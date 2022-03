Indiegame Hades wint eerste Hugo Award voor games

Indiegame Hades heeft als eerste game ooit een Hugo Award gewonnen. Deze prijzen zijn voor de beste sciencefiction- en fantasyverhalen van het afgelopen kalenderjaar. Voor het eerst werd er een 'Beste Videogame'-prijs uitgereikt.

Hades is een dungeoncrawler van het type roguelike, wat inhoudt dat wanneer spelers sterven, ze grotendeels vanaf het begin moeten beginnen en de meeste upgrades en power-ups kwijt zijn. De creative director van Hades, Greg Kasavin, zei in een videoboodschap erg vereerd te zijn met de prijs. ''Bij Supergiant probeerden we de tradities van sciencefiction en fantasy te verbinden met het unieke interactieve component van videogames, zodat de werelden waarin je je manoeuvreert levendig aanvoelen, dus we zijn erg dankbaar dat ons werk aan Hades op die manier opviel.''

De andere genomineerden voor de Beste Videogame-categorie waren Spiritfarer, The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake en Blaseball. Games kwamen in aanmerking voor de award als ze beschikbaar zijn op een 'groot gameplatform', in 2020 uitkwamen en raakvlakken hadden met sciencefiction, fantasy of gerelateerde onderwerpen. Aan het begin van dit jaar konden leden van de WorldCon-conventies van 2020 en 2021 nominaties aandragen. Vervolgens mochten enkel leden van de 2021-editie van WorldCon stemmen uit de eerder genoemde lijst van zes genomineerden.

De organisatie zei dit jaar een game-award toegevoegd te hebben omdat games een grote rol hebben gespeeld gedurende de coronapandemie. Het is geen permanente categorie, dus mogelijk komt de prijs volgend jaar niet terug.

De Hugo Awards werden in 1953 voor het eerst gehouden en eren voornamelijk literaire sciencefiction- en fantasywerken, met hoofdcategorieën als Beste Roman en Beste Novelle. In de loop der jaren zijn er ook verscheidende niet-literaire prijzen uitgereikt, zoals Beste Tijdschrift en Beste Tekenaar.