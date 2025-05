ASUS stopt Zen4- en RDNA3-hardware in gamelaptops en geeft gamechromebook i7-cpu

ASUS presenteert tijdens CES nieuwe uitvoeringen van zijn TUF-gamelaptops. Die worden van nieuwe Intel- en Nvidia-hardware en nog onaangekondigde AMD-chips voorzien. ASUS' game-Chromebook krijgt ook een hardwareupdate.

ASUS rust de TUF F15 en de F17 uit met processors van Intels dertiende generatie. Het gaat daarbij om processors met het 'H'-achtervoegsel en een tdp van 45W. ASUS past ook 'HX'-processors met 55W tdp toe, maar alleen in de duurdere ROG-gamelaptops. De TUF F15 en F17 moeten het daarom doen met maximaal een Core i9-13900H. De TUF A15 en A17 krijgen een nog niet aangekondigde AMD-processor, die gebaseerd is op de Zen 4-architectuur.

ASUS TUF A15 (links) en TUF A17

De videokaart is van Nvidia's RTX 4000-generatie, maar welke modellen ASUS in de TUFs zal voeren is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat alle modellen Nvidia's Advanced Optimus-functie zullen ondersteunen, waarbij de interne gpu omzeild wordt als gebruikers op de Nvidia-kaarten werken. Verder zijn de laptops voorzien van een vrij m.2-slot om de opslag uit te breiden.

ASUS brengt ook de TUF A16 Advantage Edition uit, een gamelaptop met een processor en een videokaart die van AMD afkomstig zijn. Omdat het ook hier om nog niet officieel aangekondigde hardware gaat, is ASUS spaarzaam met de details. De processor is een Ryzen 9-chip, die gebaseerd zal zijn op de Zen 4-architectuur. De videokaart is gebaseerd op de RDNA3-architectuur, zoals de onlangs geïntroduceerde RX7900XT en -XTX voor de desktop.

De laptop krijgt een 240Hz-scherm, met een resolutie van 2560x1440 pixels. De laptop krijgt ddr5-geheugen op een snelheid van 4800MT/s, maar ASUS laat niet weten in welke capaciteit. De slots zijn wel benaderbaar voor de eindgebruiker. De ssd is maximaal 2TB groot.

ASUS introduceert ook een nieuwe game-Chromebook, de CX34. De fabrikant vertelt niet welke schermdiagonaal de convertible heeft, maar afgaande op de productnaam is het een 13,3"-model. De resolutie van het scherm bedraagt 1920x1200 pixels en het scherm ververst met een snelheid van 144Hz.

Zoals het een gamelaptop betaamt, is de CX34 voorzien van rgb-achtergrondverlichting voor het toetsenbord. Er zit een Intel-processors van de twaalfde generatie in de laptop, waarbij het maximaal om een Core i7 gaat. Er is maximaal 16GB werkgeheugen aanwezig.

Voor alle genoemde laptops geldt dat ze in het eerste kwartaal van 2023 op de markt zullen komen, maar dat het nog niet bekend is welke configuraties ASUS in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs.