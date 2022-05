MSI kondigt gamelaptops en Creator-laptop met RTX 30-kaarten aan

MSI heeft acht nieuwe gamelaptops aangekondigd die met Nvidia GeForce RTX 30-kaarten en Intel-processoren uit de tiende of elfde generatie geleverd kunnen worden. De GE76 Raider is het topmodel en krijgt een i9-10980HK-processor en een RTX 3080-gpu.

Deze GE76 Raider-laptop heeft volgens MSI een 17,3"-tn-scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels of 1920x1080 pixels. De verversingssnelheid is maximaal 300Hz. Naast de i9-processor is de laptop leverbaar met andere processoren. Consumenten kunnen kiezen uit een Nvidia RTX 3080-laptopkaart met 16GB geheugen, een RTX 3070 met 8GB geheugen of een RTX 3060 met 6GB geheugen.

In de GE76 Raider zit maximaal 64GB DDR4-geheugen en twee NVMe-ssd's. Hoe groot deze ssd's zijn, zegt MSI niet. De laptop heeft daarnaast een fhd-webcam, een Intel Wi-Fi 6E AX210-kaart, twee USB-C-poorten en drie USB-A-poorten. Een van deze USB-C-poorten kan gebruikt worden om een extra beeldscherm aan te sluiten, evenals de Mini DisplayPort- en HDMI-poort. De laptop is 397x284x26mm groot en weegt 2,9kg.

MSI maakt daarnaast een kleiner model, de GE66 Raider, met een 15,6"-paneel. Deze heeft een resolutie van 3840x2160 pixels of 1920x1080 pixels. Deze laptop heeft net als de grotere variant een 99Wh-accu, maar is met 258x267x23,4mm en 2,38kg kleiner en lichter dan het 17,3"-model.

De GS66 heeft een wat zakelijker ontwerp dan de GE-modellen en heeft net als de GE66 Raider een 15,6"-paneel met dezelfde resolutiekeuzemogelijkheden. Deze laptop heeft een iets mindere webcam met een resolutie van 1280x720 pixels. Verder heeft deze laptop een Thunderbolt 3-C-poort, een USB-C-poort en drie USB-A-poorten. Wel heeft deze laptop met 99,9Wh een iets grotere accu en is deze met 2,1kg lichter dan de GE66-laptop. De GS66 Stealth is 358,3x248x19,8mm groot.

MSI kondigt ook de nieuwe GP76 Leopard en GP66 Leopard aan. Beide laptops krijgen maximaal een i7-10870H-processor mee en een RTX 3070- of RTX 3060-gpu. Deze modellen hebben dezelfde geheugen- en opslagspecificaties als de GS- en GE-modellen. De GP76-laptop heeft een 17,3"-scherm, de GP66 heeft een 15,6"-scherm. Beide tn-panelen kunnen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels. De laptops hebben een USB-C-poort, drie USB-A-poorten, een HDMI-poort en een 65Wh-accu. De GP76 is 394x284x26mm en weeg 2,9kg, de GP66 is 358x267x23,4mm groot en weegt 2,38kg.

De dunste gamelaptop die MSI vandaag toont is de Stealth 15M, met afmetingen van 358,3x248x16,15mm. Deze weegt 1,7kg en krijgt een Intel i7-11375H en een Nvidia RTX 3060-gpu. Het tn-paneel van 15,6" heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Deze laptop heeft eveneens twee DDR4-slots met maximaal 64GB geheugen, maar heeft slechts plek voor één NVMe-ssd. De laptop heeft een Thunderbolt 4-C-poort, een HDMI-poort, een USB-C-poort en twee USB-A-poorten. Tot slot heeft deze laptop een 52Wh-accu.

De laatste twee gamelaptops zijn de GF75 Thin en de GF65 Thin. Deze krijgen een Intel i7-10750H en een RTX 3060-gpu. De GF75 heeft een 17,3"-paneel en de GF65 heeft een 15,6"-scherm. Beide tn-panelen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De twee laptops verschillen wel qua opslag- en aansluitingsmogelijkheden. De GF75 heeft plek voor een 2,5"-hdd en een NVMe-ssd, een USB-C-poort en drie USB-A-poorten. De kleinere GF65 heeft ruimte voor twee NVMe-ssd's en zowel twee USB-A-poorten als twee USB-C-poorten. Daarnaast heeft de GF75 een SteelSeries-toetsenbord, waar de GF65 een ander toetsenbord heeft. Beide laptops hebben een 51Wh-accu. De GF75 meet 397x260x23,1mm en weegt 2,3kg. De GF65 meet 359x254x21,7mm en weegt 1,86kg.

Naast deze gamelaptops, kondigt MSI ook een Creator 15-laptop aan. Deze heeft een i7-10870H en een RTX30-kaart. Kopers kunnen kiezen uit een RTX 3080 met 16GB geheugen, of een RTX 3070- of RTX 3060-kaart. Deze laptop heeft een 15,6"-tn-paneel, waarbij het om een 4k- of fhd-paneel gaat. In het geval van het fhd-scherm is deze aanraakgevoelig. De Creator 15 heeft twee NVMe-ssd's, een Thunderbolt 3-C-poort, een USB-C-poort, drie USB-A-poorten en een HDMI-poort. De laptop heeft 99,9Wh-accu en is 358,3x248mm groot en 18,3mm tot 19,8mm dik, waarbij de dikkere variant het aanraakgevoelige fhd-scherm heeft. De laptop weegt in beide gevallen 2,1kg.

MSI geeft geen adviesprijzen van de genoemde laptops, maar zegt wel dat ze nu te vooruitbestellen zijn. Wanneer de laptops geleverd worden, noemt MSI niet.