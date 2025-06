Valve start verkoop refurbished Steam Deck OLED

Valve start met de verkoop van 'certified refurbished' Steam Deck OLED-handhelds. Deze varianten zijn goedkoper dan nieuwe exemplaren, maar hebben mogelijk kleine cosmetische gebreken. Het bedrijf geeft refurbished handhelds dezelfde garantie als nieuwe exemplaren.

De Steam Deck OLED is er in twee varianten, namelijk met 512GB en 1TB opslagruimte, die voortaan ook als refurbished uitvoering beschikbaar zijn. Deze handhelds kosten respectievelijk 459 en 549 euro, wat 110 en 130 euro minder is dan de adviesprijs van nieuwe exemplaren, ofwel een prijsverschil van ruim 19 procent.

Gecertificeerde refurbished modellen moeten volgens Valve aan dezelfde standaarden voldoen als retailmodellen. De refurbished handheldconsoles zijn oorspronkelijk teruggestuurd door klanten en worden door Valve schoongemaakt en getest. Het bedrijf test onder meer de controllers, het audiosysteem, het scherm, interne hardware en de accugezondheid. De refurbished modellen 'voldoen aan of overtreffen' de prestatienormen van reguliere exemplaren, zo belooft het bedrijf. Het enige verschil tussen nieuwe en refurbished varianten is de mogelijkheid dat er cosmetische beschadigingen zijn.

Valve startte in de zomer van 2023 met de verkoop van refurbished varianten van de oorspronkelijke Steam Deck met lcd. Enkele maanden later bracht het Amerikaanse bedrijf een oledvariant van de handheldconsole uit. De Steam Deck OLED heeft vergeleken met het standaardmodel een iets groter scherm met een hogere verversingssnelheid en maximale helderheid. Daarnaast heeft de oledversie sneller geheugen, een grotere accucapaciteit en een verbeterde netwerkmodule met ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6E.

Adviesprijzen Steam Deck en Steam Deck OLED, standaard en refurbished Console Prijs nieuw Prijs refurbished Verschil Steam Deck 1TB OLED 679 euro 549 euro 130 euro Steam Deck 512GB OLED 569 euro 459 euro 110 euro Steam Deck 512GB LCD* n.v.t. 379 euro n.v.t. Steam Deck 256GB LCD 419 euro 339 euro 80 euro Steam Deck 64GB LCD* n.v.t. 299 euro n.v.t.

* De 64GB- en 512GB-variant van de originele Steam Deck zijn niet meer nieuw verkrijgbaar. Mogelijk komen deze uitvoeringen nog wel refurbished beschikbaar.