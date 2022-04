Maker Cydia klaagt Apple aan wegens monopolie van App Store op iOS

De maker van Cydia, een alternatieve downloadwinkel voor iOS-apps voor gejailbreakte iPhones en iPads, heeft Apple aangeklaagd wegens een monopolie over software-distributie op iOS. Volgens de ontwikkelaar maakt Apple concurrentie onmogelijk.

SaurikIT, het bedrijf achter Cydia, wil dat Apple schadevergoeding betaalt, zo blijkt uit de aanklacht die The Verge online heeft gezet. De ontwikkelaar van Cydia betoogt dat het bedrijf economische schade heeft geleden door het monopolie van Apple over software-distributie op iOS. Doordat Cydia alleen na een jailbreak beschikbaar is, is het publiek beperkt. Als Cydia vanaf het begin was toegestaan zonder jailbreak, was er concurrentie geweest voor de App Store.

Bovendien claimt het bedrijf dat Apple een monopolie heeft over betalingssystemen voor apps. Het bedrijf wil dat er een rechtszaak met jury komt. Cydia bestaat langer dan de App Store en was beschikbaar vanaf 2007 om apps te installeren. Bovendien claimt SaurikIT dat Apple elementen van Cydia heeft afgekeken.

Niet alleen Cydia vindt het monopolie van Apple over software-distributie en betalingen op iOS problematisch. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft al geconcludeerd dat Apples monopolie problematisch is. Apple zou deze gebruiken om barrières op te werpen tegen concurrentie, rivalen te weren, hoge prijzen op te leggen aan app-ontwikkelaars en zijn eigen aanbod voorrang te geven.

De Europese Commissie doet ook twee onderzoeken naar ongeveer hetzelfde. De Nederlandse ACM lijkt onderzoek te doen of Apple andere betaalsystemen moet toestaan op iOS. Onder meer grote bedrijven als Epic Games en Spotify liggen met Apple in de clinch over de macht van Apple op iOS.