Tot een paar jaar terug had je er als pc-bouwer waarschijnlijk nog nooit bij stilgestaan, maar bij het jongste paar processorreviews waren ze opeens veelbesproken: de powerlimits. Deze instellingen bepalen hoeveel stroom je processor mag verbruiken en kunnen daardoor het complete prestatiebeeld van je cpu veranderen. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit en illustreren we de invloed ervan met behulp van een Intel Core i9 11900K-processor met en zonder powerlimits.

Wat is de tdp?

Het verhaal van de powerlimits begint bij de thermal design power, doorgaans afgekort tot tdp. Zoals de naam al doet vermoeden, geeft deze specificatie aan voor welk vermogen de koeling van een processor moet worden ontworpen. Voor grote en kleine systeembouwers is de tdp-waarde cruciaal om de koeling in een pc af te stemmen op de verwachte hitteproductie.