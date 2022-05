Nvidia RTX 30-gpu's voor laptops hebben 28 verschillende configuraties

De serie van Nvidia GeForce RTX 30-kaarten voor laptops bestaat in feite uit 28 verschillende modellen. Nvidia introduceerde er drie: de RTX 3060, 3070 en 3080, maar er zijn tientallen verschillende configuraties voor kloksnelheden en tgp, wat invloed heeft op prestaties.

Laptopfabrikanten krijgen van Nvidia een lange lijst met instelopties voor de RTX 30-gpu's die ze in laptops plaatsen. Daarmee kunnen ze het verbruik en de kloksnelheden instellen. Die flexibiliteit is nodig, omdat het gedrag van de gpu zo aangepast kan worden op de koelcapaciteit van laptops. Gebruikers kunnen die configuraties niet wijzigen.

In totaal blijken er 28 verschillende configuraties te bestaan, zo ontdekte ComputerBase. De Duitse website kreeg de volledige lijst in handen zoals Nvidia die aan oem's levert. Bij de aankondiging van de RTX 30-kaarten noemde Nvidia wel dat er modellen komen met verschillende tgp-instellingen, maar het totale aantal configuraties was niet bekend.

Er zijn elf configuraties mogelijk voor de RTX 3060 en de 3080. Bij de RTX 3070 zijn dat zes configuraties. In alle gevallen zijn er drie Max-Q-varianten; die hebben het laagste verbruik en zijn voorzien van 12GBit/s-geheugen, terwijl alle andere varianten sneller 14Gbit/s-geheugen hebben.

Onduidelijk voor aanschaf

Voor consumenten is het voor aanschaf niet duidelijk vast te stellen welke RTX 30-gpu er precies in de laptop zit. Fabrikanten melden wel of het om een RTX 3060, 3070 of 3080 gaat, maar gedetailleerde specificaties over het toegestane stroomverbruik en de gpu-kloksnelheden ontbreken vaak.

Ook leek het erop dat Nvidia de Max-Q-naamgeving niet langer gebruikte. Bij de vorige RTX 20-generatie van laptop-gpu's, was met het Max-Q-label duidelijk te zien of een laptop een langzamere en zuinigere variant had van een bepaalde videokaart.

Nvidia maakt op zijn website geen melding meer van Max-Q-gpu's, maar zegt in een statement tegenover HotHardware dat de aanduiding niet verdwijnt. Volgens Nvidia beveelt het bedrijf laptopfabrikanten 'sterk aan' om kloksnelheden en technieken die onder de Max-Q-vlag vallen, te vermelden. Het is echter aan de fabrikant om te kiezen wat die vermeldt in zijn marketing, geeft Nvidia toe.

Volgens Nvidia kunnen bezitters van nieuwe laptops nu meer details zien over de gpu dan voorheen. In het Control Panel van Windows staat nu de ingestelde tgp-waarde en kloksnelheid vermeldt. Dat is echter geen oplossing voor consumenten die zich oriënteren voor aanschaf en de betreffende laptops niet in handen hebben.

Door de grote mogelijke verschillen in prestaties zullen consumenten reviews en vergelijkingen moeten afwachten om een duidelijk beeld te krijgen van de prestaties van gamelaptops. Het is afwachten of laptopfabrikanten hierover meer duidelijkheid gaan geven in hun marketing of op productpagina's. Bij recente aankondigingen van fabrikanten zoals ASUS, MSI en Lenovo was dat nog niet het geval.

Model Tgp (W)* CUDA-cores Kloksn. (MHz) Turbo (MHz) Bus Bandbreedte RTX 3060 Laptop GPU Max-Q 60 3840 817 1282 192bit 12Gbit/s RTX 3060 laptop GPU Max-Q 65 3840 975 1357 192bit 12Gbit/s RTX 3060 laptop GPU Max-Q 70 3840 1050 1402 192bit 12Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 80 3840 900 1425 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 85 3840 1035 1485 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 90 3840 1163 1530 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 95 3840 1215 1567 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 100 3840 1267 1605 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 105 3840 1305 1642 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 110 3840 1342 1680 192bit 14Gbit/s RTX 3060 laptop GPU 115 3840 1387 1702 192bit 14Gbit/s RTX 3070 laptop GPU Max-Q 80 5120 780 1290 256bit 12Gbit/s RTX 3070 laptop GPU Max-Q 85 5120 855 1365 256bit 12Gbit/s RTX 3070 laptop GPU Max-Q 90 5120 930 1410 256bit 12Gbit/s RTX 3070 laptop GPU 115 5120 1110 1560 256bit 14Gbit/s RTX 3070 laptop GPU 120 5120 1170 1590 256bit 14Gbit/s RTX 3070 laptop GPU 125 5120 1215 1620 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU Max-Q 80 6144 780 1245 256bit 12Gbit/s RTX 3080 laptop GPU Max-Q 85 6144 870 1320 256bit 12Gbit/s RTX 3080 laptop GPU Max-Q 90 6144 930 1365 256bit 12Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 115 6144 1110 1545 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 120 6144 1155 1575 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 125 6144 1185 1605 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 130 6144 1230 1635 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 135 6144 1260 1665 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 140 6144 1275 1665 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 145 6144 1320 1695 256bit 14Gbit/s RTX 3080 laptop GPU 150 6144 1350 1710 256bit 14Gbit/s

* Laptopfabrikanten kunnen met Dynamic Boost 2.0 tijdelijk nog 5, 10 of 15 watt extra toekennen aan de gpu. De RTX 3080, 3070 en 3060 beschikken daarmee over een powerbudget van respectievelijk maximaal 165, 140 en 130 watt.

Verschil met desktopvideokaarten

Hoewel de laptopvarianten van de RTX 30-gpu's in naam veel lijken op de tegenhangers voor desktop-pc's, zijn de specificaties niet hetzelfde. De RTX 3080, 3070 en 3060 voor laptops hebben minder CUDA-cores dan de desktopversies. Ook zijn er andere verschillen, zoals het gebruik van GDDR6-geheugen bij de RTX 3080 voor laptops, terwijl de desktopvariant van sneller Gddr6x gebruikmaakt. De laptopversie kan echter wel met 16GB vram uitgerust worden, terwijl dat bij de losse videokaart 10GB is.

Nvidia GeForce RTX 30-gpu's voor laptop Model GeForce RTX 3080 laptop GPU GeForce RTX 3070 laptop GPU GeForce RTX 3060 laptop GPU Architectuur Ampere Ampere Ampere CUDA-cores 6144 5120 3840 Boostclock 1245 - 1710 MHz 1290 - 1620 MHz 1283 - 1703 MHz Geheugen 8GB of 16GB GDDR6 8GB GDDR6 6GB GDDR6 Geheugenbus 256bit 256bit 192bit Tgp 80-150W+ 80-125W 60-115W Nvidia GeForce RTX 30-gpu's voor desktops Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Architectuur Ampere Ampere Ampere CUDA-cores 8704 5888 3584 Boostclock 1710MHz 1730MHz 1780MHz Geheugen 10GB GDDR6x 8GB GDDR6 12GB GDDR6 Geheugenbus 320bit 256bit 192bit Tgp 320W 220W 170W

Specificaties van laptops- en desktop-gpu's zoals op de Nvidia-website staat