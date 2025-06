Intel Arrow Lake-processors voor desktops komen uit in eerste helft oktober

Intel wil zijn Arrow Lake-processors voor desktops, de opvolgers van de huidige 14th Gen Core-serie, gaan uitbrengen in de eerste helft van oktober. Diverse bronnen op de Computex-beurs in Taipei bevestigen aan Tweakers dat dit de huidige planning is.

Tot nu toe heeft Intel alleen bekendgemaakt dat de Arrow Lake-cpu's in het vierde kwartaal van dit jaar zullen verschijnen. Volgens informatie die Tweakers in handen kreeg, mikt de processorfabrikant dus op de eerste weken van dat kwartaal. Het is gebruikelijk dat een exacte releasedatum zo ver van tevoren nog niet bekend is; Intel werkt met 'release windows' steeds kleiner wordt naarmate de introductie dichterbij komt.

Op Intel Z890-moederborden met de nieuwe socket 1851 die fabrikanten als ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI op Computex tonen, zitten doorgaans Thunderbolt 4-poorten. Er gingen al lange tijd geruchten rond dat de Thunderbolt-standaard, na al jarenlang geïntegreerd te zijn in laptopchips, nu ook in de desktop-cpu's zou zitten. Volgens bronnen op Computex zullen deze poorten echter niet rechtstreeks uit de processor komen, maar afkomstig zijn uit de Z890-chipset. De maximale bandbreedte van alle i/o die daarop is aangesloten, zal daarom gelimiteerd zijn tot de snelheid van de link tussen de processor en de chipset. De eerste twee M.2-slots zullen daar doorgaans niet onder vallen, omdat de Arrow Lake-processors naast de zestien PCIe 5.0-lanes voor de videokaart ook vier PCIe 5.0-lanes en vier PCIe 4.0-lanes zullen bieden voor ssd's.

De processors die Intel ontwikkelt onder de codenaam Arrow Lake zullen vermoedelijk op de markt komen als Core Ultra 200-serie. Waar de afgelopen drie desktopgeneraties gebaseerd waren op dezelfde techniek, komt met Arrow Lake in één klap alle nieuwe techniek van Meteor Lake en, ten dele, ook Lunar Lake naar de desktop, waaronder het tileontwerp, nieuwe productieprocessen en nieuwe architecturen voor de cpu-cores.

Intel kondigde eerder al aan op 24 september 2024 een Innovation-evenement te organiseren. Aangezien dat kort voor het geplande releasewindow van Arrow Lake plaatsvindt, ligt het voor de hand dat Intel die gelegenheid zal gebruiken om de processors officieel aan te kondigen.