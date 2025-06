Nieuwe Intel Xeon 6-processors krijgen tot 288 E-cores of 128 P-cores

Intel kondigt tijdens de Computex zijn nieuwe generatie Xeon-processors voor servers aan. De Xeon 6-cpu's komen beschikbaar in modellen met alleen maar P-cores (Granite Rapids) of alleen maar E-cores (Sierra Forest). Het maximale aantal cores bedraagt daarbij 288 E- of 128 P-cores.

Om de volledige line-up te vormen, gebruikt Intel in totaal zes verschillende packages. In alle gevallen gaat het om een combinatie van chiplets: twee i/o-dies gebakken op Intel 7 en een variërend aantal computedies gemaakt op het nieuwste Intel 3-procedé. Bij consumenten-cpu's hebben we Intel 3 nog niet gezien; Lunar Lake maakt gebruik van TSMC's N3 en de huidige generaties voor laptops en desktops nog van Intel 4 of 7.

De varianten met maximaal 144 E-cores of maximaal 86 P-cores maken deel uit van de Xeon 6700-serie, waarvan de E-core-versies per direct beschikbaar zijn. In de Xeon 6900-serie vallen de cpu's tot 288 E-cores of 128 P-cores. Die volledige serie en alle modellen met P-cores worden pas in het derde kwartaal van dit jaar verkrijgbaar. Het model met 128 P-cores bevat maar liefst drie computetiles, verbonden met elkaar en de i/o-tiles via Intels emib-techniek.

Zowel de P- als de E-core-processors maken gebruik van de LGA7529-socket, waarvan er in elk geval twee en bij gebruik van sommige cpu's zelfs vier gecombineerd kunnen worden op één moederbord. De Xeon 6700-serie heeft een maximale tdp van 350W, achtkanaals-DDR5-6400-geheugen en maximaal 88 PCIe 5.0-lanes, die ook voor de serverstandaard CXL 2.0 gebruikt kunnen worden. Met speciale mcr-dimms zijn zelfs geheugensnelheden tot 8800MT/s mogelijk. Bij de Xeon 6900-serie loopt de tdp op naar 500W, kan de geheugencontroller twaalf kanalen aansturen en zijn er 96 PCIe 5.0- of CXL 2.0-lanes aanwezig.

Opvallend is dat Intel weliswaar een nieuw productieproces toepast, maar nog de 'oude' cores van Meteor Lake gebruikt: Redwood Cove als P-core en Crestmont als E-core. Daarmee missen de processor de nieuwste ipc-verbeteringen, maar kunnen de Xeons met P-cores wel nog altijd hyperthreading gebruiken.

Volgens Intel kunnen klanten drie servers dankzij het toegenomen aantal cores vervangen door één server als ze voor een model met E-cores kiezen. In specifieke scenario's kan de prestatiewinst oplopen tot ruim 300 procent ten opzichte van de voorgaande generatie Xeons: Emerald Rapids. Van de cpu's met E-cores die per direct beschikbaar komen, heeft Intel al een volledige specificatielijst vrijgegeven, die je hieronder terugvindt.