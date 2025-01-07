Dell kondigt Alienware 4k-monitor met refreshrate van 240Hz aan voor 899 dollar

Dell heeft tijdens CES 2025 een nieuwe QD-oledmonitor van zijn gamingmerk Alienware onthuld: de AW2725Q. De fabrikant zegt dat de monitor met 166ppi het hoogste aantal ppi heeft van alle QD-oledmonitoren die momenteel verkrijgbaar zijn.

De 27"-monitor ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en Nvidia G-SYNC, schrijft Tom's Hardware. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels bij maximaal 240Hz. De standaard helderheid komt neer op 250 nits en op de piek in de hdr-weergave is dat 1000 nits. Daarnaast heeft de gamingmonitor een gtg-responstijd van 0,03ms en een contrastratio van 1.500.000:1.

Aan de achterkant van de AW2725Q zitten verschillende poorten waaronder twee HDMI-poorten en een DisplayPort 1.4-connector. Het scherm beschikt ook over vier USB 3.0-poorten: drie Type-A-poorten en een USB Type-C-poort.

De AW2725Q verschijnt in maart voor de Amerikaanse markt en kost daar 899 dollar. Volgens The Verge komt de monitor in april uit voor de Europese markt. Het is nog niet bekend wat de AW2725Q gaat kosten in de Benelux.

Alienware AW2725Q
Bron: Dell

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 14:47 27

07-01-2025 • 14:47

27

Lees meer

Alienware AW2725Q

vanaf € 628,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Alienware AW3926QW Preview

5 jun 2026

Alienware AW3926QW Preview

Is dit de ultieme oledgamingmonitor?

41
34"-rgb-QD-oledmonitor van Alienware heeft lagere prijs dan concurrentie
34"-rgb-QD-oledmonitor van Alienware heeft lagere prijs dan concurrentie Nieuws van 6 juni 2026
Dell komt met Alienware-laptop voor 999 euro
Dell komt met Alienware-laptop voor 999 euro Nieuws van 15 mei 2026
Dell brengt zijn eerste goedkope 240Hz-monitoren voor gamers uit
Dell brengt zijn eerste goedkope 240Hz-monitoren voor gamers uit Nieuws van 19 februari 2026
AOC introduceert 240Hz-gamingmonitor met QD-oledpaneel voor 399 euro
AOC introduceert 240Hz-gamingmonitor met QD-oledpaneel voor 399 euro Nieuws van 4 november 2025
Acer brengt 1080p-monitor met 600Hz-refreshrate in november uit voor 849 euro
Acer brengt 1080p-monitor met 600Hz-refreshrate in november uit voor 849 euro Nieuws van 30 april 2025
Alienware Area 51-laptops met glazen onderkant kosten minstens 4100 euro
Alienware Area 51-laptops met glazen onderkant kosten minstens 4100 euro Nieuws van 28 april 2025
Dell brengt zakelijke Pro Max-desktops met focus op AI-ontwikkelaars uit
Dell brengt zakelijke Pro Max-desktops met focus op AI-ontwikkelaars uit Nieuws van 20 maart 2025
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro Nieuws van 27 februari 2025
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen Nieuws van 10 januari 2025
Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad
Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad Nieuws van 8 januari 2025
Meer producten en artikelen
Monitors Alienware Dell Alienware CES 2025

Reacties (27)

-Moderatie-faq
27
27
6
1
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Balance
7 januari 2025 16:47
Om even in perspectief te plaatsen vanwaar we komen.

In de vroege jaren 2010 introduceerden verschillende fabrikanten hun eerste 4K-monitoren, die destijds aanzienlijke investeringen vergden. In 2012 bracht Eizo een 36,4-inch display met een resolutie van 4096x2160 pixels op de markt, met een geschatte prijs van 2.880.000 yen, wat neerkwam op ongeveer 25.000 euro. ViewSonic volgde in 2013 met een 31,5-inch 4K-monitor, waarvan de prijs werd vergeleken met die van een kleine auto. Later dat jaar introduceerde ASUS een 31,5-inch monitor met UHD-resolutie, aanvankelijk geprijsd rond de 3500 euro. Dell lanceerde eveneens in 2013 een UltraSharp-monitor met Ultra HD-resolutie, met een startprijs van ongeveer 2500 euro.In de tweede helft van de jaren 2010 verschenen de eerste 240Hz-monitoren, voornamelijk gericht op de gamingmarkt. In 2012 introduceerde LG Display een IPS-paneel met 240Hz-technologie, gevolgd door Eizo in 2014 met een specifieke gamingmonitor. In 2016 bracht ASUS de PG258Q uit, een 24,5-inch monitor met een verversingssnelheid van 240Hz, voor een introductieprijs van €600. BenQ volgde in 2017 met een vergelijkbare 24,5-inch monitor voor €549.In de late jaren 2010 introduceerden monitorfabrikanten 4K-schermen met hoge verversingssnelheden, gericht op veeleisende gamers. Acer en ASUS kondigden in 2017 4K-monitoren met 144Hz en G-Sync-ondersteuning aan, maar stelden de release uit tot 2018. In 2018 bracht een Zuid-Koreaanse fabrikant de eerste 4K-monitor met een verversingssnelheid van 120Hz op de markt. Later dat jaar onthulde ASUS een 4K-monitor met 144Hz, local dimming en hoge helderheid voor HDR. Acer volgde met een 4K-monitor met 144Hz IPS-paneel, geïntroduceerd voor €1049.De ontwikkeling van OLED-monitoren heeft een lange en moeizame weg afgelegd voordat ze hun huidige status bereikten. In 2016 kondigde Dell een 4K OLED-monitor aan, maar trok deze later terug vanwege technische uitdagingen en hoge kosten. ASUS introduceerde in 2018 een 21,6-inch 4K OLED-monitor, gevolgd door plannen van JOLED om OLED-monitoren voor e-sports te ontwikkelen. Samsung en LG stapten eveneens in de markt, waarbij Samsung in 2022 QD-OLED-panelen presenteerde voor zowel tv's als monitoren, en LG meerdere UltraFine OLED-monitoren met 4K-resolutie uitbracht. Ondanks deze vooruitgang bleef de productie complex en kostbaar, wat leidde tot beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen. Pas in recente jaren, met verbeterde productietechnieken en grotere investeringen, zijn OLED-monitoren toegankelijker geworden voor een breder publiek, hoewel ze nog steeds als premium producten worden beschouwd.Het feit dat we nu een:
  • 4K
  • 240Hz
  • OLED
paneel hebben, voor een driecijferig bedrag, is best iets waar we dankbaar voor mogen zijn!

(en als ze voorgaande trends volgen, zijn ze over twee jaar beschikbaar voor de helft van de prijs)

[Reactie gewijzigd door Balance op 7 januari 2025 16:52]

Squats @Balance7 januari 2025 18:22
Leuke read. Voel me alleen nu wel oud :P
DanielChopin @Balance7 januari 2025 22:10
Dit onderzoek en deze reactie verdient van iedereen een +3. Super interessant.
Hubert 7 januari 2025 14:59
twee hdmi poorten.. wel belangrijk detail:
1x HDMI 2.0
1x HDMI 2.1
WFLUIT @Hubert7 januari 2025 15:14
En vervolgens ook nog is DisplayPort 1.4 in 2025, vergeleken met de concurrentie die hetzelfde paneel aanbieden zijn de connectie mogelijkheden van deze monitor echt beneden pijl.
Han_Solo @WFLUIT7 januari 2025 16:58
Het gaat erom of de bandbreedte genoeg is om 240hz ongecomprimeerd te tonen, of met DSC, niet om versienummers.
WFLUIT @Han_Solo7 januari 2025 17:04
En met zowel DisplayPort 1.4 als hdmi 2.1 is DSC nodig om de volle 4k 240hz te kunnen tonen. Daarom heb ik het juist over de nummers. Alleen met DisplayPort 2.1 of met de nieuw aangekondigde hmdi 2.2 zou het mogelijk kunnen zijn om 4k 240hz ongecomprimeerd te kunnen tonen.
Netrunner @Hubert7 januari 2025 15:25
Want waarom een 2.0? Die dingen zijn toch backwards compatible?!
watercoolertje @Netrunner7 januari 2025 17:18
Goedkoper (voor hun) :)
Olaf van der Spek
7 januari 2025 14:58
De fabrikant zegt dat de monitor met 166ppi het hoogste aantal ppi heeft van alle QD-oledmonitoren die momenteel verkrijgbaar zijn.
Zelfde resolutie (3840 x 2160), (ongeveer) zelfde formaat (26,5"), dus gewoon dezelfde PPI als de rest..
Ah, wacht, de vorige was 31,5". uitvoering: Alienware AW3225QF Zwart

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 7 januari 2025 15:00]

Mizgala28 7 januari 2025 14:59
Zonde dat er geen 32" variant is, 4k op 27" native is mij een beetje te klein, op 32" werkt dat prima voor mij.

ik vind de scaling in windows niet fijn

Wel een leuke prijs maar zonde dat het DP 1.4 is, ben benieuwd hoeveel meer de euro prijs zal zijn.

edit: blijkbaar hebben ze ook een monitor die wel rond 32" op 4k zit, plus er zijn ook andere merken met die formaat op 4k valt mij nu pas op.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 7 januari 2025 15:04]

Olaf van der Spek
@Mizgala287 januari 2025 15:02
Zonde dat er *geen 32" variant is, 4k op 27" native is mij een beetje te klein, op 32" werkt dat prima voor mij.
uitvoering: Alienware AW3225QF Zwart ?
bones @Olaf van der Spek7 januari 2025 15:06
Dat is een ouder model, en helaas curved.
jimh307 @Mizgala287 januari 2025 16:23
Ik ben er afhankelijk van. Ik heb dyslexie en raak zonder schaling heel snel het overzicht kwijt. Op 1080p op 25 inch staat de schaling op 150%. Toch ben ik prima productief. Sommige sites doen moeilijk en moet ik F11 gebruiken om een menu in zijn geheel te zien. Wanneer mag de taakbalk eens naar de zijkant zoals in Windows 10?

Opschaling in Windows was vroeger pas echt verschrikkelijk. Beter was het dan om de resolutie omlaag te zetten en dat hoeft tegenwoordig niet meer.
skampy 7 januari 2025 15:02
De 1ste YT reviews van deze monitor zijn zéér positief. Ik ben vooral geïnteresseerd in een oledscherm voor hdr video streaming en fotobewerking, en in de 2de plaats voor gaming. Vraag me af welke dan de beste keuze zou zijn: de Alienware of de Dell 32 plus 4k oled. Hoewel deze 32" is, en ik eerder 27" zoek.
C00P 7 januari 2025 15:26
Van die nieuwe gaming monitoren kun je geen enkele strak tegen de muur hangen en dat is jammer.

Enkel de LG C4 42 inch kan dit, deze zal het dan ook worden voor mij denk ik.
JWFpeters @C00P7 januari 2025 15:45
Gebruik die al ruim een jaar en bevalt goed wel een bureau van 1 meter anders is het wat te close maar dit werkt perfect!
Tonbors 7 januari 2025 15:26
Laten ze maar komen met een goede 32 inch 5k monitor met hoge refreshrate en dpi. Die kan ik wel gebruiken voor mijn mac mini.
bzzzt @Tonbors7 januari 2025 16:01
Zou je niet liever 6K willen op 32 inch? Dat is waar Apple op mikt...
Tonbors @bzzzt7 januari 2025 17:14
Ja, dat is helemaal perfect. Maar die zal wel onbetaalbaar zijn.
Tonbors @bzzzt7 januari 2025 23:18
UltraFine 6K-monitor (model 32U990A). Die komt binnenkort.
bzzzt @Tonbors8 januari 2025 10:16
Die heeft geen hoge refreshrate, maar lijkt me wel fantastisch voor productief werk.
Over de 4K zijn ze allemaal wel duur.

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 8 januari 2025 10:17]

blackdiablo 7 januari 2025 16:14
dp1.4 echt? Als je dan een 4k 240hz monitor uit brengt vlak voordat er nieuwe gpu's uit komen die het hebben. Gooi er dan ook displayport 2.1 in. Dan kan je het scherm ten minste zonder DSC draaien.

Nou zou goed geimplementeerde DSC geen enkel probleem moeten zijn, maar dan nog is het zo'n kwestie. Waarom niet? Alles perfect maken en dan de aansluiting er gewoon niet op zetten voelt lomp.
jimh307 7 januari 2025 16:18
Nice! Ik heb nu een 1080p 360Hz Alienware monitor en dit is een fijn apparaat. Ik ben wel blij met deze opvolger want 4K is wel fijn, maar high refresh gaming met mijn rtx4080 op 4K gaat nog een uitdaging worden.

Mijn huidige PC is danig goed dat ik over een tijd pas denk aan een upgrade. Mijn moederbord is klaar voor een 9800X3D of de 9900X3D (nu heb ik de 7800X3D) en als er dan ook een 50 serie GPU past is dit een mooie update, maar voorlopig ga ik nog tevreden door met mijn huidige setup.
VBald 7 januari 2025 16:31
166ppi is voor een QD-oled tov van de volgende monitor: "https://tweakers.net/pricewatch/2133584/gigabyte-m27ua-zwart/specificaties/" wel een kleine sprong. Deze heeft een 163ppi en is een IPS display. Ik weet dat de technieken anders zijn, maar zou het veel verschil maken tussen deze twee. Daarnaast heeft Apple studio display 218ppi, niet dat je zoveel geld gaat uitgeven hiervoor. Gaat het het waard zijn.
Hetgeen wat ik wil zeggen is dat er op sommig gebieden op monitor vlak een zeer trage voorruit gang is en vaak gimmick georiënteerd. Een 27" 5K met 120Hz zou toch moeten kunnen tegenwoordig en dan dat je hem ook kan draaien op 1080p en hogere Hz voor gaming. KVM, genoeg poorten met hoger specs. Hopelijk komt er zo eentje.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.