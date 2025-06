ASRock kondigt uiteenlopende AMD X870E- en Intel Arrow Lake-moederborden aan

ASRock kondigt tijdens Computex 2024 uiteenlopende nieuwe moederborden voor de volgende generatie AMD- en Intel-processors aan. Het gaat om AMD X870E- en Intel 'Arrow Lake'-varianten. In dat laatste geval verwijst ASRock waarschijnlijk naar de nog niet aankondigde Z890-socket.

Alle X870E-modellen die ASRock tijdens de beurs toont hebben twee USB4-poorten. De meeste uitvoeringen ondersteunen daarnaast 5Gbit/s-ethernet. De wifivarianten beschikken over Wi-Fi 7-ondersteuning. De geavanceerdere varianten hebben in elk geval drie M.2-slots, waaronder een PCIe Gen5 x4-slot. De Phantom Gaming X870E Nova Wifi heeft vijf M.2-slots, waarvan een PCIe Gen5-, drie Gen4- en een Gen3-slots.

Het bedrijf kondigt verder de X870E Taichi en Taichi Lite aan. De laatstgenoemde variant heeft specificaties die identiek zijn aan de reguliere X870E Taichi, maar dan zonder rgb-versieringen en met een wat kleinere heatsink. Het merk zegt tegen Tweakers dat de Lite-versie daarom tussen de 50 en 100 euro goedkoper is. Exacte prijzen noemt het bedrijf nog niet.

In de meeste gevallen claimt het bedrijf dat er een verbeterde voltage regulator-module op de moederborden is aangebracht. Ook kunnen er meer stroomfasen aanwezig zijn, eventueel met een hogere rating. Details deelt het bedrijf niet.

Dat geldt dus zowel voor de X870-varianten als voor de Arrow Lake-uitvoeringen. De Intel-moederborden moeten in de tweede helft van 2024 uitkomen. Tot dusver is officieel niet bekend wanneer Intel zijn nieuwe processorreeks voor desktops uitbrengt, al staat er op 24 september een aankondigingsevenement gepland. Tijdens Computex 2024 zeggen meerdere bronnen daarnaast tegen Tweakers dat de release van deze cpu's in de eerste helft van oktober plaatsvindt.

ASRock laat in aanloop naar die releases meerdere van dergelijke borden zien. Veel goedkopere modellen beschikken over een krachtige voltage regulator-module, maar ondersteunen in sommige gevallen alleen 2,5Gbit/s-ethernet en het oudere Wi-Fi 6E. In het topsegment kondigt het merk daarentegen een Phantom Gaming Nova Wifi-versie met zes M.2-slots aan, die op het enkele PCIe Gen5-slot allemaal het Gen4-standaard hanteren.