een half uurtje aan, kan ie zomaar op 95% staan of in die richting.
corival @Marve7918 augustus 2024 09:06
Je loopt soms 100 mijl? Soms als in een paar keer per jaar? Ik vind een Marathon al een hele prestatie.
Marve79 @corival18 augustus 2024 09:33
Ja meestal 2x per jaar maar ik loop eigenlijk alles van 5K tot 100 mijl.

Maar het is niet echt vergelijkbaar met elkaar. Ultra's loop je vaker heel rustig, beetje door de natuur met af en toe een pauze om op je gemakje te eten en te drinken. Het is ook veel meer een sociaal gebeuren. Een marathon is echt zo snel mogelijk over beton knallen met zeer hoge belasting voor je pezen en gewrichten en helemaal naar de klote aan de finish komen. Maar het heeft beide wel zijn charme ;)

Maar je kan het dus niet zien als een marathon x4 bijv. Het is iets totaal anders.
Llopigat @Marve7919 augustus 2024 17:12
Ik heb geen Garmin maar een Samsung watch 6 en die is met een half uur laden zo'n 60% voller. Omdat ik hem niet te diep leeg laat gaan meer dan genoeg.
Hans Yolo @Marve7917 augustus 2024 13:53
OLED is maar een klein deel van belasting op de batterij als je het over GPS-tijd hebt, dus zal weinig verschil maken met MIP. Enige wat je misschien niet moet doen is met maximaal AOD op de kaart blijven hangen voor 32 uur, dat kan een probleem zijn als je dat gewend bent.
wavemaster100 @Marve7918 augustus 2024 07:28
Mag ik vragen waarom je in jouw geval de Enduro 3 dan niet overweegt?
Marve79 @wavemaster10018 augustus 2024 09:00
Zou zeker een optie zijn, even de prijs afwachten :)
keko12 @unglaublich16 augustus 2024 16:06
Ik heb al een paar jaar een epix (2) met amoled en ben daar toch erg over te spreken. Als je geen gps gebruikt hoef je minder dan eens in de 2 weken je accu op te laden. Door meerdere keren per week sporten met gps laad ik ongeveer eens per week. Het scherm vind ik fantastisch en een grote stap naar voren t.o.v. de Garmin ervoor die dat nog niet had. Je koopt geen Epix (of fenix) voor het lage gewicht overigens….
Bergen @unglaublich16 augustus 2024 19:20
De markt voor fancy displays en korte batterijduur is al verzadigd en niet Garmins sterke kant.
Dat is juist wel een sterke kant toch? Of hebben wij een verschillend referentiekader? Mijn Fenix 5 doet meer dan twee weken op een lading, en mijn Venu 3 iets meer dan een week. En dan staan ze ook nog maar in de 'normale' stand. In low power mode zouden ze nog veel langer meegaan.
iqcgubon @unglaublich17 augustus 2024 10:11
Exact dit. Een AMOLED display op een outdoor sporthorloge slaat absoluut nergens op. Zet het op de Venu reeks, akkoord. Maar toch niet op de Forerunners en Feniks.
Marve79 @unglaublich17 augustus 2024 09:30
Op Reddit lees ik juist dat de E serie amoled krijgt en niet de 8:

https://www.reddit.com/r/...th/fenix_8_images_leaked/

Vraag me af of dit artikel klopt.
Marve79 16 augustus 2024 14:57
Hmm jammer. Ik prefereer toch het huidige scherm ivm de accuduur en afleesbaarheid in zonlicht. Heb nu de 6X. Maar als de E dat krijgt en goedkoper wordt des te beter :)
spokje @Marve7916 augustus 2024 15:00
De E krijgt ook de oudere hartslagsensor, dus lijkt een meer budget georienteerde lijn te worden helaas.
Marve79 @spokje16 augustus 2024 15:07
Prima ik gebruik toch een externe ivm cadence lock.
delphium @Marve7916 augustus 2024 16:02
Als je eenmaal de oled gewend bent, wil je niet meer anders. Mijn Epix 2 pro gaat nog altijd met gemak een maand mee op de batterij. Dat is natuurlijk zonder trainingen, maar het geeft een indicatie.
mphilipp @Marve7916 augustus 2024 23:39
Ik heb een Epix 2 en dat scherm is altijd goed af te lezen hoor. Accuduur valt ook reuze mee. Het is echt niet zo dat ie tijdens het hardlopen ineens uitvalt. Je kunt er nog steeds dagenlang mee doen. Beetje tweaken aan de settings loont wat dat betreft.
Marve79 @mphilipp17 augustus 2024 09:21
Het gaat juist om de gps mode.

Net even opgezocht, mijn 6X doet 60 uur op gps mode, de epix 2 doet 30 uur, de helft.
mphilipp @Marve7917 augustus 2024 10:27
Waarom zeg je dat dan niet ipv
Ik prefereer toch het huidige scherm ivm de accuduur en afleesbaarheid in zonlicht.
AWiersma 16 augustus 2024 16:23
Deze move snap ik echt niet, waarom niet gewoon de Epix serie in stand houden naast de Fenix? Dat was toch veel duidelijker dan Fenix een ander scherm geven en weer met een "E" model komen voor wat in weze nu de huidige Fenix is. Krijg je dan straks een Fenix 8 ES en EX voor een maat groter en kleiner?
Hathi @AWiersma16 augustus 2024 16:50
Dat E model is niet gewoon wat de huidige Fenix is. Dat model heeft ook geen sapphire glas en oudere sensoren. Dus juist meer een budget versie. De huidige Fenix was net zo premium als de Epix, met het scherm als enige verschil.
Ik gok dat de Fenix naam marketing technisch veel krachtiger is dan de Epix die voor velen nog wat onbekender is en ze daarom graag die Fenix naam in stand houden.
gedonie @Hathi16 augustus 2024 19:07
Dat zou raar zijn want ik vraag me af of de mensen die een fenix willen echt zitten te wachten op dat oled scherm. Dan hadden ze wel de epix gekocht want het prijsverschil is maar iets van 50 tot 100 euro. En winkels die deze dure horloges verkopen hebben ze altijd bijde.
Marve79 @gedonie17 augustus 2024 09:25
Idd ik koop juist bewust Fenix vanwege het scherm, ik snap deze move ook niet.

Iemand die zo'n duur en specifiek op sporten gericht horloge koopt oriënteert zich toch wel? Die koop je niet per ongeluk.

Maar ik denk idd dat Fenix de populairste brand is en ze die meer de 'Apple Watch' van Garmin willen maken.

Ik hoop alleen dat ze de die hard doelgroep daardoor niet in de steek gaan laten, want die moet het dan doen met een mindere versie met oudere sensoren. Dat begrijp ik niet zo.
rb78 @Marve7917 augustus 2024 13:16
Hebben ze misschien duidelijker onderscheid met de Enduro? Ik heb de Enduro 2, die effectief niet veel anders is dan de Fenix7 met meer accuduur. Ze kunnen dan de Enduro lijn instand houden met extreem lange accu duur.
Marve79 @rb7817 augustus 2024 13:19
De Enduro is een stuk duurder en die heeft zo'n raar bandje. Maar die kun je wel vervangen denk ik door een normale?
rb78 @Marve7917 augustus 2024 15:55
Ik zelf vind het een prima bandje voor de meeste dingen, maar het klassieke bandje van de Fenix zat ook in de doos👍
mphilipp @gedonie17 augustus 2024 10:32
Het is waarschijnlijk voornamelijk marketing. Er is een Apple Watch Ultra die aan de poten van Garmin zaagt. Dan moet je mee in de vaart der volkeren, en voorkomen dat allerlei reviewers en influencers gaan roepen dat Garmin een beetje ouderwets is met een LCD scherm. Dat de functionaliteit van de Garmin superieur is, maakt voor velen niets uit: zij willen een top of the line sporthorloge. Ze willen niet in de gymclub staan naast de buurman met zo'n ultra en dat ie dan zegt 'heb jij nog zo'n ouderwets ding?'

Garmin moet gewoon mee.
gedonie @mphilipp17 augustus 2024 12:37
De tegenhanger van de apple watch ultra is eerder een vivoactive. Beide zijn smartwatch Eerste en dan pas sporthorloge. De forerunner, fenix, epix en enduro zijn geen smartwatch. Eerder sporthorloge die toevallig notificaties kunnen weergeven.

Oftewel de fenix en epix hebben totaal andere doelgroepen dan apple.

Het MIP scherm is geen normaal LCD en heeft nog altijd veel voordelen op een OLED.

[Reactie gewijzigd door gedonie op 17 augustus 2024 12:40]

mphilipp @gedonie17 augustus 2024 14:17
De tegenhanger van de apple watch ultra is eerder een vivoactive. Beide zijn smartwatch Eerste en dan pas sporthorloge. De forerunner, fenix, epix en enduro zijn geen smartwatch. Eerder sporthorloge die toevallig notificaties kunnen weergeven.
Dat hangt er helemaal vanaf wat de consument vindt. Fenix en Epix zijn de flagship watches en het is dan wel geen smartwatch zoals de Apple Watch, maar voor iemand die serieus marathons/triathlons doet bv, is een Vivoactive geen optie. De Fenix/Epix hebben nét wat meer functionaliteit. Ik gebruik de mijne al jaren als smartwatch en kan eerlijk gezegd geen goede verantwoording vinden om een 'echte' smartwatch te kopen omdat ik dan teveel inboet op de sportfuncties.

En ik zag altijd: de consument bepaalt wat een concurrent is. De mens met het geld in de zak kijkt wat ie wil. En in vergelijkingen wordt doorgaans de Fenix tegen een Apple Watch Ultra gezet.
Arokh @mphilipp17 augustus 2024 17:54
Ja, de consument bepaalt. Ik loop 18 marathons in 12 maanden momenteel en heb een Vivoactive 4. Houdt keurig stappen, hartslag, afstand, rondes die ik wil etc bij.

[Reactie gewijzigd door Arokh op 17 augustus 2024 18:13]

mocem 16 augustus 2024 14:59
Mooi spul hoor. Heb zelf al een aantal jaar een Fenix 6 Pro deze werkt nog zo goed dat vervangen totaal nog niet aan de orde is.
Jirure1984 16 augustus 2024 15:30
Als ik dit lees ben ik zeer tevreden met de keuze om 3 weken geleden de 7X te kopen voor 500e.
Voor mij nog geen oled. Kwam van de 5 plus. Die extra batterijduur is toch even een pluspunt.
Roland78 16 augustus 2024 15:45
Fenix 7 Sapphire, Fenix Pro 7, Epix vanaf Gen 2, FR265, FR965 hebben allemaal dual band gps.
yinx84 16 augustus 2024 17:57
Jammer dat ze geen 42mm model aanbieden. 47mm is vrees ik iets te groot voor mijn dunne pols.
rutgergron 16 augustus 2024 19:50
Lelijk die groene en rode accenten op beide horloges.
CK3v1N 17 augustus 2024 07:13
Destijds van een FR945 naar een Epix Pro Gen 2 met OLED gegaan. Geen seconde spijt van. Kleuren zijn prachtig en horloge gaat ver voorbij de 2 weken mee. En opladen gaat zeer snel. Ik ben wel benieuwd welke nieuwe snufjes Garmin gaat verwerken in de Fenix 8, al zal ik de eerste jaren zeker niet upgraden. In mijn ogen kunnen ze enkel nog verbeteren op gebied van smartwatch, de fitness tracking hebben ze al jaren goed op punt.

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