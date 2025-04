TUF is het gamingmerk van ASUS dat onder ROG in de rangorde staat. Ze zijn goedkoper en in het verleden zijn we ook wel TUF-laptops tegengekomen die gewoon niet zo goed waren. De behuizing voelde goedkoop aan en de prestaties van de hardware vielen tegen. Die tijden lijken voorbij te zijn met ASUS' laatste generatie TUF-laptops. We testten de 14"-A14 en de 16"-A16, beide voorzien van een Zen 5-processor.

ASUS TUF A14

De A14 is een interessante gamelaptop vanwege zijn compacte afmetingen. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de A14 een 14"-scherm, maar toch een RTX 4060-videokaart aan boord. Bovendien heeft hij niet het klassieke uiterlijk van een gamelaptop. Er zitten geen rgb-leds op, er staan geen grote logo's op en de openingen voor de ventilatie zijn bescheiden. Het is geen superdun apparaat, maar bij een zakelijke meeting kan hij gewoon op tafel blijven staan.

Hoewel hij deel uitmaakt van de goedkopere TUF-serie, voelt de A14 niet goedkoop aan. De achterkant van het scherm en de onderkant van de laptop zijn van metaal gemaakt. De C-cover, dat is het gedeelte rondom toetsenbord en touchpad, is van plastic. Dat is opvallend, want meestal maken fabrikanten juist de onderkant van goedkoper plastic en de C-cover van metaal voor een meer 'premium' gevoel. Toch voelt het plastic op de A14 niet goedkoop aan. Het is niet helemaal glad en heeft iets van een structuurtje. Onderaan in het midden zit de touchpad, die de volledige verticale ruimte tussen toetsenbord en rand beslaat. Daarboven zit het toetsenbord, dat opvallend veel travel heeft en daardoor prettig tikt. Uiteraard is het toetsenbord voorzien van achtergrondverlichting, maar dat is bij de A14 alleen wit, dus je kunt het niet in alle kleuren van de regenboog laten knipperen.

Bovenin het scherm zit een camera met een resolutie van 1920x1080 pixels die gezichtsherkenning ondersteunt, iets dat je op gamelaptops niet vaak tegenkomt. De speakers zitten aan de onderkant van de behuizing en weten niet veel volume te produceren.

De A14 is voorzien van veel aansluitingen voor een compacte laptop. Links zit een USB4-aansluiting, terwijl rechts nog een 'gewone' USB-C-aansluiting zit met een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s. Beide aansluitingen kun je gebruiken om een extern beeldscherm op aan te sluiten, maar daarvoor kun je ook de HDMI 2.1-aansluiting gebruiken. Verder zijn er twee USB-A-poorten op 10Gbit/s en een microSD-kaartlezer aanwezig. De aansluiting van de voedingsadapter maakt gebruik van een omkeerbare connector die ASUS zelf ontwikkeld lijkt te hebben. Dat is jammer, want ASUS had net zo goed USB-C kunnen gebruiken, want die standaard gaat tegenwoordig tot 240W.

ASUS TUF A16

De TUF A16 is in alle dimensies een slag groter dan de A14. Hij heeft niet alleen een groter scherm, maar is ook wat dikker. Hij heeft dezelfde Zen 5-processor als zijn 14"-broertje, maar is in de door ons geteste uitvoering voorzien van een RTX 4070-videokaart. Hij heeft een 'kin' die wat meer uitsteekt achter het scherm en daar zitten meer aanwezige uitstroomopeningen voor koellucht in. Hoewel je op deze behuizing, net als bij de A14, geen grote knipperende rgb-verlichte logo's tegenkomt, is dit wel een lompere laptop die je minder snel op de zakelijke vergadertafel neerzet.

De gelijkenissen met de A14 zijn duidelijk zichtbaar. De achterkant van het scherm is van dezelfde kleur metaal gemaakt en er zit een vrij subtiel TUF-logo op gestempeld. Dat is het enige metalen deel van de behuizing, want de bodemplaat is van plastic en niet van metaal zoals bij de A14. Net als bij de A14 is de laptop voorzien van een touchpad dat bijna tot de rand van de behuizing loopt en een toetsenbord met redelijk veel travel, hoewel dat voor dikkere laptops zoals deze niet uitzonderlijk is. De toetsenbordverlichting van de A16 heeft wel rgb-verlichting en de wasd-toetsen zien er iets anders uit dan de overige toetsen. Hierdoor kun je zien dat je te maken hebt met een gamelaptop.

Net als bij de A14 zit er boven in het scherm van de A16 een 1080p-camera met de mogelijkheid om in te loggen met gezichtsherkenning. De speakers zitten ook hier aan de onderkant en geven een mager geluid, met een vrij laag maximaal volume. Zit je vaak in een lawaaiige omgeving, vergeet dan niet om een headset mee te nemen bij deze laptop.

Links van het A16-toetsenbord zit een stickertje dat wijst naar de USB4-poort op de laptop. Het is maar goed dat er een stickertje bij zit, want op de behuizing zelf is niet te vinden wat voor karakter die poort heeft. Naast de USB4-aansluiting, die tot 40Gbit/s gaat, zit een tweede USB-C-poort die een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s heeft. Verder zijn er in totaal twee USB-A-poorten van maximaal 10Gbit/s en een HDMI 2.1-poort met een maximale bandbreedte van 48Gbit/s. Achter de ethernetaansluiting zit een gigabitethernetcontroller van Realtek. Een kaartlezer, zoals wel op de A14 zit, mist op de A16.