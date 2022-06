ASUS geeft exacte specificaties van GeForce RTX 30-gpu's in gamelaptops

ASUS heeft op navraag van Tweakers uitgebreide technische details aangeleverd over de Nvidia-gpu's in zijn nieuwe gamelaptops. Van die gpu's bestaan veel varianten, waardoor voor consumenten onduidelijk is welke ze krijgen. ASUS gaat ook zijn site updaten.

Naar aanleiding van het nieuws dat er 28 verschillende configuraties van RTX 30-gpu's voor laptops zijn, vroeg Tweakers aan ASUS om gedetailleerde informatie over de nieuwe gamelaptops, die begin dit jaar tijdens de CES werden aangekondigd. De eerste van die laptops liggen inmiddels in de winkels, maar op de ASUS-website en bij webwinkels werd niet duidelijk aangegeven welke gpu er precies in zit.

ASUS gaf gehoor aan het verzoek en voorzag Tweakers van een tabel met daarin uitgebreide informatie per laptop. Daarin staat de gebruikte gpu, de tgp, de Dynamic Boost-waarde en de som daarvan. Ook noemt ASUS de boostsnelheid van de gpu's. ASUS zegt de informatie op zijn website deze week uit te breiden en ook winkels te informeren, zodat die de gedetailleerde specificaties kunnen overnemen.

Bijvoorbeeld bij de ROG Zephyrus G15 GA503 stond op de ASUS-website dat er een RTX 3080-gpu in zit, zonder duidelijk te maken welke variant dat is. Er bestaan elf verschillende versies, met tgp's van 80W tot 150W, waardoor het verschil in prestaties groot kan zijn. Inmiddels heeft ASUS die informatie bijgewerkt en staat er dat het een 80W-gpu is, die tot 100W gaat met Dynamic Boost.

Bij de specificaties die ASUS aan webwinkels aanlevert en die ook in de Pricewatch staan, vermeldt ASUS in dit geval wel dat het om een Max-Q-versie gaat. Bij de enige winkel die dit model verkoopt, staat de Max-Q-aanduiding echter niet aangegeven. De Max-Q-aanduiding is volgens Nvidia niet meer bedoeld om aan te geven dat het om 'power-optimized'-modellen gaat.

ASUS gebruikt de snelste RTX 3080 met een tgp van 150W alleen in zijn ROG XG Mobile; dat is een externe gpu voor de ROG Flow X13-laptop. Bij alle laptops met geïntegreerde gpu kiest ASUS voor een tgp van maximaal 115W, met 15W Dynamic Boost voor een totaal van 130W. Die keuzes zijn gemaakt vanwege de dunne behuizingen van de Zephyrus-laptops, licht ASUS toe. Ook de ROG Strix-modellen zijn relatief compact, met een dikte van zo'n 21mm.

Met het aanleveren van de gedetailleerde informatie heeft ASUS de onduidelijkheid over welke gpu's er precies in de laptops zitten weggenomen. Ook bij andere fabrikanten bestaat daar onduidelijkheid over. MSI toonde in een livestream wel een summier overzicht van welke RTX-varianten er in bepaalde laptops worden gebruikt, maar heeft die informatie niet bij de specificaties gezet. Fabrikanten als Lenovo en Acer hebben nog geen specificaties van hun nieuwe gamelaptops op hun websites gezet. Tweakers heeft meerdere fabrikanten om reacties gevraagd en publiceert daar binnenkort meer over.

Update, 14:18: ASUS heeft zijn website aangepast en meldt daarop nu ook de uitgebreide gpu-specificaties per laptop. Het artikel is daarop aangepast.

Update 2, 15:27: ASUS gaat de Max-Q-aanduiding toch niet gebruiken, ondanks dat de fabrikant dat eerder wel deed in persberichten. Het artikel is hierop aangepast. Daarmee volgt ASUS de lijn van Nvidia. De fabrikant zegt dat Max-Q niet langer bedoeld is om enkel aan te geven dat het om een zuinige gpu gaat.

Laptop Model Gpu Boostklok (MHz) Tgp (W) Dynamic Boost (W) Max. gpu power (W) ROG XG Mobile GC31S RTX 3080 1810 150 0 150 GC31R RTX 3070 1720 125 15 140 ROG Flow X13 GV301QH GTX 1650

Max-Q* 1255 35 5 40 ROG Zephyrus

Duo 15 SE GX551QS RTX 3080 1645 115 15 130 GX551QR RTX 3070 1660 115 15 130 GX551QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Zephyrus G15 GA503QS RTX 3080

Max-Q* 1345 80 20 100 GA503QR RTX 3070 Max-Q * 1390 80 20 100 GA503QM RTX 3060 1525 80 15 95 GA503IM RTX 3060 1525 80 15 95 ROG Zephyrus G14 GA401QM RTX 3060

Max-Q* 1382 60 20 80 GA401QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix SCAR 17 G733QS RTX 3080 1645 115 15 130 G733QR RTX 3070 1660 115 15 130 G733QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix SCAR 15 G533QS RTX 3080 1645 115 15 130 G533QR RTX 3070 1660 115 15 130 G533QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix G17 G713QR RTX 3070 1660 115 15 130 G713QM RTX 3060 1802 115 15 130 G713QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix G15 G513QR RTX 3070 1660 115 15 130 G513QM RTX 3060 1802 115 15 130 G513QH GTX 1650 1615 50 15 65 TUF Dash F15 FX516PR RTX 3070

Max-Q* 1390 80 5 85 FX516PM RTX 3060 1525 80 5 85 TUF A17 FA706QR RTX3070

Max-Q* 1510 90 5 95 FA706QM RTX3060 1630 90 5 95 TUF A15 FA506QR RTX 3070

Max-Q* 1510 90 5 95 A506QM RTX 3060 1630 90 5 95

* ASUS en Nvidia gebruiken de Max-Q-aanduiding officieel niet meer voor zuinige modellen. De Max-Q-aanduiding is aan bovenstaande tabel toegevoegd door Tweakers, aan de hand van de lijst met beschikbare gpu-configuraties.