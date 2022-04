The Last of Us Part II wint Game of The Year-prijs bij The Game Awards

The Last of Us Part II heeft de game of the year-prijs gekregen bij The Game Awards van dit jaar. De game versloeg in die categorie de Final Fantasy VII-remake, Ghost of Tsushima, Hades en Half-Life: Alyx. Daarnaast sleepte de game nog zes prijzen binnen.

TLoU Part II is ook de winnaar in de categorieën Game Direction, Narrative, Audio Design, Performance by an Actor, Innovation in Accessibility en Action/Adventure. In totaal zijn er 26 categorieën. De prijzen zijn uitgereikt door een jury bestaande uit mensen die werken bij 95 verschillende mediabedrijven. De stemmen van het publiek telden voor tien procent end die van de jury voor 90 procent. Uitzondering daarop zijn de Most Anticipated Game en Player's Voice-prijzen.

Hades, Ghost of Tsushima, Among Us en Final Fantasy VII Remake wisten verder ook een meervoud aan prijzen in de wacht te slepen; allemaal twee. Hades won de prijs voor beste indiegame en actiegame en Final Fantasy ging naar huis met de prijzen voor de beste soundtrack en de beste role-playing game. De prijs voor de beste Art Direction en Player's Voice gingen naar Ghost of Tsushima. Among Us werd gezien als de beste mobile game en multiplayergame.

Tell Me Why, van de makers van Life is Strange, kreeg de Games For Impact-prijs mee. Die wordt uitgereikt aan games met een 'boodschap die de speler tot denken zet' en 'een pro-sociale boodschap heeft'. Hierin versloeg het onder andere If Found..., Kentucky Route Zero en Spiritfarer.

No Man's Sky is de beste Ongoing Game; een spel dat dus nog constant doorontwikkeld wordt. Daarin versloeg het Apex Legends, Destiny 2, CoD: Warzone en Fortnite. De game heeft sinds zijn release in 2016 in totaal 17 grote updates gekregen, terwijl het spel nog steeds verkrijgbaar is tegen een eenmalige betaling. De grote updates zijn gratis.

Half-Life: Alyx ging ervandoor met de prijs voor beste vr/ar-game. Het spel van Valve versloeg daarin Dreams, Iron Man VR, Star Wars Squadrons en The Walking Dead: Saints & Sinners. Verder was Mortal Kombat 11: Ultimate Edition de beste vechtgame, Animal Crossing: New Horizons de best Family-titel, ging de beste simulator & strategiegame-prijs naar Microsoft Flight Simulator, is de beste sportgame Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, is Phantasmobia de beste debuutgame. Volgens het publiek is de game waar men het meest naar uitkijkt Elden Ring, de volgende game van FromSoftware.

Bij de cermonie worden ook nieuwe beelden getoond van reeds aangekondigde games, maar ook totaal nieuwe spellen. Onder die nieuwe aankondigingen vielen Perfect Dark, een nieuwe Ark, een volgende Mass Effect en nog meer games. Deze worden afwisselend met de prijsuitreikingen getoond. Nieuwe beelden waren er van onder andere Super Smash Bros. Ultimate, Disco Elysium, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fall Guys, Super Meat Boy Forever , OddWorld: Soulstorm, Among Us, Dragon Age 4 en Fortnite.