MSI geeft details over tgp van RTX 30-gpu's in zijn nieuwe gamelaptops

MSI heeft details gegeven over het verbruik van de RTX 30-videokaarten in zijn nieuwe gamelaptops. De fabrikant deed dat in een wekelijkse livestream voor fans. Op de productpagina's van de laptops staan die details niet.

In het MSI Insider-programma op YouTube bespreekt MSI de total graphics power-waarden van zijn onlangs aangekondigde gamelaptops met RTX 3060, 3070 en 3080. De fabrikant doet dat nadat er op internet discussie ontstond over de exacte specificaties van de nieuwe laptop-gpu's. Nvidia heeft de nieuwe serie onderverdeeld in drie modellen, maar daarvan zijn 28 verschillende configuraties met verschillend verbruik en verschillende kloksnelheden. Het is voor consumenten vrijwel onmogelijk om op basis van opgegeven specificaties uit te vinden welke gpu-configuratie er precies wordt gebruikt in een laptop.

Nvidia zegt fabrikanten aan te moedigen om zelf details te geven over de toegepaste configuratie, maar daar wordt weinig gehoor aan gegeven. In communicatie naar consumenten toe, zoals officiële productpagina's en in persberichten, ontbreken de details in verreweg de meeste gevallen. Daarin noemen fabrikanten bijvoorbeeld enkel 'RTX 3060', terwijl van die ene gpu elf verschillende configuraties zijn.

Total graphics power van RTX 30-kaarten in nieuwe MSI-laptops

Dat MSI de details vrijgeeft, is een stap in de goede richting, maar geen oplossing voor het probleem. Bij het vergelijken van laptops op de MSI-website staan de uitgebreide details niet. Vergelijk je bijvoorbeeld de RTX 3060-versies van de GE76, GE66, GS66, GF65, dan staat er in de specificatielijst enkel de naam van de gpu en het aanwezige videogeheugen. Dat er significante verschillen zitten in de gpu's is niet terug te zien. Ook gebruikt MSI de Max-Q-aanduiding niet, terwijl uit de tgp's is op te maken dat MSI die wel gebruikt in sommige modellen

Laptop GE76 Raider 10UE GE66 Raider 10UE GS66 Stealth 10UE GF65 Thin 10UE Details die MSI geeft RTX 3060 6GB RTX 3060 6GB RTX 3060 6GB RTX 3060 6GB Verborgen details 115W

6GB 14Gbit/s

Turbo 1702MHz 115W

6GB 14Gbit/s

Turbo 1702MHz 80W

6GB 14Gbit/s

Turbo 1425MHz 60W (Max-Q)

6GB 12Gbit/s

Turbo 1282MHz

MSI noemt in de stream alleen het verbruik van de kaarten. De bijbehorende turbofrequentie en geheugenbandbreedte zijn afgeleid uit de lijst van beschikbare RTX 30-configuraties.

MSI-medewerkers zeggen in de livestream dat het opgeven van exacte specificaties lastig is, omdat de productpagina's op de website de algemene 'basisspecificaties' tonen en niet de exacte specificaties van een laptop. Dat komt doordat laptops per land, regio of retailer af kunnen wijken. Volgens MSI staan de tgp-gegevens daarom niet op de productpagina.

Hoewel dat deels een valide argument is, zou MSI zijn productpagina's wel kunnen verduidelijken door bij de basisspecificaties aan te geven welke varianten van videokaarten allemaal gebruikt kunnen worden in de betreffende serie. Bovendien zou MSI in ieder geval bij de dunne GF65 en GF76 kunnen vermelden dat het om Max-Q-versies van de RTX 3060 gaat. Tot dusver heeft MSI de tgp-details alleen in de YouTube-video getoond.

Het is niet nieuw dat er configuraties van laptop-gpu's bestaan met een verschillend gebruik. Laptopfabrikanten hebben die flexibiliteit nodig, zodat ze het gedrag van een gpu kunnen aanpassen op de koelcapaciteit van laptops. Met de nieuwe RTX 30-generatie zit er echter veel verschil tussen de snelste en langzaamste configuraties en nu diverse laptopfabrikanten de Max-Q-varianten niet meer expliciet noemen, is het onderscheid voor consumenten niet te maken.