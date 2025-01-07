Acer onthult Nitro Blaze 8 en 11 gamehandhelds met AMD Ryzen 8040

Acer heeft op de CES twee nieuwe Windows 11-gamehandhelds geïntroduceerd als opvolgers van de Nitro Blaze 7. Beide modellen, de Nitro Blaze 8 en Nitro Blaze 11, zijn uitgerust met een AMD Ryzen 7 8840HS-processor.

De 8-core-16-thread-chip beschikt over 24MB cache en kan boosten naar 5,1GHz. De processor heeft net als zijn voorganger ook een AI-engine die tot 39Tops aan rekenkracht levert. Voor graphics vertrouwen beide apparaten op een AMD Radeon 780M-gpu met RDNA3-architectuur. Deze kan tot 2,7GHz draaien. De handhelds zijn uitgerust met 16GB Lpddr5X-geheugen met een snelheid van 7500MT/s. De opslag wordt verzorgd door een M.2 PCIe 4.0 NVMe-ssd met maximaal 2TB capaciteit.

De handhelds verschillen vooral in hun wqxga-touchdisplays, die beide een resolutie van 2560x1600 pixels hebben. Het 8,8"-model is voorzien van een 144Hz-ips-paneel met 97 procent DCI-P3-dekking, terwijl de 11"-variant een 120Hz-scherm met 98 procent DCI-P3-dekking krijgt. Beide displays bieden een helderheid van 500cd/m².

De connectiviteit omvat een USB4-poort, USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A en een microSD-slot. Draadloze verbindingen verlopen via Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3. Het audiosysteem bestaat uit stereospeakers van 2W per stuk, een digitale microfoon en een 3,5mm-audiojack.

Qua afmetingen meet de Blaze 8 30,5x13,4x2,2cm bij een gewicht van 720 gram. De grotere Blaze 11 komt uit op 36,4x17,1x1,59cm en weegt 1050 gram. Beide modellen hebben een 55Wh-lithiumaccu, maar verschillen in laadvermogen: 65W voor het 8"-model en 100W voor de 11"-variant, beiden via USB-C. Het 11"-model onderscheidt zich door afneembare controllers. De Nitro Blaze 8 en 11 komen in het tweede kwartaal van 2025 op de markt voor respectievelijk 999 en 1199 euro.

Acer Nitro Blaze 8 en 11Acer Nitro Blaze 8 en 11

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 10:39 20

07-01-2025 • 10:39

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Reacties (20)

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nabilos 7 januari 2025 11:03
Veels te laat en veels te duur.
Beide modellen zijn duurder dan de asus rog x en kunnen niet competeren met de 80 wat batterij van de Asus. Hebben geen eens oled voor deze belachelijke prijs.

Naast dat zal Asus binnen 6 maanden waarschijnlijk hun vervolg model introduceren met de Z2 extreme (zelfde geld waarschijnlijk voor Lenovo).
Acer heeft naar mijn mening hier flink de plank misgeslagen.
vlaaing peerd @nabilos7 januari 2025 11:50
Ik vond zowel Acer als MSI (met Intel Ultra 7 155H en de Core Ultra 7 258V) inderdaad nogal vreemde keuzes maken voor hun handhelds.

Ze liepen achter de andere fabrikanten aan en kiezen dan een chipset/APU die duurder is, minder lang doet met de batterij en minder in games presteert. Dat je daarnaast ook niks hebt wat een upgrade is tov de concurrentie (zoals bv een beter scherm), maakt het moelijk te begrijpen waarom je deze zou prefereren boven de concurrenten.
nabilos @vlaaing peerd7 januari 2025 12:04
Dit idd.
Ze zijn bijna 2 jaar te laat en komen dan met een halve release.
MSI kan ik redelijk nog begrijpen, hebbben waarschijnlijk zak met geld gekregen van Intel om hun chips te gebruiken.
artificial_sun 7 januari 2025 11:06
De resolutie van de schermen is wel erg hoog, Hopelijk kan de GPU dat aan. FSR zal wel nodig zijn om zwaarder games enigszins speelbaar te houden. Ik zie de meerwaarde van de hoge resolutie ook niet echt, of je moet echt op 60fps/120Hz kunnen spelen. Waarschijnlijk hebben ze het 8,8" 144Hz scherm ergens goed kunnen inkopen.
HanG-BuiK-ZwijN @artificial_sun7 januari 2025 11:22
die hoge resolutie haal je alleen in (zeer) oude games. moderne games halen 720p30 of 720p40 Low/Medium settings, misschien dat de nieuwe Z2 al hiervan 720p60 kan maken. Dat zou een welkome upgrade zijn.

Natuurlijk wel met een acceptabele accutijd.
teacup @artificial_sun7 januari 2025 12:59
Mee eens rare keuze die hoge resolutie. Zeker als je bedenkt dat de handhelds van een IGP gebruik maken. Had het geld dan in (lagere resolutie) Oled of zoiets geïnvesteerd. Is dan ook minder belastend voor de accu. Of... maak die apparaten wat goedkoper.

Als ik los hiervan een van de twee als aantrekkelijkst moet aanwijzen dan zou dat de kleinste zijn. Dit in verband met het gewicht.
Damian 7 januari 2025 11:47
Rare titel. Ik denk waarom introduceren ze nou 11 gamehandhelds??

Hoge resolutie die waarschijnlijk voor performance issues gaat zorgen. Bij de Steam Deck toch echt een voordeel van een nadeel....
ShadLink 7 januari 2025 12:00
Alles groter dan 8" noem ik geen handheld. Dit zijn tablets.
JWL92 @ShadLink7 januari 2025 12:47
en een tablet gebruik.. in je handen!
ShadLink @JWL927 januari 2025 13:04
Euhm nee. Een tablet leg je op de tafel of op je schoot neer en gebruik je zo. Gezien je over het algemeen 2 handen nodig hebt het hele scherm aan te kunnen raken. Enige uitzondering hierop is de iPad mini. Wat ook zo'n beetje het voordeel van de iPad mini aangeeft.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 7 januari 2025 13:06]

JWL92 @ShadLink7 januari 2025 13:32
en die ipad mini, is al 8,3" ;) dus groter dan 8.

Je hoeft net als met je smartphone niet de hele tijd je handen over t hele scherm te hebben...
Je kan m ook aan de randen vast houden, en bijv een filmpje kijken ;)
ShadLink @JWL927 januari 2025 13:36
Een iPad mini is dan ook gewoon een tablet.
Maar wel 1 die je redelijkerwijze kan vasthouden en tegelijkertijd bedienen. Ik kan, wanneer ik deze vasthoud, nog steeds met mijn duim en/of wijsvingers alle hoeken van het scherm bereiken. Op mijn iPad Pro 11" kan ik dat niet. Die kan ik dus niet redelijk besturen terwijl ik hem vasthoud.

Ik geef de iPad Mini als uitzondering. Want het is de uitzondering die mijn definitie onderstreept.
JWL92 @ShadLink7 januari 2025 13:39
Dat het voor jou use case niet werkt, is helemaal prima.
genoeg mensen die wel met 1 hand vast kunnen houden, en de andere om te scrollen of wat ze aan t doen zijn.....

nogmaals : je hoeft niet persee de hele tijd over het hele scherm te zitten met je handen.
Mr Mike 7 januari 2025 12:07
Qua prijs en specs komen ze erg dichtbij Ayaneo en GPD Win qua prijs weer niet zelfs duurder dan Aya en GPDwin. En eerlijk gezegd vertrouw ik qua hardware hun weer meer en ze zijn goedkoper en je hebt in sommige gevallen zelfs Oculink.

[Reactie gewijzigd door Mr Mike op 7 januari 2025 12:07]

yannienl 7 januari 2025 12:54
Hopenloos te laat, veel te duur... echt veel te duur voor de specs..
16gb bleek bij eerste Ally al niet meer genoeg voor verdeling ram/vram..
Geen VRR..

Ik ben toch wel benieuwd wie dan toch deze handheld koopt als een ally x met 24gb ram en vrr bestaat voor een lagere prijs..
bob harley 7 januari 2025 13:00
Oh wauw wat nutteloos.
Hoe komen ze erbij om dit soort hardware nog uit te brengen
Praktisch geen verbetering en nog steeds 16gb geheugen....kom op zeg het is 2024.
En 780gr en 1,05 kg?
Kennelijk zijn de fabrikanten geen gamers want dan zouden ze ondertussen wel moeten weten dat 16gb veel te weinig is en het gewicht te zwaar om langer mee te gamen.
En de kans is groot dat er weer een 512gb ssd aanwezig is.
En ook nog eens een prijs van 1000 - 1200 euro.

De rog ally x heeft tenminste nog 24gb wat het minimum moet wezen.
TiSneu 7 januari 2025 10:42
jammer geen SteamOS
LOTG @TiSneu7 januari 2025 10:48
Hoeft geen probleem te zijn, Bazzite is waarschijnlijk wel een optie. Het is min of meer SteamOS alleen dan op Fedora.
jctjepkema @LOTG7 januari 2025 10:53
SteamOS lijkt op de achtergrond ook bezig te zijn met ondersteuning voor meer handhelds, ik zou verwachten dat daar in de toekomst direct vanuit Valve wel een mogelijkheid voor komt.
yelop 7 januari 2025 13:21
780m
Rdna 3
16gb gedeeld vram? Meh
Outdated. Meh.
Geen oled.meh
Geen hdr? Meh

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