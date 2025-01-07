Acer introduceert instapgamelaptops met nieuwe processors en RTX 4050-gpu

Acer introduceert tijdens CES een reeks instapgamelaptops met nieuwe processors van Intel en AMD en RTX 4050-videokaarten. De schermformaten variëren van 14 tot 17 inch en het lichtste model weegt 1,6 kilogram. Het goedkoopste model zal 850 euro gaan kosten.

De laptops in kwestie komen uit in de Nitro V-serie. Acer zal de modellen met 14-, 16- en 17-inchscherm allemaal met AMD-processors leveren. Het gaat om de Ryzen AI 5 340 en de Ryzen AI 7 350. Dat zijn nieuwe Zen 5-processors met respectievelijk zes en acht cores. Voor de videokaart is er maar één optie: de RTX 4050 van Nvidia. Die videokaart is nog van de vorige generatie, want er is vooralsnog geen opvolger in de RTX50-generatie aangekondigd: die nieuwste chips beginnen bij de RTX 5070. De laptops krijgen verder de beschikking over maximaal 32GB werkgeheugen en maximaal 2TB opslag. De capaciteit verschilt afhankelijk van de configuratie.

Acer Nitro V 17 2025Acer Nitro V 17 2025Acer Nitro V 17 2025Acer Nitro V 17 2025

Acer Nitro V 17

Het 17,3"-model krijgt een beeldverhouding van 16:9 en een 2560x1440-scherm op 165Hz, of een 1920x1080-scherm op 180Hz. Het 16"-model heeft een 16:10-verhouding en ook verschillende resoluties. Er is keuze uit 2560x1600 op 180Hz of 1920x1200 pixels op 180 of 165Hz. In het laatste geval kan het scherm ook minder kleuren weergeven en ligt de helderheid op 300 in plaats van 400cd/m².

Acer Nitro V 16 2025Acer Nitro V 16 2025Acer Nitro V 16 2025Acer Nitro V 16 2025

Acer Nitro V 16

Het 14"-model heeft een resolutie van 1920x1200 pixels op 120Hz of 2560x1600 pixels met een refreshrate van 165Hz. Alle drie de bovengenoemde modellen krijgen Wi-Fi 6E en een Killer 2600E-ethernetadapter, behalve het 14"-model: dat krijgt alleen de beschikking over wifi. Alle drie de modellen krijgen een full-hd-webcam voorzien van gezichtsherkenning.

Acer Nitro V 14 2025Acer Nitro V 14 2025Acer Nitro V 14 2025Acer Nitro V 14 2025

Acer Nitro V 14

De Nitro V 17 zal in mei in de Benelux beschikbaar komen voor minstens 1300 euro; een maand later volgt de V 16 voor de zelfde vanafprijs. Het 14"-model komt al in maart beschikbaar voor 1100 euro.

De Nitro V 15 is het goedkoopste model met een vanafprijs van 850 euro en komt al in februari beschikbaar. De laptop zal met zowel AMD- als Intel-processors te krijgen zijn. Dat de laptop al zo snel beschikbaar is, komt wellicht doordat de AMD-versie gebruikmaakt van bestaande Zen 4-processors: de Ryzen 5 8646HS en Ryzen 7 8845HS. De Intel-versie krijgt een Core 5 210H of Core 7 240H. De Intel-chips zijn in feite ook bestaande chips van Intels veertiende generatie, die zijn omgedoopt tot de 200H-serie.

Acer Nitro V 15 AMD 2025Acer Nitro V 15 AMD 2025Acer Nitro V 15 AMD 2025Acer Nitro V 15 AMD 2025

Acer Nitro V 15 AMD

Acer Nitro V 15 Intel 2025Acer Nitro V 15 Intel 2025Acer Nitro V 15 Intel 2025Acer Nitro V 15 Intel 2025

Acer Nitro V 15 Intel

De 15" Nitro V krijgt ook de beschikking over maximaal 32GB werkgeheugen en 2TB opslag. De schermresolutie is 1920x1080 pixels met een refreshrate van 180Hz of 165Hz; in dat laatste geval kan het scherm ook niet alle sRGB-kleuren weergeven. De camera heeft een resolutie van 1280x720 pixels, maar beschikt wel over gezichtsherkenning. Er is Wi-Fi 6 aanwezig op de Intel-versie en Wi-Fi 6E voor de gebruikers van de AMD-variant.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 10:34 3

07-01-2025 • 10:34

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Reacties (3)

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Señor Sjon 7 januari 2025 14:59
Dit vraagt bijna om een tabel ipv volledig uitgeschreven specs.
mr_evil08 7 januari 2025 19:30
Eindelijk hebben goedkoper laptops 32gb ram want dat is inmiddels wel de standaard bij game,s.
King_linT 10 januari 2025 13:09
Jammer, ik had gehoopt op een Acer Nitro met een RTX 5060. Hopelijk komt die later nog.

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