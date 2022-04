Vandaag introduceert Intel zijn elfde generatie Core-processors voor desktops, tot nu toe beter bekend onder de codenaam Rocket Lake. Na jarenlang gedwongen doormodderen met de Skylake-architectuur zet Intel met deze serie een grote stap, want voor het eerst in zes jaar wordt er weer een nieuwe microarchitectuur in gebruik genomen. Tweakers heeft de Core i5 11600K, Core i7 11700K en Core i9 11900K uitgebreid getest, om erachter te komen of Intel het AMD moeilijk kan maken met deze chips.

AMD heerst over de desktop

Het laatste grote wapenfeit in de wereld van desktop-cpu's was AMD's introductie van de Ryzen 5000-processors. In november concludeerden we dat AMD met die serie ook in games de leiding pakte. Deze typisch latencygevoelige workload was tot dan toe het laatste bastion waarin Intel nog aan kop ging. Hoewel ze hogere prijzen hadden dan hun voorgangers, bleken de Ryzen 5000-processors erg populair. Nog altijd weet AMD niet aan de vraag naar de snelste modellen in de Ryzen 9-serie te voldoen.

Intels tiende generatie Core-processors was toen al een half jaar op de markt en kende eigenlijk maar één noemenswaardige verbetering: een verdere verhoging van het maximale aantal cores, van acht naar tien. Zoals we dit weekend in een Plus-achtergrondartikel uitgebreid beschreven, zat Intel zes jaar lang vast aan de Skylake-architectuur en het 14nm-procedé, waardoor het toevoegen van steeds meer cores praktisch de enige mogelijkheid voor vernieuwing was. Na al die tijd was Intels bijna vanzelfsprekende voorsprong in ipc en productieproces veranderd in een achterstand, waardoor het goed zoeken was naar scenario's waarin een Ryzen 5000-cpu niet de voor de hand liggende keuze was.

Gamers als voornaamste target

Met de elfde generatie Core-processors gaat Intel op de eerste plaats achter de doelgroep aan die de cpu-ontwerper het laatst was kwijtgeraakt: gamers. Onder de slogan 'Gaming happens with Intel' wil de fabrikant gamers, een veeleisende doelgroep die bovendien bovengemiddeld veel uitgeeft aan hardware, er weer toe overhalen om voor het blauwe kamp te kiezen. Of Intel inderdaad de gamingprestatiekroon kan heroveren en of de Rocket Lake-cpu's ook voor andere doeleinden een goede keuze zijn, zoeken we uit in deze review.