Gerucht: Nubia voorziet achterkant Red Magic 6 van elektrochromisch glas

Nubia zou zijn aankomende gamingsmartphone Red Magic 6 willen voorzien van elektrochromisch glas aan de achterkant. Daardoor zou het glas van een effen kleur kunnen veranderen in een semi-transparant glas.

Het wijzigen van de transparantie zou werken met een knop op de zijkant, zo blijkt uit een video die een gebruiker op Weibo heeft gezet. Daardoor verandert de transparantie van de achterkant en worden componenten die eronder zitten of stickers die een dergelijke illusie moeten wekken zichtbaar. Dat wisselen tussen transparant en donker gaat door het elektrochromisch glas van spanning te voorzien. Dat gebeurt kortstondig.

Het is niet voor het eerst dat dit idee, tot nu toe vooral bekend van vliegtuigramen als de Boeing Dreamliner en sportauto's, op de mobiele markt te zien is. De Chinese fabrikant OnePlus toonde het al op de Concept One-telefoon begin dit jaar. Ook zustermerk Vivo heeft zo'n idee al getoond, maar die concepten zaten tot nu toe niet op telefoons die echt verkrijgbaar zijn.

Red Magic is de lijn gamingtelefoons van Nubia. De volgende versie zou Red Magic 6 heten. Nubia zet daar in elk geval een Qualcomm Snapdragon 888-soc in, maar verder is er weinig bekend over de telefoon. Het nieuwe model zou in de eerste maanden van volgend jaar moeten verschijnen.