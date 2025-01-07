Dell kondigt Alienware 4k-monitor met refreshrate van 240Hz aan voor 899 dollar

Dell heeft tijdens CES 2025 een nieuwe QD-oledmonitor van zijn gamingmerk Alienware onthuld: de AW2725Q. De fabrikant zegt dat de monitor met 166ppi het hoogste aantal ppi heeft van alle QD-oledmonitoren die momenteel verkrijgbaar zijn.

De 27"-monitor ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en Nvidia G-SYNC, schrijft Tom's Hardware. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels bij maximaal 240Hz. De standaard helderheid komt neer op 250 nits en op de piek in de hdr-weergave is dat 1000 nits. Daarnaast heeft de gamingmonitor een gtg-responstijd van 0,03ms en een contrastratio van 1.500.000:1.

Aan de achterkant van de AW2725Q zitten verschillende poorten waaronder twee HDMI-poorten en een DisplayPort 1.4-connector. Het scherm beschikt ook over vier USB 3.0-poorten: drie Type-A-poorten en een USB Type-C-poort.

De AW2725Q verschijnt in maart voor de Amerikaanse markt en kost daar 899 dollar. Volgens The Verge komt de monitor in april uit voor de Europese markt. Het is nog niet bekend wat de AW2725Q gaat kosten in de Benelux.