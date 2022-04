Microsoft-studio The Initiative werkt aan nieuwe Perfect Dark-game

Microsoft komt met een nieuwe Perfect Dark-game. Dat is voor het eerst in vijftien jaar. De franchise werd in het leven geroepen door ontwikkelstudio Rare, maar de ontwikkeling van deze aankomende titel ligt in handen van Microsoft-studio The Initiative.

De aankondigingstrailer laat geen gameplay zien, maar richt zich alleen op het verhaal met cg-beelden. De game speelt zich in een nabije toekomst af, waarbij klimaatverandering ingrijpende gevolgen heeft gehad. Hoewel de aarde het zwaar te verduren heeft, kwamen 'de corporaties' met de technologie om toch leefbare omgevingen voor mensen te onderhouden.

The Initiative is een nieuwe Amerikaanse gamestudio die Microsoft heeft opgericht. Deze bestaat uit oud-medewerkers van studio's als Activision, Crystal Dynamics, Square Enix, Riot Games, 343 Industries en meer. Dit wordt hun eerste game. Hij zal in ieder geval voor de nieuwe generatie Xbox uitkomen, maar een releasedatum is er nog niet. De eerste Perfect Dark kwam in 2000 uit voor de Nintendo 64. Het gold als opvolger van GoldenEye 64.