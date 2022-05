Epic wil geen V-Bucks verkopen via browser omdat dit niet aantrekkelijk zou zijn

Epic-ceo Tim Sweeney heeft in de Amerikaanse rechtbank toegegeven dat Epic een betaalsysteem zou kunnen maken dat via browsers toegankelijk is. Zo'n betaalsysteem zou echter niet aantrekkelijk zijn voor klanten, stelt Sweeney.

Sweeney reageerde op een vraag van rechter Yvonne Gonzalez Rogers, die zich afvroeg waarom iPhone-gebruikers niet via de Safari-browser V-Bucks konden kopen, schrijft The Verge. V-Bucks is de munteenheid die in Fortnite wordt gebruikt om in-game-artikelen aan te schaffen. Advocaten van Apple stelden namelijk dat Epic helemaal niet een eigen betaalsysteem moest implementeren in Fortnite om de dertig procent commissie die Apple vraagt te omzeilen. In plaats daarvan had Epic via de Safari-browser klanten V-Bucks kunnen laten kopen, zeggen de advocaten. Zo had Epic die commissie ook kunnen omzeilen, stellen ze.

De Epic-topman erkent dat dit had gekund, maar stelt dat dit 'niet echt een aantrekkelijke optie' zou zijn voor Fortnite-spelers. Wanneer een speler V-Bucks wil aanschaffen, is er volgens Sweeney een grote kans dat hij of zij op dat moment al naar het gewenste aan te schaffen artikel kijkt in Fortnite.

Als spelers voor een aanschaf eerst Fortnite moeten afsluiten om naar een website te browsen, in te loggen en daar V-Bucks aan te schaffen, dan zou dat 'zeer ongemakkelijk' zijn, stelt Sweeney. Dat zou te veel frictie opleveren voor de gebruiker. Mensen zijn juist veel meer geneigd om iets aan te schaffen als dit zo eenvoudig mogelijk is, zegt Sweeney.

Rogers vroeg zich daarbij af of een beetje frictie niet juist goed is voor de jongere doelgroep van Fortnite, om zo impulsaankopen tegen te gaan. Sweeney reageerde daarop dat binnen Fortnite ouderlijk toezicht mogelijk is.

Overigens is het maar de vraag hoe succesvol het verkopen van de V-Bucks via de Safari-browser zou zijn. Hoewel Epic hierbij geen commissie aan Apple zou hoeven te betalen, zou Epic binnen de iOS-Fortnite-app geen reclame mogen maken voor die 'winstgevendere' mogelijkheid. Waarschijnlijk zouden de meeste spelers dan alsnog via Apples in-appbetaalsysteem V-Bucks kopen. Het beperken van de communicatie binnen de App Store was voor de Europese Commissie deels reden om Apple officieel te beschuldigen van concurrentievervalsing.

In de zitting van dinsdag kwam ook het percentage van dertig procent ter sprake. Epic claimt de rechtszaak ook namens andere ontwikkelaars te voeren en zegt ervoor te willen zorgen dat die commissie voor alle ontwikkelaars daalt. Toen de rechter vroeg of Sweeney akkoord was gegaan met een verlaagde commissie die niet voor andere ontwikkelaars zou gelden, erkende Sweeney volgens 9to5Mac dat hij zo'n deal zou accepteren.