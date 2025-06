Bloomberg: Instagram brengt iPad-app dit jaar uit

Instagram werkt aan een iPad-app en gaat die dit jaar uitbrengen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Zustermerk WhatsApp, net als Instagram eigendom van Meta, bracht onlangs zijn iPad-app uit.

Medewerkers van Meta zijn de Instagram-app aan het testen, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Hij spreekt over de recente release van WhatsApp voor de iPad. "Ja, het is slechts een voorloper van de meest verwachte iPad-app ooit: Instagram. Ik heb begrepen dat medewerkers op de campus van Meta Platforms Inc. actief bezig zijn met het testen van Instagram voor de iPad en dat de ontwikkeling ervan op volle toeren draait."

Er ging al eerder een gerucht dat Instagram werkte aan een iPad-app. Het sociale netwerk zag eerder geen heil in het maken van een app voor de Apple-tablet. De doelgroep zou niet groot genoeg zijn en meer dan tien jaar geleden zou de technologie er niet klaar voor geweest zijn. Inmiddels is dat wel zo. Meta heeft niet gereageerd op het bericht.