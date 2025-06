Dell brengt 500Hz-monitor uit in Europa

Dell brengt volgende maand als eerste een 500Hz-beeldscherm uit in Europa: de Alienware AW2524HF. De specs zijn grotendeels gelijk aan die van de AW2524H van begin dit jaar, die niet in Europa uitkwam. Het HF-model heeft echter AMD FreeSync Premium in plaats van Nvidia G-SYNC.

Evenals de Alienware AW2524H heeft de nieuwe AW2524HF een Fast IPS-paneel van 24,5" met full-hd-resolutie. Dell claimt een gtg -responstijd van 0,5ms. De native verversingssnelheid bedraagt 480Hz, maar met een overclock wordt 500Hz mogelijk. Hoewel ASUS eerder een 540Hz-monitor aankondigde en de Alienware AW2524H al langer in de VS te koop was, heeft het snelste in Europa verkrijgbare scherm een refreshrate van 390Hz.

De AW2524HF beschikt over AMD FreeSync Premium en is VESA AdaptiveSync-gecertificeerd, maar de monitor heeft geen Nvidia G-SYNC, in tegenstelling tot de AW2524H. Het HF-model beschikt ook niet over Nvidia's Reflex Latency Analyzer. De specsheet bevat zo nog meer kleine wijzigingen, meestal in het nadeel van de AW2524HF. Hoewel de nieuwe monitor geschikt is voor HDR10-weergave, heeft Dell niet geïnvesteerd in een VESA DisplayHDR400-certificering, die de AW2524H wel heeft. Beide schermen zouden 99 procent van de sRGB-kleurruimte kunnen weergeven, het contrast bedraagt 1000:1 en de fabrikant belooft dezelfde maximale helderheid van 400cd/m². Of de AW2524HF in de praktijk veel slechtere hdr-prestaties biedt, valt dus te bezien; op grond van de specificaties zijn beide schermen niet echt geschikt voor hdr-weergave.

De AW2524HF heeft ongeveer hetzelfde design als de AW2524H, met hoogteverstelling, maar zonder rgb-verlichting. Dell heeft ook de audiovoorzieningen wegbezuinigd, maar niet de vierpoorts-USB 3.2-hub. Waar de AW2524H beschikt over twee HDMI-poorten en een DisplayPort, heeft de AW2524HF tweemaal DisplayPort en eenmaal HDMI. Dell levert een USB-C-naar-DisplayPort-kabel mee voor laptopbezitters. Alleen via DisplayPort (versie 1.4) kan de maximale 500Hz-refreshrate worden bereikt. Hoewel Dell spreekt van HDMI 2.1 op de AW2524HF, ondersteunt de poort volgens het specificatieblad alleen het oudere TMDS-protocol, waarmee de bandbreedte effectief gelijk is aan die van een HDMI 2.0-poort. Via deze aansluiting is 255Hz zodoende het hoogst haalbare.

Vanaf 12 september moet de Alienware AW2524HF wereldwijd in de winkels liggen. Dell heeft nog geen Europrijs bekendgemaakt, maar het scherm zou USD 649 gaan kosten. Dat is een USD 170 lagere adviesprijs dan de AW2524H heeft.