Apple Intelligence krijgt dit jaar ondersteuning voor Nederlands

Apple gaat Nederlands ondersteunen bij zijn AI-functieset Apple Intelligence. Ook komt wil ontwikkelaars van derde partijen toegang geven tot zijn AI-modellen, zodat zij die kunnen gebruiken in hun eigen software. Dat heet Foundation Models Framework.

De ondersteuning voor Nederlands komt later dit jaar, zo maakte Apple bekend tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Worldwide Developer Conference. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend. De kans lijkt groot dat het gebeurt met de release van Apples nieuwe besturingssystemen komend najaar. Dat gebeurt doorgaans in september en oktober.

Ontwikkelaars konden al een aantal functies van Apple zelf integreren in hun apps. Zo is het mogelijk om samenvattingen van notificaties, Writing Tools, Genmoji en Image Playground te integreren in apps, maar nog niet om echt nieuwe AI-functies te maken met Apples frameworks. Daarvoor werden tot nu toe modellen van andere partijen gebruikt. Apple hoopt met de sdk daarin verandering te brengen. Ook hoopt Apple dat zijn AI daarmee aantrekkelijker wordt voor consumenten. Bestaande Apple Intelligence-functies zoals Writing Tools en Image Playground zijn nog niet zo breed omarmd als Apple had gehoopt.

In eerste instantie stelt Apple alleen de kleinere AI-modellen open, die op het apparaat zelf draaien. Het gaat dus niet om de krachtigere cloudgebaseerde AI-modellen die op externe servers draaien.