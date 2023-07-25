Intel kondigt nieuwe AVX10-instructieset aan voor zowel P- als E-cores

Intel gaat toekomstige processors uitrusten met de nieuwe AVX10-instructiesetarchitectuur. Daarin wordt ondersteuning voor 512bit-berekeningen optioneel, wat het mogelijk maakt om de instructiesetuitbreiding op zowel P- als E-cores te gebruiken.

Op dit moment vereist AVX-512, tot nu toe de nieuwste iteratie van Intels uitbreiding op de x86-architectuur, per definitie ondersteuning voor 512bit-instructies. De zuinige E-cores die Intel tegenwoordig in zijn processors verwerkt, kunnen dergelijke grote instructies echter niet uitvoeren, en het mixen van cores die verschillende instructies wel en niet ondersteunen is niet mogelijk in moderne besturingssystemen. Daarom zag de processorfabrikant zich genoodzaakt om de volledige AVX-512-ondersteuning hardwarematig teniet te doen op zijn twaalfde en dertiende generaties Core-processors, hoewel de P-cores daar dus wel op ontworpen zijn. Andersom kon Intel hierdoor ook geen E-cores inzetten voor zijn Xeon-serverprocessors, waarin wel AVX-512-ondersteuning wordt geboden.

In de nieuwe AVX10- isa wordt het kunnen uitvoeren van 512bit-instructies met zowel integers als floating-pointgetallen optioneel en wordt ondersteuning voor 256bit-embedded rounding toegevoegd. Daardoor kan software die AVX10 ondersteunt, ook draaien op E-cores, zij het minder snel. Dat maakt de weg vrij om deze instructiesetuitbreiding beschikbaar te stellen op alle toekomstige Intel-processors, schrijft Intel in een technische paper over de nieuwe isa.

De eerste processors die AVX10 zullen ondersteunen, worden de Xeon-cpu's die tot nu toe bekendstaan onder de codenaam Granite Rapids. Waarschijnlijk komen die pas eind 2024 of begin 2025 op de markt. Consumentenprocessors met AVX10 hoeven we vermoedelijk niet ver voor die tijd te verwachten. Om achterwaartse compatibiliteit met bestaande chips te behouden, komen er twee versies van AVX10: AVX10.1 en AVX10.2. Versie 10.1 is de legacyversie, versie 10.2 voegt ondersteuning voor E-cores toe. Het idee is dat AVX10-software beide versies ondersteunt en vanzelf de juiste kiest op basis van de gedetecteerde processor.

Tegelijk met AVX10 maakt Intel de komst van Advanced Performance Extensions, afgekort APX, bekend. APX verdubbelt het aantal generieke registers van 16 naar 32, waardoor er minder loads en stores van en naar de L1-caches nodig zijn. Dat zou processors in de toekomst zowel sneller als zuiniger kunnen maken.