Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad

Alienware brengt rondom CES nieuwe laptops uit, die voorzien zijn van Intel Arrow Lake-processors en RTX 50-videokaarten. Het gaat om 16"- en 18"-modellen. Opvallend is dat de laptops een glazen venster onderop hebben.

De nieuwe Alienware-laptops hebben een wat afgeronder ontwerp dan de modellen van vorig jaar, maar houden kenmerkende ontwerpelementen zoals de touchpad die voorzien is van rgb-verlichting en uiteraard de logo's met het alienhoofd. Aan de onderzijde van de laptop zit een glazen venster gemaakt van Gorilla Glass, waardoor de rgb-ventilators zichtbaar zijn. De ventilators verlichten daardoor ook het oppervlak waarop je de laptop neerzet.

Dell, de eigenaar van Alienware, brengt een 16"- en een 18"-model van de Area 51 uit. Dat blijkt een trend te zijn op CES: Acer, MSI en ASUS kozen ook voor 16"- en 18"-schermdiagonalen voor hun snelste gamelaptops.

Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025Alienware Area 51 16 en 18 2025

Beide modellen kunnen voorzien worden van een Core Ultra 7 255HX- of een Core Ultra 9 285HX-processor. Als videokaart noemt Dell alleen dat het een 'next-gen' gpu van Nvidia is. Omdat het hier om de topmodellen gaat, ligt het voor de hand dat de laptops ook met RTX 5090 geleverd kunnen worden. Dell laat wel weten dat processor en videokaart een gecombineerd vermogensbudget van 280W krijgen. De koeling zou daartoe ook verbeterd zijn: deze zou meer lucht verplaatsen en toch stiller zijn.

Er is verder 16, 32 of 64GB werkgeheugen aanwezig op een snelheid van DDR5-5600. Voor de 32GB-kit is er ook een optie voor snellere modules die op 7200MT/s werken. Er is in zowel het 16"- als het 18"-model ruimte voor drie ssd's, die ook in RAID 0 gezet kunnen worden voor een maximale opslag van 12TB. Alienware meldt dat er PCIe 5.0-slots in de laptops zitten, maar niet of all drie de slots dat protocol ondersteunen.

Beide schermformaten krijgen een resolutie van 2560x1600 pixels en een helderheid van 500cd/m². Het 16"-model heeft een refreshrate van 240Hz, terwijl die bij de 18"-versie 300Hz is. Er is verder een Killer BE 1750-netwerkkaart van Intel aanwezig en het 18"-model heeft ook een 2,5Gbit/s-aansluiting. Opvallend is dat de standaardwebcam een resolutie van 2 megapixel heeft, maar dat er ook een optie is voor een 8-megapixelcamera.

Het is nog niet duidelijk wanneer de laptops beschikbaar komen en voor welke prijs. Het is ook niet bekend welke configuraties Alienware in België en Nederland zal gaan leveren, maar het is gebruikelijk dat de koper bij Alienware zelf een configuratie kan samenstellen.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 16:20 32

08-01-2025 • 16:20

32

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Reacties (32)

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JWL92 8 januari 2025 16:27
Aan de onderzijde van de laptop zit een glazen venster gemaakt van Gorilla Glass, waardoor de rgb-ventilators zichtbaar zijn. De ventilators verlichten daardoor ook het oppervlak waarop je de laptop neerzet.
dat word onder een glazen bureau zitten om daar van te kunnen genieten... 8)7
Mailootje @JWL928 januari 2025 16:29
😅😅😅🙉
MPIU8686
@JWL928 januari 2025 17:01
dat word onder een glazen bureau zitten om daar van te kunnen genieten... 8)7
En diegenen die een glazen bureau thuis hebben leggen toch altijd een gamemat onder hun laptop/muis/toetsenbord .. |:(
rob12424 @MPIU86868 januari 2025 17:03
Dat niet alleen glas is ook zwaarder dus wat is de meerwaarde hiervan? Neem dan plexiglas? (Of er moet vanwege warmte afgifte voor glas zijn gekozen?
MPIU8686
@rob124248 januari 2025 17:19
Dat niet alleen glas is ook zwaarder dus wat is de meerwaarde hiervan? Neem dan plexiglas? (Of er moet vanwege warmte afgifte voor glas zijn gekozen?
Zelfs al zou je als gebruiker die laptop enkel thuis gebruiken om te gamen (maar dan kies je normaal voor een gamedesktop gezien prijs/kwaliteit/koeling/gebruiksgemak), dan nog heb je hier weinig aan. Met een laptopstandaard eronder zie je hier weinig tot niets van en dan nog enkel van de achterzijde van je bureau. Dit terwijl bij de meeste mensen een bureau tegen een muur staat. En op verplaatsing, helemaal niet handig .. zeker niet met dat extra gewicht van een glazen venster erbij. Dan kun je straks beter gewoon je desktop gaan meenemen en daar een 24" scherm inbouwen .. ;)

Alienware heeft qua design met deze laptop wel de hoofdvogel afgeschoten .. :D
sworpie @rob124249 januari 2025 09:59
Je zou dan dikker plexiglas nodig zijn en dan zou het dus zwaarder zijn dan glas.
rob12424 @sworpie9 januari 2025 10:25
Waarom? Plexiglas en polycarbonaat zijn sterker dan glas dus heb je minder nodig.
Dus zou niet hoeven.
sworpie @rob124249 januari 2025 12:43
Dan zou het buigen.
DDX 8 januari 2025 16:33
Philips ambilight idee.
Mayonaise 8 januari 2025 17:22
Wat een mooi ding. Doet me denken aan de oude Alienwares van 2004.
Mailootje 8 januari 2025 16:22
Een apart design, een glazen paneel aan de onderkant 🤔
Ben benieuwd hoe sterk dat paneel is tegen stoten en krassen

[Reactie gewijzigd door Mailootje op 8 januari 2025 16:22]

NIMIC @Mailootje8 januari 2025 16:24
Leuk als hij op een standaardje staat.
Mailootje @NIMIC8 januari 2025 16:27
Ja precies, maar in de praktijk zal dit denk ik toch een probleempje zijn als je hem dagelijks mee zal moeten nemen 🤷‍♂️🙉
Saint2Saint @Mailootje8 januari 2025 16:34
ik denk dat deze laptops (met name 18 inch) niet je dagelijks meesleep laptops zijn
MPIU8686
@Saint2Saint8 januari 2025 16:50
ik denk dat deze laptops (met name 18 inch) niet je dagelijks meesleep laptops zijn
Maar wat heb je aan een glazen paneel onderaan als je hem in gebruik hebt ?

Hoeveel keer heb jij al de onderkant van je laptop gezien terwijl je er mee aan het werk bent, het is niet zo dat je je hoofd af en toe eens onder je laptop steekt .. 8)7

En als het voor gamen is thuis, dan koop je toch gewoon een gamedesktop.
Veel handiger en meer performance
AMDLegion @MPIU86868 januari 2025 23:15
Heb liever een 18 inch laptop dan een hele gaming setup thuis. Klaar met gamen? Dan kan de laptop en muis/muismat zo weer de kast in :)
Mailootje @Saint2Saint8 januari 2025 17:52
Nouja... dan weet ik niet waar voor een laptop is. Volgensmij is dat juist om gemakkelijk mee te nemen van locatie naar locatie. Neem je je laptop nooit mee koop dan een PC 🤷‍♂️
PinusRigida @Mailootje8 januari 2025 16:50
Goh, zal nog wel meevallen: is Gorilla glass... mijn telefoon van 2019 heeft ook Gorilla glass en ik gebruik de laatste 3 jaar geen case meer en dat scherm is echt nog knap onaangetast, slechts een oppervlakkig krasje bovenin links...
...de glossy achterkant daarentegen is zo versleten dat het kleurpatroon er hier en daar af is.

...en da's Gorilla glass 3 als ik me niet vergis, in deze laptop zal wel iets nieuwers zitten.

Dat het venster onderaan de laptop zit is natuurlijk wel vrij... apart idd... :D
Mailootje @PinusRigida8 januari 2025 18:02
Nouja, een direct impact zoals een hoek of een rand of iets dergelijks is nooit fijn direct tegen glas aan.

Natuurlijk is dit erg klein dat het gebeurt, maar ja met een aantal miljard mensen over de wereld gebeuren er veel gekke dingen :)
Kevin95 8 januari 2025 17:02
De Area 51-merknaam is nieuw voor laptops, want Alienware gebruikte hem tot nu toe alleen voor desktops.
In 2019 was er toch ook al een Area 51 laptop, zij het met een 'm' er achter, dus helemaal nieuw zou ik dat niet noemen.

nieuws: Alienware voorziet Area 51m-laptop van Core i9-9900K en vervangbare R...
AuteurPiweD Redacteur @Kevin958 januari 2025 17:18
...en dat artikel heb ik destijds zelf geschreven, ik ga het aanpassen! :D
MPIU8686
@Kevin958 januari 2025 17:08
In 2019 was er toch ook al een Area 51 laptop, zij het met een 'm' er achter, dus helemaal nieuw zou ik dat niet noemen.
Dat was een fiasco, is die niet uit de handel genomen geweest door hitteproblemen ?
MPIU8686
8 januari 2025 16:39
Glazen venster onderaan ? Extra gewicht / voor een laptop / waarom onderaan als je er niks van kunt zien .. wat is het nut ?

.. een glazen venster onderaan een laptop is nu net alles wat je niet wilt .. |:(

.
Hier slagen ze de bal wel mis .. ze hebben daar bij Alienware zichzelf de volgende vraag niet gesteld :

Hoeveel keer heb je al de onderkant van je eigen laptop gezien terwijl je ervoor aan het werk zit .. ?


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 8 januari 2025 17:21]

wavemaster100 @MPIU86868 januari 2025 19:06
Om dezelfde reden dat veel luxe horloges een see-through achterkant hebben die je bij het dragen van het horloge ook niet kunt zien.

Omdat het kan en omdat het mooi is om een keertje te bekijken.
MPIU8686
@wavemaster1008 januari 2025 19:26
Om dezelfde reden dat veel luxe horloges een see-through achterkant hebben die je bij het dragen van het horloge ook niet kunt zien.

Omdat het kan en omdat het mooi is om een keertje te bekijken.
.

Met het verschil dat die luxehorloges in een lade of vitrine liggen om te bekijken en helemaal niet gedragen worden ..

Dus deze laptop wordt louter een hebbeding voor de verzamelaars bedoel je dan ?

Mogelijk dat deze stap eraan komt, is ook al lange tijd met GPU's bezig .. maar dan wel meestal na hun dienstjaren te hebben voltooid in een gamingdesktop .. :)

Maar praktisch heb ik er toch mijn bedenkingen bij ...
wavemaster100 @MPIU86868 januari 2025 21:57
Grappig, mijn €300 Seiko heeft ook een glazen achterkant en draag ik dagelijks. Niet alle mooie dingen hoeven in een vitrine te liggen. ;)

Een laptop heb je regelmatig in de hand. Is toch leuk om naar binnen te kunnen kijken.
yo0k @MPIU868627 januari 2025 16:38
Past goed bij de monitoren van Samsung met verlichting aan de achterkant (die niet voor Ambi Light achtige zaken effectief is) :-).
jimz93 8 januari 2025 16:45
mijn mening: die ovalen zien er wel heel ouderwets uit.
Vond het vorige desgin toch echt een stuk strakker! :+
whersmy 8 januari 2025 16:52
Is het de belichting of materiaal of zijn deze laptops veelal afgerond?
fpsbig 8 januari 2025 20:46
Ja leuk om een keer naar te kijken.
Wel veel reacties hier een game laptop voor thuis dan koop je toch een desktop.
Begrijpelijk maar ik heb zelf een game laptop aangeschaft om beneden te kunnen gamen. Ondanks dat het niet echt gezellig is is het alsnog gezelliger dan naar boven te moeten en vrouwlief helemaal alleen te laten. Werkt goed en speel weer veel vaker op een Windows machine en vrouwlief kan nog tv kijken.

Huiskamer te klein om er een dedicated computer hoek te bouwen naast de tv en eettafel en bank die er al in staan (rijtjeshuis uit 97 niet klein maar woonkamer had iets groter gemogen)

Voor je geld is een desktop inc monitor altijd nog beter maar als je graag op een pc zit is een degelijke laptop een goed alternatief in deze situatie.

Bijkomend voordeel is dan dat ik hem ook nog wel eens meenemen naar vrienden voor een avondje gamen.
ZombieRofl 8 januari 2025 20:56
Doet mij denken aan de lineup uit 2005. Erg lelijk.

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