Acer toont nieuwe Swift Go-laptops met Intels Arrow Lake of AMD's Ryzen AI-cpu's

Acer heeft zijn Swift Go-laptoplijn vernieuwd met nieuwe modellen die een Arrow Lake-processor hebben. De Swift Go 14 en 16 worden voortaan geleverd met een Intel Core Ultra 200H-cpu, die eerder deze week werden aangekondigd. Ook komen er varianten uit met AMD's Ryzen AI 300's.

Acer zegt dat het een aantal nieuwe versies uitbrengt van de bestaande Swift Go-laptops. Het gaat dan om een nieuwe Swift Go 14 en 16, met schermen van respectievelijk 14 en 16 inch aan schermdiagonaal. Die normale Go-modellen worden geleverd met Intels Core Ultra 200-laptopprocessors. Het bedrijf kondigde die Arrow Lake-generatie eerder deze week aan. De modellen worden geleverd met Core Ultra 200H-processors, die zes Lion Cove-P-cores, acht Skymont-E-cores en twee lowpower-E-cores hebben. Beide modellen hebben een Intel Arc-igpu.

De Swift Go 14, die ook de SFG14-74/T heet, en de Swift Go 16, ook wel de SFG16-73/T, worden verder voorzien van maximaal 32GB aan Lpddr5x-geheugen en bevatten een M.2-ssd van maximaal 2TB. De apparaten komen beschikbaar in resoluties tussen de 1920x1200 en 2880x1800 pixels op beide modellen. De laptops hebben twee USB-C-poorten met Thunderbolt-ondersteuning. Beide modellen komen 'in het tweede kwartaal' van dit jaar beschikbaar vanaf 1249 of 1299 euro.

Acer brengt verder ook een nieuwe versie van de Aspire Vero 16 uit, die net als de Swift-modellen een Arrow Lake-processor heeft. Dat is maximaal een 255H-model. De Vero 16 heeft verder een 1920x1200-display en maximaal 16GB aan geheugen.

AMD-socs

De Swift Go 14- en 16-modellen komen daarnaast ook beschikbaar als zogenaamde Copilot+-pc's. Dat betekent in de praktijk dat ze niet met een Intel-, maar een AMD-soc worden geleverd. Het gaat dan om de AMD Ryzen AI 300-serie met Zen 5-architectuur die eerder deze week uitkwamen. Acer brengt daarvan de SFG14-64/T en de SFG16-61/T uit. Die kunnen met een Ryzen AI 7 340 of 350 worden geleverd, waarvan het duurdere model acht cores en zestien threads heeft tegenover de zes cores en twaalf threads van het goedkopere model. Die Go 14 en Go 16 zijn vanaf april verkrijgbaar in Nederland en België voor 1249 en 1299 euro.

Er komen ook meerdere nieuwe Aspire-modellen uit die de nieuwe AI-processors van AMD bevatten. Dat zijn de Aspire 14, Aspire S24 en S27 en de C24 en C27. Ook die modellen komen beschikbaar in april, behalve de Aspire 14 die al in maart uitkomt. De modellen kosten 999, 1099 of 1199 euro.