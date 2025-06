MSI toont laptops met Intel Lunar Lake- en AMD Ryzen AI 300-processors

MSI heeft nieuwe AI+-modellen van zijn Prestige-, Summit,- Stealth- en Creator-laptops aangekondigd. De twee eerstgenoemde series worden uitgerust met de nieuwe Lunar Lake-processors van Intel, terwijl de Stealth- en Creator-modellen een AMD Ryzen AI 300-cpu krijgen.

De zakelijke Prestige AI+-laptops zijn verkrijgbaar in formaten van 13, 14 en 16 inch, terwijl de Summit met omklapscherm alleen in 13 inch beschikbaar komt. Beide beschikken over een Lunar Lake-processor met ingebouwde npu, die Intel dinsdag tijdens de Computex-beurs in Taiwan introduceerde, al maakt MSI niet bekend welke soc er precies wordt gebruikt. Volgens de fabrikant is deze processor energie-efficiënter dan de Meteor Lake-soc van de vorige modellen, waardoor het mogelijk was om de laptops lichter en dunner te maken dan hun voorgangers.

De 13"-versie van de Prestige weegt volgens MSI 990 gram en wordt uitgerust met een 75Wh-accu. Daarmee moet de laptop volgens de fabrikant een hele dag op één oplaadbeurt te gebruiken zijn. De accucapaciteit van de andere Prestige-laptops en het Summit-model wordt niet genoemd. Alle nieuwe laptops in deze reeks hebben een webcam met een hogere resolutie van 5 megapixel, aldus MSI.

De Stealth- en Creator-AI+-gaminglaptops krijgen een AMD Ryzen AI 300-processor die maandag werd aangekondigd. Ook zijn ze uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 40-gpu en een accu met een capaciteit van 82Wh. Deze laptops zijn enkel beschikbaar in een formaat van 16 inch. MSI noemt geen prijzen en precieze releasedata voor zijn nieuwe laptops, maar zegt wel dat ze ergens in 2024 beschikbaar zullen komen.