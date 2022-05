'TCL begint in 2024 massaproductie oledpanelen op basis inkjetproductieproces'

De Chinese fabrikant TCL zou in 2024 beginnen met de massaproductie van grote oledpanelen die op basis van een inkjetproductieproces worden vervaardigd. Dat schrijven Chinese media op basis van uitlatingen van een manager van TCL.

Volgens een manager van TCL wordt de hiervoor bedoelde productielijn momenteel voorbereid en verloopt de voortgang behoorlijk vlot, meldt het Chinese Time-Weekly. Het gaat om een project onder de hoede van China Star Optoelectronics Technology, of CSOT, een beeldschermfabrikant waarvan onder meer TCL en Samsung Display eigenaar zijn. De constructieperiode van de productielijn is gepland voor 2021 tot 2023 en de totale investering hiervoor zou omgerekend 5,8 miljard euro bedragen.

Een maand geleden liet TCL weten dat het in september volgend jaar tijdens de IFA-beurs wellicht een qd-oled-tv op basis van een inkjetproductieproces zal tonen. De Japanse fabrikant JOLED is een van de paneelleveranciers waar TCL mee samenwerkt. JOLED doet sinds 2015 al aan onderzoek naar het printen van oledpanelen en levert momenteel al kleinere oledpanelen aan smartphonefabrikanten en voor pc-monitoren.

Het is niet geheel duidelijk of het project waarvan de massaproductie in 2024 zou moeten beginnen, uitgaat van een samenwerking met JOLED, of een samenwerking met het Chinese Guangdong Juhua of dat het om een eigen, onafhankelijk project van TCL gaat. Guangdong Juhua is in 2016 opgezet met het doel om printtechnologieën voor oledpanelen te industrialiseren. CSOT had bij de oprichting een aandeel van 66 procent in Guangdong Juhua. Laatstgenoemde toonde begin dit jaar samen met TCL het eerste prototype van een oprolbare 31"-oled-tv op basis van inkjetprinten.

Het inkjetproductieproces voor oledpanelen zou veel preciezer zijn dan de methode waarbij verschillende lagen op elkaar worden gezet door middel van evaporatie. Onder meer LG Display gebruikt evaporatie voor zijn oledpanelen voor televisies en waarschijnlijk hanteert Samsung Display ook dit proces in zijn streven te komen tot oledpanelen op basis van blauwe oleds. Samsung Display zou de inkjetprinttechnologie al wel gebruiken voor het fabriceren van de quantumdotkleurenconversiefilters, zodat het bedrijf deze technologie wellicht ook kan inzetten voor de blauwe laag.