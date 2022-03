Aan het begin van dit jaar was Big.Little nog iets voor smartphones, hooguit tablets. Intel bracht dit principe met Alder Lake naar desktops en laptops, terwijl AMD aan een compactere, zuinigere variant van zijn Zen 4-core werkt. Opeens lijken processors met verschillende soorten cores ook voor de x86-wereld de toekomst. De scheduler van Windows 11 zou zijn geoptimaliseerd om met deze hybride processors te werken. Wat is de theorie daarachter en, belangrijker, hoe werkt die combinatie van verschillende soorten cores in de praktijk?

Hoewel 'Big.Little' de term is waaronder het principe van een processor met verschillende soorten cores bekendstaat en ook de term is waarvoor we in dit artikel kiezen, heeft Arm zijn eigen techniek inmiddels officieel hernoemd naar 'DynamIQ'. Op papier is Intels Performance Hybrid Architecture redelijk vergelijkbaar met Arm's concept. De doelen waarmee ze zijn ontwikkeld, zijn dan ook identiek: maximale energie-efficiëntie en prestaties binnen de limieten op het vlak van warmteproductie en energiegebruik. In de praktijk ligt de nadruk bij Arm-chips meer op zuinigheid en bij x86-processors meer op het maximaal benutten van de beschikbare stroom- en warmteruimte, maar dat komt eerder door het type apparaten waarin beide soorten cpu's vooral worden toegepast dan door een verschil in de technische aanpak.