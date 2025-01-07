Acer onthult Nitro Blaze 8 en 11 gamehandhelds met AMD Ryzen 8040

Acer heeft op de CES twee nieuwe Windows 11-gamehandhelds geïntroduceerd als opvolgers van de Nitro Blaze 7. Beide modellen, de Nitro Blaze 8 en Nitro Blaze 11, zijn uitgerust met een AMD Ryzen 7 8840HS-processor.

De 8-core-16-thread-chip beschikt over 24MB cache en kan boosten naar 5,1GHz. De processor heeft net als zijn voorganger ook een AI-engine die tot 39Tops aan rekenkracht levert. Voor graphics vertrouwen beide apparaten op een AMD Radeon 780M-gpu met RDNA3-architectuur. Deze kan tot 2,7GHz draaien. De handhelds zijn uitgerust met 16GB Lpddr5X-geheugen met een snelheid van 7500MT/s. De opslag wordt verzorgd door een M.2 PCIe 4.0 NVMe-ssd met maximaal 2TB capaciteit.

De handhelds verschillen vooral in hun wqxga-touchdisplays, die beide een resolutie van 2560x1600 pixels hebben. Het 8,8"-model is voorzien van een 144Hz-ips-paneel met 97 procent DCI-P3-dekking, terwijl de 11"-variant een 120Hz-scherm met 98 procent DCI-P3-dekking krijgt. Beide displays bieden een helderheid van 500cd/m².

De connectiviteit omvat een USB4-poort, USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A en een microSD-slot. Draadloze verbindingen verlopen via Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3. Het audiosysteem bestaat uit stereospeakers van 2W per stuk, een digitale microfoon en een 3,5mm-audiojack.

Qua afmetingen meet de Blaze 8 30,5x13,4x2,2cm bij een gewicht van 720 gram. De grotere Blaze 11 komt uit op 36,4x17,1x1,59cm en weegt 1050 gram. Beide modellen hebben een 55Wh-lithiumaccu, maar verschillen in laadvermogen: 65W voor het 8"-model en 100W voor de 11"-variant, beiden via USB-C. Het 11"-model onderscheidt zich door afneembare controllers. De Nitro Blaze 8 en 11 komen in het tweede kwartaal van 2025 op de markt voor respectievelijk 999 en 1199 euro.