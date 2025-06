ASUS kondigt twee gamingmonitoren met oledscherm aan

ASUS heeft op de gamebeurs gamescom in Keulen twee oledmonitors aangekondigd bedoeld voor gamers. De 32"-versie is een klassiek 16:9-scherm op basis van een QD-oled-paneel, de 34"-variant is een ultrawide met woledscherm.

ASUS geeft niet veel specs, maar wel is duidelijk dat de schermen andere eigenschappen hebben ten opzichte van oledmonitors die je nu al kunt kopen. De 34”-variant ROG Swift OLED PG34WCDM is bijvoorbeeld de eerste woled-ultrawide op dit formaat, met net als de bestaande QD-oledultrawides 3440x1440 pixels en een 21:9-verhouding. Met 800R is de curve van het ASUS-scherm beduidend scherper dan bij die monitors.

Boven de ROG Swift OLED PG32UCDM, onder de PG34WCDM

Het nieuwe 32”-scherm, de ROG Swift OLED PG32UCDM, is een van de eerste aangekondigde oled-gamingmonitors met 4k-resolutie. In dit geval gaat het om een QD-oled-scherm van de tweede generatie, met net als bij de Samsung Odyssey OLED G9 een ietwat vierkantere vorm van de pixels dan bij eerstegeneratie-panelen. Dat moet de op QD-oledschermen zichtbare colorfringing helpen verminderen. In tegenstelling tot eerdere QD-oledmonitors is dit scherm plat.

Beide schermen ondersteunen een verversingssnelheid van 240Hz. Eerdere QD-oledultrawides van 34” gingen tot maximaal 175Hz, terwijl 32” 4k-oledmonitors die tot nu toe verschenen zelfs maar een 60Hz-refreshrate hadden. ASUS geeft beide monitors een heatsink om het risico op inbranden te verminderen. Bij de PG32UCDM spreekt ASUS specifiek over een laagje grafeen achter het paneel plus een heatsink op het moederbord. Beide schermen worden zonder ventilator gekoeld. De PG34WCDM zou een piekhelderheid van 1300cd/m² kunnen halen, in hdr-modus en op een wit vakje dat 3 procent van de display inneemt. Dat is iets hoger dan de piek van 1000cd/m² van de meeste andere oledmonitors, waaronder ook de PG32UCDM.

ASUS heeft op beide schermen USB-C met Power Delivery en een kvm-functie geïntegreerd. De PG32UCDM levert tot 90 W aan een aangesloten apparaat, maar opmerkelijk genoeg worden hdr en de usb-hub uitgeschakeld als je dat gebruikt. De twee monitors hebben verder HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4-ingangen. De fabrikant denkt beide producten voor eind maart volgend jaar uit te kunnen brengen. De prijzen zijn nog niet bekend.

Update 23-8 9:15: Bericht aangevuld met meer informatie over de specificaties van beide schermen.