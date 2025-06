Beelden van nieuwe Garmin-slaaptrackerarmband verschijnen online

Er zijn beelden van een nieuwe Garmin-slaaptrackerarmband verschenen: de Garmin Index Sleep. De tracker zou over een hartslagmonitor beschikken en zou in staat zijn om bloedzuurstofgehalte te meten. Het is niet duidelijk wanneer Garmin het apparaat op de markt wil brengen.

Uit een post op Garmin Rumors blijkt dat de armband rond de bovenarm moet worden gedragen. Dat zou betere meetresultaten opleveren. De tracker zou tevens in staat zijn om de temperatuur van het huidoppervlak te meten en variaties in het ademhalingspatroon en het hartslagpatroon van gebruikers te registreren. Er zou ook een slimme alarmfunctie zijn ingebouwd die gebruikers wakker maakt via trillingen.

De verzamelde gegevens zouden gesynchroniseerd kunnen worden in de Garmin Connect-app via TrueUp. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat meerdere fysiologische gegevens gesynchroniseerd kunnen worden tussen verschillende Garmin-toestellen. Het is niet duidelijk wanneer de fabrikant de slaaptracker wil introduceren en hoeveel het apparaat moet kosten.