Dell kondigt Alienware 4k-monitor met refreshrate van 240Hz aan voor 899 dollar

Om even in perspectief te plaatsen vanwaar we komen.
In de vroege jaren 2010 introduceerden verschillende fabrikanten hun eerste 4K-monitoren, die destijds aanzienlijke investeringen vergden. In 2012 bracht Eizo een 36,4-inch display met een resolutie van 4096x2160 pixels op de markt, met een geschatte prijs van 2.880.000 yen, wat neerkwam op ongeveer 25.000 euro. ViewSonic volgde in 2013 met een 31,5-inch 4K-monitor, waarvan de prijs werd vergeleken met die van een kleine auto. Later dat jaar introduceerde ASUS een 31,5-inch monitor met UHD-resolutie, aanvankelijk geprijsd rond de 3500 euro. Dell lanceerde eveneens in 2013 een UltraSharp-monitor met Ultra HD-resolutie, met een startprijs van ongeveer 2500 euro.
In de tweede helft van de jaren 2010 verschenen de eerste 240Hz-monitoren, voornamelijk gericht op de gamingmarkt. In 2012 introduceerde LG Display een IPS-paneel met 240Hz-technologie, gevolgd door Eizo in 2014 met een specifieke gamingmonitor. In 2016 bracht ASUS de PG258Q uit, een 24,5-inch monitor met een verversingssnelheid van 240Hz, voor een introductieprijs van €600. BenQ volgde in 2017 met een vergelijkbare 24,5-inch monitor voor €549.
In de late jaren 2010 introduceerden monitorfabrikanten 4K-schermen met hoge verversingssnelheden, gericht op veeleisende gamers. Acer en ASUS kondigden in 2017 4K-monitoren met 144Hz en G-Sync-ondersteuning aan, maar stelden de release uit tot 2018. In 2018 bracht een Zuid-Koreaanse fabrikant de eerste 4K-monitor met een verversingssnelheid van 120Hz op de markt. Later dat jaar onthulde ASUS een 4K-monitor met 144Hz, local dimming en hoge helderheid voor HDR. Acer volgde met een 4K-monitor met 144Hz IPS-paneel, geïntroduceerd voor €1049.
De ontwikkeling van OLED-monitoren heeft een lange en moeizame weg afgelegd voordat ze hun huidige status bereikten. In 2016 kondigde Dell een 4K OLED-monitor aan, maar trok deze later terug vanwege technische uitdagingen en hoge kosten. ASUS introduceerde in 2018 een 21,6-inch 4K OLED-monitor, gevolgd door plannen van JOLED om OLED-monitoren voor e-sports te ontwikkelen. Samsung en LG stapten eveneens in de markt, waarbij Samsung in 2022 QD-OLED-panelen presenteerde voor zowel tv's als monitoren, en LG meerdere UltraFine OLED-monitoren met 4K-resolutie uitbracht. Ondanks deze vooruitgang bleef de productie complex en kostbaar, wat leidde tot beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen. Pas in recente jaren, met verbeterde productietechnieken en grotere investeringen, zijn OLED-monitoren toegankelijker geworden voor een breder publiek, hoewel ze nog steeds als premium producten worden beschouwd.
Het feit dat we nu een:
paneel hebben, voor een driecijferig bedrag, is best iets waar we dankbaar voor mogen zijn!
(en als ze voorgaande trends volgen, zijn ze over twee jaar beschikbaar voor de helft van de prijs)
[Reactie gewijzigd door Balance op 7 januari 2025 16:52]