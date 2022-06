Nadat Nvidia vorig jaar een nieuwe generatie videokaarten uitbracht voor desktops, zijn dit jaar de laptops aan de beurt. In januari kondigde het bedrijf zijn RTX 30-serie voor laptops aan. Diverse laptopfabrikanten hebben modellen aangekondigd die de gpu's gebruiken en de eerste daarvan zouden nu in de winkels moeten liggen. Of je daadwerkelijk een laptop met RTX 30-gpu kunt bemachtigen, is nog maar de vraag. De chips voor videokaarten zijn schaars, net zoals dat al maanden zo is bij desktopcomponenten en consoles. De vraag naar chips is groter dan het aanbod en de druk op chipproducenten als TSMC en Samsung is daardoor hoog.

Onduidelijke specificaties

Wil je een RTX 30-laptop kopen, dan moet je vanwege de schaarste dus misschien snel beslissen. Om te weten wat je in huis haalt, kijk je naar de opgegeven specificaties. De line-up van Nvidia is eenvoudig; er zijn laptopvarianten van de RTX 3060, 3070 en 3080. Wil je de snelst mogelijke gamelaptop, dan kies je simpelweg voor een model met de RTX 3080. Althans, dat zou je denken, maar zo eenvoudig is het niet.