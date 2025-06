Outriders-ontwikkelaar People Can Fly schrapt alweer twee games

De Poolse gameontwikkelaar schrapt alweer twee games en ontslaat mensen. In december kondigde de ontwikkelaar ook al aan een game te schrappen en mensen te ontslaan. Er is te weinig geld voor de games.

Welke games het precies zijn is onbekend, maar People Can Fly noemt het Project Gemini en Project Bitfrost. Voor Project Gemini kwam de ontwikkelaar er niet uit met de uitgever onder welke voorwaarden de ontwikkeling door zou gaan. Voor Project Bitfrost kwam de ontwikkelaar bovendien geld tekort om de verdere ontwikkeling en release te financieren.

Het annuleren van de games en de ontslagen komen zes maanden na de vorige ontslagronde. Er werkten op het hoogtepunt zo'n 500 mensen bij het bedrijf. In januari van vorig jaar werden al dertig medewerkers ontslagen. In totaal ontsloeg People Can Fly in 2024 naar schatting ten minste dertig procent van zijn personeel.