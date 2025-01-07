ASUS kondigt ROG Flow Z13 aan met nieuwe AMD Ryzen AI Max-processor - update

ASUS heeft de ROG Flow Z13-gamingtablet aangekondigd met AMD's nieuwe Ryzen AI Max+ 395-processor. Dit is een chipletontwerp dat zestien Zen 5-cores combineert met een geïntegreerde RDNA 3.5-gpu met maximaal veertig compute-units.

De processor van het apparaat maakt gebruik van een gedeeld geheugenontwerp, waarbij tot 128GB Lpddr5x-8000-geheugen dynamisch verdeeld wordt tussen cpu en gpu. Het systeem kan tot 96GB als videogeheugen toewijzen. De npu levert 50Tops aan AI-rekenkracht, waarmee de tablet lokaal taalmodellen met tot 70 miljard parameters kan draaien.

Het 13"-scherm is een ROG Nebula Display met 2,5k-resolutie en 180Hz-verversingssnelheid. Het paneel haalt 500cd/m² helderheid, dekt de DCI-P3-kleurruimte volledig en is beschermd met Gorilla Glass 5.

Voor koeling gebruikt ASUS een nieuw vaporchamberontwerp van roestvrij staal en koper, dat 54 procent meer oppervlak beslaat dan voorheen. De twee Arc Flow-ventilatoren blazen lucht door 0,1mm dikke koelvinnen en een speciaal kanaal achter het scherm.

De tablet beschikt over twee USB4-poorten met DisplayPort 1.4 en stroomvoorziening, HDMI 2.1, USB-A en een microSD-kaartlezer. De accucapaciteit is verhoogd naar 70Wh.

De Flow Z13 staat inmiddels op ASUS' eigen webwinkel. In Nederland is er een versie met Ryzen AI Max 390-processor, die 2300 euro kost en een tweede uitvoering met Ryzen AI Max 395+, die 2500 euro kost. Belgische gebruikers kunnen vooralsnog alleen de snelste versie bestellen, die even duur is als de Nederlandse.

Update, 17.01u - Prijzen toegevoegd.