Acer toont Swift-laptops met Ryzen 300- en Lunar Lake-socs

Acer brengt zijn Swift-laptops binnenkort ook uit met een Ryzen 300- of een Lunar Lake-processor. Het bedrijf toonde de modellen vorige maand al met een Snapdragon X Elite, maar zet daar nu ook de nieuwe socs van AMD en Intel in.

Tweakers spotte de laptops op de Computex-beurs in Taiwan, die momenteel bezig is. Het gaat om de twee Swift 14-laptops die Acer in mei toonde. Dat waren nieuwe laptops met de Snapdragon X Elite-soc erin. Nu brengt het bedrijf twee nieuwe modellen uit. Eentje daarvan wordt voorzien van de nieuwe Ryzen AI 300-processor, die AMD maandagochtend aankondigde. De andere laptop krijgt Intels nieuwe Lunar Lake-soc.

De Swift 14-laptops hebben een 14,5"-display met een resolutie van 2560x1600. Er zit maximaal 32GB Lpddr5x-8533-geheugen in de modellen en maximaal een 1TB-PCIe Gen4-ssd. De laptops komen in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar, maar de definitieve releasedatum en de prijs is nog niet bekend. De Swift-modellen met de Snapdragon X Elite-processors kosten 1499 euro.