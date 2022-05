Details van 'Core-1800' Alder Lake-cpu met 16 cores en 24 threads verschijnen

Er zijn details verschenen van een engineering sample van een zogenaamde Intel Core-1800-processor. Het gaat om een desktop-cpu van de Alder Lake-generatie, die op 10nm wordt gemaakt. De chip heeft 16 cores en 24 threads en een tdp van 125W.

Volgens de gedetailleerde specificaties die Igors Lab online heeft gezet, haalt de processor een Turbo Boost van 4,6GHz met maximaal twee cores actief. Als alle acht de krachtige cores aan het werk worden gezet, is dat 4GHz. De acht Atom-cores draaien op maximaal 3,4GHz en dat is 3GHz als alle acht de cores aan het werk zijn.

Intel Alder Lake-processors bestaan uit krachtige Golden Cove-cores gecombineerd met zuinige Atom-cores. Eerstgenoemde hebben Hyperthreading, de laatstgenoemde niet. Daardoor is het aantal threads niet het dubbele van het aantal cores.

De processor heeft een tdp van 125W maar ook een PL2-limiet van 228W. Tijdens een korte periode van 2,44ms kan dat vermogen aangehouden worden. De PL1-limiet van 125W is 56 seconden vast te houden. De opgegeven waarden liggen dicht in buurt van die van de huidige 14nm-Rocket Lake-processors. De topmodellen van die serie hebben een PL1 van 125W en PL2 van 251W.

Het is niet duidelijk of Core-1800 de definitieve naam is van de processor. Het gaat om een B0-revisie, ofwel een vroege versie van een engineering sample. De kloksnelheden van dergelijke processors zijn meestal lager dan van uiteindelijke producten. De naam lijkt te verwijzen naar de basiskloksnelheid van 1,8GHz, maar die zou dus hoger kunnen uitvallen.

Intel heeft begin dit jaar al bevestigd dat de Alder Lake-processors op 10nm worden gemaakt en later dit jaar uitkomen. Verdere details heeft de fabrikant niet vrijgegeven, maar er is al veel informatie over uitgelekt. Zo is bekend dat de processors een nieuwe LGA1700-socket gebruiken en ondersteuning voor DDR5 en PCIe 5.0 krijgen. De processors werken niet op huidige moederborden.