Afbeeldingen van Garmin fēnix 8 met amoled en Enduro 3 duiken op

Er zijn beelden verschenen van drie nieuwe smartwatches van Garmin. Het bedrijf brengt in september de fēnix 8, de fēnix E en de Enduro 3 uit, waarbij nu al bekend is dat die eerste een amoledscherm krijgt. Ook lijken de fēnix-modellen nu duikfuncties te krijgen.

WinFuture wist de hand te leggen op de nieuwe modellen, die het bedrijf naar verwachting in september definitief introduceert. Het gaat om de nieuwe Garmin fēnix 8 en een nieuw model, de fēnix E, waarover verder alleen nog geruchten rondgingen. Het lek toont dat de fēnix 8 voor het eerst een amoleddisplay krijgt in plaats van het eerdere lcd met memory-in-pixel. Dat kan er volgens WinFuture op wijzen dat de nieuwe fēnix E wel zo'n memory-in-pixelscherm krijgt en goedkoper wordt aangeboden dan de fēnix 8, maar dat is niet zeker.

Wel is duidelijk dat de fēnix 8 beschikbaar komt in 47mm en 51mm. De fēnix E komt alleen als 47mm-variant beschikbaar. De Enduro 3 komt er juist alleen in 51mm. Over dat laatste model zijn, naast de foto's, verder geen specificaties bekend.

Op een van de foto's van de fēnix 8 is te zien dat de software voortaan duikinformatie bevat. Dat zat aanvankelijk alleen op de Descent-modellen. WinFuture zegt verder dat het de prijs van de fēnix 8 heeft. Het 47mm-model kost 1099 euro, het grotere model 1199 euro.