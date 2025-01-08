Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad

Alienware brengt rondom CES nieuwe laptops uit, die voorzien zijn van Intel Arrow Lake-processors en RTX 50-videokaarten. Het gaat om 16"- en 18"-modellen. Opvallend is dat de laptops een glazen venster onderop hebben.

De nieuwe Alienware-laptops hebben een wat afgeronder ontwerp dan de modellen van vorig jaar, maar houden kenmerkende ontwerpelementen zoals de touchpad die voorzien is van rgb-verlichting en uiteraard de logo's met het alienhoofd. Aan de onderzijde van de laptop zit een glazen venster gemaakt van Gorilla Glass, waardoor de rgb-ventilators zichtbaar zijn. De ventilators verlichten daardoor ook het oppervlak waarop je de laptop neerzet.

Dell, de eigenaar van Alienware, brengt een 16"- en een 18"-model van de Area 51 uit. Dat blijkt een trend te zijn op CES: Acer, MSI en ASUS kozen ook voor 16"- en 18"-schermdiagonalen voor hun snelste gamelaptops.

Beide modellen kunnen voorzien worden van een Core Ultra 7 255HX- of een Core Ultra 9 285HX-processor. Als videokaart noemt Dell alleen dat het een 'next-gen' gpu van Nvidia is. Omdat het hier om de topmodellen gaat, ligt het voor de hand dat de laptops ook met RTX 5090 geleverd kunnen worden. Dell laat wel weten dat processor en videokaart een gecombineerd vermogensbudget van 280W krijgen. De koeling zou daartoe ook verbeterd zijn: deze zou meer lucht verplaatsen en toch stiller zijn.

Er is verder 16, 32 of 64GB werkgeheugen aanwezig op een snelheid van DDR5-5600. Voor de 32GB-kit is er ook een optie voor snellere modules die op 7200MT/s werken. Er is in zowel het 16"- als het 18"-model ruimte voor drie ssd's, die ook in RAID 0 gezet kunnen worden voor een maximale opslag van 12TB. Alienware meldt dat er PCIe 5.0-slots in de laptops zitten, maar niet of all drie de slots dat protocol ondersteunen.

Beide schermformaten krijgen een resolutie van 2560x1600 pixels en een helderheid van 500cd/m². Het 16"-model heeft een refreshrate van 240Hz, terwijl die bij de 18"-versie 300Hz is. Er is verder een Killer BE 1750-netwerkkaart van Intel aanwezig en het 18"-model heeft ook een 2,5Gbit/s-aansluiting. Opvallend is dat de standaardwebcam een resolutie van 2 megapixel heeft, maar dat er ook een optie is voor een 8-megapixelcamera.

Het is nog niet duidelijk wanneer de laptops beschikbaar komen en voor welke prijs. Het is ook niet bekend welke configuraties Alienware in België en Nederland zal gaan leveren, maar het is gebruikelijk dat de koper bij Alienware zelf een configuratie kan samenstellen.