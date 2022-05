Signify schrapt 250 banen in Nederland en is van plan dividend uit te keren

Signify, onder meer bekend van de Hue-lampen, gaat wereldwijd meer dan 700 banen schrappen. Daarvan gaan er 250 arbeidsplaatsen verdwijnen in Nederland, om precies te zijn in Amsterdam en Eindhoven. Het verlichtingsbedrijf is wel van plan om dividend uit te keren.

Volgens het Eindhovens Dagblad zal een aanzienlijk deel van de banen verdwijnen op het hoofdkantoor, dat in Eindhoven is gevestigd. Het gaat in de vestiging in Eindhoven en in Amsterdam vooral om ondersteunende functies die verdwijnen, zoals juridische functies, personeelsfunctionarissen, marketing- en communicatiemedewerkers. Daar blijft het echter niet toe beperkt: eind vorig jaar berichtte het Eindhovens Dagblad al over het schrappen van tientallen onderzoeksbanen bij de researchafdeling. Daardoor zullen ongeveer zestig onderzoeksmedewerkers van de vestiging in Eindhoven hun baan verliezen.

Eind vorig jaar benadrukte Signify dat het bedrijf flink is geraakt door de coronacrisis en dat het daar de kosten op moet aanpassen. Het bedrijf heeft al meerdere acties ondernomen om de kosten te drukken, zoals een poging om het personeel voor de duur van drie maanden salaris te laten inleveren en een oproep om alle 37.000 medewerkers die wereldwijd in dienst zijn, vrije dagen te laten inkopen. Verder wordt het aantal lichtfabrieken verlaagd, waaronder het sluiten van een Signify-fabriek in het Amerikaanse Tupelo, Mississippi; daar verliezen minstens 135 mensen hun baan.

Twee weken geleden maakte Signify bekend met een 'solidariteitsbijdrage' te komen voor de werknemers die hebben meegedaan aan een vrijwillig programma waarin sprake was van een werktijdverkorting van twintig procent en een salarisverlaging in de periode april tot juni vorig jaar. Volgens het bedrijf heeft een 'grote meerderheid' van het gehele wereldwijde personeelsbestand hier vrijwillig aan deelgenomen. Deze uitgave is volgens Signify mogelijk door 'robuuste financiële prestaties in 2020'. Volgens het Eindhovens Dagblad gaan analisten ervan uit dat Signify vrijdag bekendmaakt dat het vorig jaar 300 miljoen euro winst maakte en dat ook de verkopen zijn gestegen.

Jörg Sauer van VHP2, de vakbeweging voor hoogopgeleid personeel, zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de reorganisatie hard aankomt bij de Nederlandse werknemers. "Met name het uitkeren van dividend om aandeelhouders tevreden te stellen terwijl er veel mensen uit moeten, wekt wrevel", stelt hij.

Deze uitkering aan de aandeelhouders was eerst geschrapt voor het jaar 2019, maar onlangs bleek die toch nog door te gaan. Het gaat om 1,35 euro per aandeel, wat neerkomt op een totaal van 170 miljoen euro. Over 2020 kunnen de aandeelhouders ook rekenen op dividend. De hoogte daarvan wordt vrijdag bekend als de financiële resultaten over het vorige jaar worden gepubliceerd. Beide dividendvoorstellen moeten nog worden goedgekeurd tijdens algemene aandeelhoudersvergadering die op 18 mei plaatsvindt.