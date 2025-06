TechCrunch ontslaat Europese redactie

Technologiesite TechCrunch heeft de Europese redactie opgedoekt. Die redactie volgde voor de site het Europese techlandschap. TechCrunch heeft sinds kort een nieuwe eigenaar die de redactie in het Britse Londen niet langer nodig vond.

Redactiechef Mike Butcher zegt dat hij niet langer voor de site werkt. "Onlangs heeft Regent LP, een Amerikaanse private-equityfirma, TechCrunch en zijn personeel in de VS overgenomen van Yahoo. Tijdens dit proces werden mijn collega's in Europa en ik onverwachts ontslagen."

De Europese afdeling van TechCrunch bestond al meer dan tien jaar. Het is gericht op start-ups en als Amerikaanse site trokken bedrijven vaak de aandacht van Europese investeerders als zij op de site kwamen dankzij de Europese redactie. TechCrunch en het moederbedrijf hebben beide niet gereageerd op het verdwijnen van de Europese redactie.