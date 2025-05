ASUS geeft ProArt Display-oledmonitor hogere piekhelderheid van 700cd/m²

ASUS heeft verbeterde versies van twee ProArt Display-monitoren uitgebracht. Het oledmodel krijgt een hogere piekhelderheid en de ProArt Display PAxxxCRV-4k-hdr-modellen zijn smaller en hebben een kleinere voet dan de voorgangers.

De ProArt Display OLED PA32DCM is een 31,"-4k-oledmonitor die de ProArt PA32DC opvolgt. ASUS zegt dat de nieuwe versie een piekhelderheid van 700cd/m² kan behalen, 200cd/m² meer dan zijn voorganger. Het gaat hier om de piekhelderheid in een 10%-windows in de hdr-modus. Over de maximale helderheid in normaal gebruik zegt ASUS niks.

Net als bij zijn voorganger zegt ASUS dat de oledmonitor 99 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum moet kunnen weergeven. ASUS mikt wel op een hogere VESA DisplayHDR True Black-certificatie, van 500 in plaats van de 400 van zijn voorganger. De PA32DCM krijgt een aluminium afwerking en onder meer een Thunderbolt 4-aansluiting. Met de ProArt Color Center kunnen gebruikers controleren wanneer de monitoren gekalibreerd moeten worden.

ASUS brengt verder verbeterde versies van de PAxxxCV-monitoren uit, met de PAxxxCRV-monitoren. Deze komen in 24"-, 27"- en 32"-versies en zijn alle drie 4k-ips-monitoren. Deze zijn dertig procent dunner dan de voorgangers en hebben een 33 procent dunnere voet, waardoor ze volgens ASUS minder bureauruimte innemen. Ter vergelijking; de PA247CV is 52,8mm dik, de PA279CV heeft een dikte van 59,9mm en de PA329CV is 67,7mm dik.

De nieuwe PAxxxCRV-monitoren kunnen verder meer vermogen leveren via USB Power Delivery, met 96W. De voorgangers konden maximaal 65W leveren. Met die USB-C-kabels ondersteunen de monitoren ook DisplayPort. De monitoren leveren 99 procent van de DCI-P3- en Adobe RGB-kleurenspectrums en zijn volgens ASUS vanuit de fabriek gekalibreerd met een ΔE 2000-afwwijking van minder dan 2.

ASUS zegt dat de nieuwe ProArt Display-monitoren vanaf het eerste kwartaal van dit jaar in de Benelux te koop zijn. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.