Poolse ontwikkelaar People Can Fly ontslaat nog eens ruim 120 werknemers

De Poolse ontwikkelaar People Can Fly ontslaat meer dan 120 werknemers en stopt met de ontwikkeling van in ieder geval één game. People Can Fly heeft internationaal zes locaties en maakte onder meer Outriders, Bulletstorm en Gears of War: Judgment.

Volgens de ontwikkelaar zijn de ontslagen het gevolg van 'groter dan verwachte externe druk van de markt'. Naar eigen zeggen moet het bedrijf zich hieraan aanpassen en schaalt het verschillende projecten af om zich te richten op de ontwikkeling van 'een onafhankelijke game'. Het zogenoemde Project Victoria stopt helemaal, terwijl Project Bifrost afgeschaald wordt. Het is niet duidelijk wat deze projecten inhouden.

Verder kondigt People Can Fly een herstructurering van sommige bestaande teams aan. Het is niet duidelijk in welke landen de ontslagen vallen en welke van de zes locaties geherstructureerd worden. Het bedrijf heeft meerdere locaties in Polen en afdelingen in New York, Montreal en Chicago. Er werkten op het hoogtepunt zo'n 500 mensen bij het bedrijf. In januari van dit jaar werden al dertig medewerkers ontslagen. In totaal ontsloeg People Can Fly in 2024 naar schatting ten minste dertig procent van zijn personeel.