Op 30 maart introduceerde Intel zijn elfde generatie Core-processors, maar de ontvangst was vrij lauwtjes. Vooral het energiegebruik van de Core i9 11900K deed menigeen de wenkbrauwen fronsen. Op papier lijkt de Core i5 11400 daar geen last van te hebben: niet de extreem hoge klokfrequenties van de topmodellen, maar wel alle verbeteringen van de vernieuwde architectuur. Of deze wolf in schaapskleren inderdaad stiekem de leukste processor uit de nieuwe serie is, zoeken we uit in deze review.

De Intel Core i5 11400 is verkrijgbaar vanaf 179 euro, de 11400F zonder igpu gaat voor 159 euro over de toonbank. Dat segment is de laatste tijd enigszins verwaarloosd door concurrent AMD. Omdat er nog altijd geen goedkopere Ryzen 5000-processor is dan de 350 euro kostende 5600X, ligt er in het goedkopere middensegment een kans voor Intel. Niet voor niets was de Core i5 10400 van de vorige generatie al een populaire optie.

Wat doet AMD in het segment tot 200 euro? De populairste chip tot 200 euro is nog altijd de Ryzen 5 3600, die enige tijd voor 165 euro verkrijgbaar is geweest, maar inmiddels weer stijf 199 euro kost. Een variant zonder smt is voor twee tientjes minder te krijgen. Apu's, de Ryzens met geïntegreerde graphics, spelen amper een rol: de 4000G-serie is nooit officieel uitgebracht voor de losse verkoop en de oudere 3400G is inmiddels niet meer leverbaar. Dan resten alleen nog flink in prijs gestegen oudere modellen, zoals de Ryzen 5 2600 en Ryzen 3 3100, maar die zijn met hun huidige prijsstelling weinig competitief.

Core i5 11400 vs. 10400 en 11600K

Net als de Core i5 11600K maakt de i5 11400 gebruik van zes cores, wat door de aanwezigheid van HyperThreading twaalf threads worden. Ook de hoeveelheid cache is met 12MB gelijk gebleven. Het voornaamste verschil wordt gemaakt door de kloksnelheden. Vooral de basiskloksnelheid is met 2,6GHz veel lager dan de 3,9GHz van de 11600K, maar dat heeft alles te maken met de bijna gehalveerde tdp. In de praktijk zul je te maken hebben met de allcore- en singlecore-turbo's, en die schelen onderling veel minder.

Een laatste aandachtspunt is de geïntegreerde gpu. De UHD Graphics 730 in de Core i5 11400 heeft slechts 24 geactiveerde EU's, tegenover 32 bij de UHD 750-gpu in de 11600K. Alle mogelijkheden voor het aansturen van monitoren en het (de)coderen van video zijn wel identiek. Met onder meer AV1-ondersteuning en native HDMI 2.0 is dat een grote stap vooruit ten opzichte van de i5 10400.

Intel Core i5 10400 Intel Core i5 11400F Intel Core i5 11400 Intel Core i5 11600K Core Skylake Cypress Cove Cypress Cove Cypress Cove Cores / threads 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 Kloksnelheid 2,9GHz 2,6GHz 2,6GHz 3,9GHz Allcoreturbo 4GHz 4,2GHz 4,2GHz 4,6GHz Singlecore-turbo 4,3GHz 4,4GHz 4,4GHz 4,9GHz L3-cache 12MB 12MB 12MB 12MB Tdp 65W 65W 65W 125W Gpu UHD Graphics 630

(24 EU's) Geen UHD Graphics 730

(24 EU's) UHD Graphics 750

(32 EU's) Prijs € 159,95 € 155,- € 187,55 € 242,88

Vergelijkingsmateriaal

Voor deze review konden we dankzij Alternate aan de slag met de Core i5 11400, waarvoor dank. Naast het vergelijkingsmateriaal uit de eerdere Rocket Lake-review hebben we ook de Core i5 10400 volledig opnieuw getest. De specificaties van de goedkopere F-modellen in onze test zijn identiek, dus daarvoor zijn deze resultaten - minus de igpu-benchmarks uiteraard - gewoon van toepassing.

