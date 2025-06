'Apple heeft eigen groot AI-model dat mee kan met ChatGPT'

Apple heeft een groot AI-model dat mee zou kunnen met recente versies van ChatGPT, zo beweert financieel persbureau Bloomberg. Dat werkt niet lokaal, in tegenstelling tot vrijwel alle functies van Apple Intelligence. Het bedrijf doet voorlopig niets met dat model.

Het model heeft 150 miljard parameters en is daarmee veel groter dan het 3 miljard parameters tellende lokale AI-model voor Apple Intelligence, meldt Bloomberg. Het zou daarmee een eigen AI-chatbot kunnen maken, maar het bedrijf heeft vooralsnog besloten dat niet te doen.

Dat heeft twee redenen. Ten eerste heeft Apple zorgen over hallucinaties, een probleem waar alle AI-modellen mee kampen en recentere meer dan eerdere versies. Ten tweede zijn er filosofische verschillen van inzicht tussen diverse directieleden over de richting die Apple op moet met AI. Bloomberg vermeldt niet waar die verschillen in zitten. Het grote AI-model werkt vanaf een server, net als ChatGPT van OpenAI en Anthropic Claude bijvoorbeeld. Apple Intelligence richt zich meer op AI-functies die zonder internetverbinding werken.

Apple heeft niet gereageerd op de informatie. Het bedrijf heeft volgende week zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC, waar het mogelijk nieuwe AI-functies bekendmaakt. Een daarvan is volgens Bloomberg de mogelijkheid voor ontwikkelaars om het lokale AI-model te gebruiken voor eigen functies binnen apps.