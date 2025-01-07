ASUS kondigt ROG Flow Z13 aan met nieuwe AMD Ryzen AI Max-processor - update

ASUS heeft de ROG Flow Z13-gamingtablet aangekondigd met AMD's nieuwe Ryzen AI Max+ 395-processor. Dit is een chipletontwerp dat zestien Zen 5-cores combineert met een geïntegreerde RDNA 3.5-gpu met maximaal veertig compute-units.

De processor van het apparaat maakt gebruik van een gedeeld geheugenontwerp, waarbij tot 128GB Lpddr5x-8000-geheugen dynamisch verdeeld wordt tussen cpu en gpu. Het systeem kan tot 96GB als videogeheugen toewijzen. De npu levert 50Tops aan AI-rekenkracht, waarmee de tablet lokaal taalmodellen met tot 70 miljard parameters kan draaien.

Het 13"-scherm is een ROG Nebula Display met 2,5k-resolutie en 180Hz-verversingssnelheid. Het paneel haalt 500cd/m² helderheid, dekt de DCI-P3-kleurruimte volledig en is beschermd met Gorilla Glass 5.

Voor koeling gebruikt ASUS een nieuw vaporchamberontwerp van roestvrij staal en koper, dat 54 procent meer oppervlak beslaat dan voorheen. De twee Arc Flow-ventilatoren blazen lucht door 0,1mm dikke koelvinnen en een speciaal kanaal achter het scherm.

De tablet beschikt over twee USB4-poorten met DisplayPort 1.4 en stroomvoorziening, HDMI 2.1, USB-A en een microSD-kaartlezer. De accucapaciteit is verhoogd naar 70Wh.

De Flow Z13 staat inmiddels op ASUS' eigen webwinkel. In Nederland is er een versie met Ryzen AI Max 390-processor, die 2300 euro kost en een tweede uitvoering met Ryzen AI Max 395+, die 2500 euro kost. Belgische gebruikers kunnen vooralsnog alleen de snelste versie bestellen, die even duur is als de Nederlandse.

Update, 17.01u - Prijzen toegevoegd.

ASUS ROG Flow Z13
ASUS ROG Flow Z13

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 15:08 19

07-01-2025 • 15:08

19

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ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA

vanaf € 2.099,-

5 van 5 sterren

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Reacties (19)

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VBald 7 januari 2025 15:31
Mooi apparaat. Als je op de site kijkt zie je wel een prijs eraan hangen. Mijn vraag is, want ik haal het niet meteen eruit: De RAM is dus niet te vervangen? Je zit vast aan de configuratie die je neemt.

Heeft iemand toevallig ervaring met oudere varianten, zo ja: Hoe is de touch screen? Kan je gemakkelijk notities nemen?
dipje2 @VBald7 januari 2025 15:57
Mijn oud 2022 model had een touchscreen zoals de meeste laptops. Dezelfde stylus pennetjes als op een Surface en zo werken ook (het is geen Wacom digitzier). Geen idee hoe het in dit model zit, natuurlijk.

In de praktijk is schrijven op die touchscreens mij altijd _tegen_ gevallen. Ook op een Surface en op andere modellen. Het scherm is glad, en het voelt niet hetzelfde, en je zit soms een beetje in de knoei met het aanraken van het scherm en schrijven (je hebt ook een soort van palm-rejection nodig als je met een stylus werkt). Daarbij is schrijven op iets wat verticaal staat best naar, dus je wilt 'm altijd neerleggen. Maar je gaat 'm niet snel even plat leggen om te schrijven om vervolgens weer omhoog te zetten om als laptop te gebruiken.

Was wel fijn voor whiteboard schetsjes en diagrammetjes en zo tijdens meetings, maar dan heb ik 'm zonder keyboard plat op schoot liggen (en gebruik ik dus ook niet de webcam er van).
VBald @dipje27 januari 2025 15:59
Super bedankt voor je reactie!
Letters @dipje27 januari 2025 16:50
Voor tablets bestaan screenprotectors die pen paperlike aanvoelen. Tab S bijvoorbeeld heeft dit, denk dat surface tablets dit ook wel hebben. Voor tekenen en schrijven een must als je het mij vraagt.

Ik denk dat dit product echter te niche is.

Edit: paperlike

[Reactie gewijzigd door Letters op 7 januari 2025 16:58]

Lambo LP670 SV @VBald7 januari 2025 16:32
LPDDR5X geheugen is altijd vast gesoldeerd, waardoor je wel voordelen hebt qua verbruik en snelheid maar dus wel vast zit aan het geheugen dat initieel neemt.
(Ik zie op de website van Asus wel momenteel nog niets hoger dan 32GB, https://rog.asus.com/be-n...w/rog-flow-z13-2025/spec/)

Meteen ook al een preview van de Cinebench en Time Spy qua prestaties van de nieuwe Ryzen AI 395!
https://prnt.sc/_maDw7BwgNgw
Zoals altijd zie je dat er meer power tegenaan gooien niet evenredig doorschaalt qua prestaties.
Ter info, een 9950X met 170W TDP (+30W PPT) scoort ongeveer 41K in Cinebench 23.

Eerlijk gezegd wel een erg interessant toestel!
VBald @Lambo LP670 SV7 januari 2025 16:36
En hij ziet er erg stoer uit, maar de prijs is aanzienlijk hoog, ben benieuwd wat het voor de 128GB RAM gaat zijn. Niet dat ik het ga nemen, maar ben meer enthousiast.

Ik denk als de juiste workflow ermee kan bedenken, dat je het eruit kan halen, echter lees ook wat dipje2 schreef.
dipje2 @VBald7 januari 2025 17:36
@Letters zei dat er protecters waren, of folie, wat je op het scherm kan doen voor beter 'papier gevoel'. Had ik niet aan gedacht, maar zou best wel eens wat kunnen oplossen. Denk dat je touch ook nog wel werkt, maar heb dat soort dingen nooit zelf gebruikt.

Nog een gigantische drawback om te onthouden: Battery life. Nu had ik ook een Intel i9-12th gen er in, dus die zoop alles al weg uit de batterij hoe zuinig je ook wilde zijn...

.. maar de batterij is ook gewoon erg klein. Het is een scherm, plus giga-koeling voor toffe hardware, plus een batterij alles in 1 geknald.

De keyboard-cover was voor mij surprisingly OK. Touchpad was klein maar fijn. Maar keyboard kon ik heerlijk op tikken. Keyboard cover helemaal plat was rot (dan veert ie me en stuitert een beetje), maar de bedoeling was ook dat je 'm 'lockte' op een hoekje, dan ging ie een beetje omhoog, en was ie zeer zeer solide (ik heb budget laptops mee gemaakt die meer flex hadden), en zelfs nog redelijk wat travel. Again, keyboard was een positieve verrassing. Maar je wil 'm niet op schoot hebben :).

13" / 14" laptop met dezelfde specs bestaan volgens mij wel, en ben je in de praktijk blijer mee (ze zijn gestopt met de Flow X13 (x, niet z) geloof ik. Misschien vanwege de nieuwe Zephyrus 14" modellen. Maar dat was de non-tablet tegenhanger van de Z13 en die was in de praktijk wel veel fijner).
Shifterfire @VBald7 januari 2025 22:32
Mijn ervaring met mijn Surface Pro 5 (zelfde concept) is dat het geweldig werkt om artiekelen te annoteren (markeren enzo). Voor tekenen en schrijven zou ik zeker snel papier preferen tenzij het digitaal opslaan ervan hele grote voordelen voor je heeft, maar dat was bij niet dus dat deed ik niet.

Ik was er erg blij mee, want ze zijn ook redelijk licht en de type cover eraf trekken zodat je alleen een scherm hebt is erg chill.

Dus ik wil niet meer naar een andere form factor. Of ik daar €2500 voor over heb... 😅
VBald @Shifterfire7 januari 2025 22:40
Dankjewel voor je reactie, hij ziet er stoer uit, maar ik paseer hem, ik denk dat ik er niet mee om kan gaan, samenhangend prijs. Het is niet iets wat je koopt, kan testen en als het niet bevalt weer terug stuurt, in mijn geval dan. Fijne avond.
SherlockHolmes 7 januari 2025 15:24
Gaminglaptop met tabletmodus, wauw! Ziet er wel erg gaaf uit, maar zal wel een rib uit je lijf kosten
maximillian20 @SherlockHolmes7 januari 2025 15:28
Kost misschien meerdere ribben en een orgaan.

[Reactie gewijzigd door maximillian20 op 7 januari 2025 15:40]

brutus0 @maximillian207 januari 2025 16:11
Het zal ook niet alleen een heel lichaam kosten maar ik denk ook dat als je een game opstart dan stijgt hij op naar mars en wordt je bureau om geblazen, ook verkopen ze bij deze laptop gehoorbescherming
maximillian20 @brutus07 januari 2025 16:24
Elon neemt dan meteen Asus over :)
dipje2 @SherlockHolmes7 januari 2025 15:53
de originele (volgens mij is er praktisch elk jaar een nieuwe geweest sinds 2021?) was ook al 'niche en duur voor wat je er voor krijgt, maar wel gaaf'.

Ik heb net geen 2 jaar rondgelopen met de Intel 12-serie variant en een RTX 3050ti er in.
Toen al wilde ik liever een Ryzen vanwege de mobiele performance van de CPU, maar die sku werd niet leverbaar hier in NL / Europa.

Toen dit APU beest werd aangekondigd (Zen 5 + 5c cores, 40-core RDNA 3.5 cores, totaal TDP van 120watt) dacht ik direct weer aan de Flow. 'Wat zal dat een goede combi zijn'.

Tadaah :).

Is niet zo snel als een gaming laptop van dezelfde prijs.
Is niet zo licht en zuinig als een thin&light van dezelfde prijs.
Werkt niet zo lekker op je schoot.

Als je dat accepteert, awesome ding :). Cooling er in (was in elk geval) beter dan de Zephyrus 2024 lijn (daar hebben ze de vapour chamber en geloof zelfs de liquid metal weg gelaten).

Mijn 2024 14" Zephyrus is dus ook 'maar' 1.5kg, alu body, en haalt nog respectvolle batterijduur als je de GPU niet op z'n staart trapt, maar kan lekker gamen als ie aan de prik zit. En kost ook net zo veel als de originele Flow Z13 modellen. Maar ik mis het touchscreen wel bijvoorbeeld.
En de 13" was net wat kleiner (maar niet minder zwaar). En toch voelt het lekkerder om hem op een tafel neer te zetten met de kickstand en keyboard weg en dan een gamepad in je hand te hebben :wink:. Voor de rest op en top niche.
SG @dipje28 januari 2025 07:19
Gezien de OEM partnership met Dell HP Asus etc lijkt mij dat AMD betete TSMC allocatie voor APU geregeld heeft. Want als OEM wilt bedienen zul je daar productie capaciteit voor die chip reeksen op orde hebben. Wat gezonder is dan voor dure bigchip dgpu te gaan. OEM heb je meer zekerheid. En met die APU met flinke igpu RDNA3.5 concurreer je directer met mobile rtx50 series kwa betere bang for tha buck.
Game capabele laptops.
Jacco011 7 januari 2025 15:45
Lijk wel op een Windows Surface Pro, maar dan wel met betere koeling.
Nokian95dude 7 januari 2025 18:18
1 ding is jammer, geen Intel....
Jacco011 @Nokian95dude8 januari 2025 18:19
De AMD heeft een betere iGPU. Waarom vindt je het jammer dat er geen Intel versie is?
Shaidar 8 januari 2025 08:19
Ik vind in de specs op de Asus website en in dit artikel niet eens of die nog die PCIe stekker voor de XG Mobile heeft ...

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