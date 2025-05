In onze Pricewatch staan bijna 3000 monitors met hun specificaties. Meer dan de helft daarvan betreft ips-schermen, een dikke 10 procent is nog voorzien van een TN-paneel en zo'n 20 procent heeft een VA-paneel. Wat hebben al die schermen met elkaar gemeen? Het zijn vrijwel allemaal lcd's; het aantal oledschermen is letterlijk op twee handen te tellen.

Dat is inclusief het scherm dat in deze review centraal staat: de ASUS ProArt PA32DC. Dat het een ProArt-scherm is, geeft al aan dat het om een scherm primair voor 'contentcreatie' gaat. De ProArt-serie wordt namelijk gekalibreerd afgeleverd, heeft een groot kleurbereik en moet accuraat kleuren weergeven. Dat zijn aspecten die bij televisies eveneens van belang zijn en daar wordt het hogere segment al jaren aangevoerd door oledmodellen.

Bij monitors wil het met de oledpanelen nog niet zo vlotten en even leek er hoop te gloren; Japan Display richtte dochteronderneming Japan Oled, kortweg Joled, op. Dat bedrijf zou geprinte oledschermen gaan produceren en is daar in 2021 daadwerkelijk mee van start gegaan. Geprinte oledpanelen, bij Joled onder de merknaam Oledio, zouden goedkoper te produceren zijn dan oledpanelen die volgens de traditionele methode worden gemaakt. Die laatste werken met het opdampen van de benodigde materialen voor de constructie van de oledpixels op het glazen substraat. Joled produceert zijn Oledio-panelen daarentegen met een enkele printkop die alle drie de rgb-subpixels gelijktijdig op het substraat kan aanbrengen. Dat moet sneller en goedkoper zijn dan de traditionele sequentiële productiemethode. Echt vlekkeloos lijkt dat proces nog niet te gaan. Sterker nog, Joled zou dermate veel moeite hebben met de productie dat het maar de vraag is of het zijn hoofd boven water kan houden.

ASUS bracht in 2019 al een ProArt-scherm met een Oledio-paneel van Joled op de markt: de PQ22UC. Die heeft een oledscherm van slechts 21,6". In 2021 werkte Joled samen met LG om het paneel van de 32EP950 te leveren. Datzelfde paneel wordt nu door ASUS gebruikt in de ProArt PA32DC; het gaat om een 4k-oledscherm van 31,5". Het scherm van LG is inmiddels vanaf ongeveer 2600 euro te koop; de ProArt PA32DC moet ongeveer 4400 euro kosten. Tijd om te zien hoe deze schermen, de enige 32"-oledmonitors op de markt, zich tot elkaar en andere schermen verhouden.