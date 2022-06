Intel Z690-moederborden met DDR4

De Intel Alder Lake-processors zijn de eerste cpu's die ondersteuning bieden voor DDR5, maar in de praktijk zijn die kitjes niet alleen peperduur, maar ook amper verkrijgbaar. Redenen te over om te kiezen voor een goedkopere samenstelling op basis van DDR4, dus gingen we aan de slag met zeven Z690-moederborden op basis van het gouwe ouwe DDR4-geheugen.

Het feit dat de twaalfde generatie Core-cpu's met zowel DDR4- als DDR5-geheugen overweg kan, leidt om te beginnen tot een groter aanbod aan modellen. De Pricewatch telt nu 74 Z690-moederborden, wat er al zeven meer zijn dan de Z590-chipset over zijn volledige levensduur heeft weten te verzamelen. Ook opvallend: van die 74 borden zijn er op het moment van schrijven nog maar 47 te bestellen en als je morgen een bord in huis wilt hebben, slinkt de keuze naar 34 modellen. Van vrijwel iedere fabrikant horen we dat productie- en verzendingsomstandigheden dwingen tot het maken van keuzes over welke borden prioriteit krijgen en dat sommige modellen ons daardoor pas in december of januari zullen bereiken.

Daarnaast moesten fabrikanten al maanden voor de release bepalen op welk geheugentype ze zouden focussen. In totaal zijn er meer DDR5- dan DDR4-borden: 44 om 29 stuks. ASRock heeft als enige meer modellen met DDR4 in zijn assortiment, al lijkt dat een lastminutekeuze te zijn geweest: de meeste borden zijn nog niet leverbaar. De andere fabrikanten bieden vooral in het lagere segment DDR4-opties aan. De duurste DDR4-modellen zijn afkomstig van ASUS en MSI, en kosten allebei rond de 350 euro.

De Z690-chipset

Hoewel de Alder Lake-processors zelf zijn voorzien van PCIe 5.0-lanes, is de chipset nu pas toe aan zijn upgrade naar PCIe 4.0. Zowel de DMI-verbinding tussen cpu en chipset als een groot deel van de PCIe-lanes die de chipset zelf beheert, krijgt bij de 600-serie chipsets een upgrade van PCI Express 3.0 naar 4.0. Effectief verdubbelt daarmee de totale bandbreedte tussen cpu en chipset.

Verder biedt de Z690-chipset ondersteuning voor Wi-Fi 6E, waarvoor wel nog een fysieke bridgechip nodig is. Niet elk moederbord zal dus draadloos internet hebben, maar de implementatie ervan wordt met de integratie in de chipset wel eenvoudiger. Interessant is ook de toevoeging van Intels VMD -spec, waarmee het hotpluggen van PCIe-ssd's mogelijk wordt, net als hardware-raid.

De volledige specificaties van de Z690-chipset in vergelijking met de voorgaande Z590-chipset hebben we in de onderstaande tabel op een rij gezet. Daaruit blijkt bijvoorbeeld ook dat de nieuwe chipset meer USB 3.2 Gen2x2-poorten met een snelheid van 20Gbit/s kan bieden. USB4 en Thunderbolt moeten nog altijd via externe controllers worden aangeboden; in de laptopversies van Alder Lake zullen deze technieken wel geïntegreerd zijn.

Z590 Z690 PCIe (cpu) 20x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 DMI 8x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 PCIe (chipset) 24x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 + 16x PCIe 3.0 USB 20Gbit/s 3 4 USB 10Gbit/s 7 6 USB 5Gbit/s 0 0 USB 2.0 4 4 USB totaal 14 14 SATA-600 6 8 Hardware-RAID Cpu overklokken Geheugen overklokken Wifi geïntegreerd Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Tdp 6W 6W

Testveld

In totaal hebben we zeven Z690-moederborden met DDR4-ondersteuning weten te verzamelen. Van ASUS, Gigabyte en MSI testen we er twee, ASRock leverde slechts een model aan. De geteste modellen zijn mooi verdeeld over de verschillende prijsklassen; zowel enkele van de goedkoopste als een aantal van de duurste Z690-borden met DDR4-support maken deel uit van deze review. Op het moment van schrijven is de MSI Pro Z690-A DDR4 (€ 189,90) de goedkoopste testdeelnemer.