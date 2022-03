Russische fabrikant demonstreert Arm-serverprocessor Baikal-S met 48 cores

Baikal Electronics heeft zijn Baikal S1000 succesvol opgestart. Het gaat om een Arm-serverprocessor met 48 Cortex-A75-cores. De Russische fabrikant wil volgend jaar 10.000 exemplaren produceren en een jaar later wil het bedrijf er 30.000 maken.

Er bestaat zowel een BE-S1000X als een BE-S1000, blijkt uit slides die ontwikkelaar Dmitrii Kuznetsov op Twitter heeft gezet. Baikal vergelijkt de X-variant in benchmarks met de Intel Xeon Gold 6148 en Huaweis Kunpeng 920. Laatstgenoemde is ook een Arm-serverprocessor.

Volgens Kuznetsov zijn de kloksnelheden van de processor beter dan verwacht. Het X-model gaat tot maximaal 2,5GHz. In een voorlopige datasheet werd de Baikal-S-processor nog omschreven met een kloksnelheid van 2GHz. De chip heeft een tdp van 120W en kan gebruikt worden in systemen met één tot vier sockets.

De Baikal-S-processors zijn bedoeld voor servers en worden gemaakt op een 16nm-procedé van TSMC. De chips hebben zes geheugenkanalen voor maximaal 768GB aan DDR4-3200 en zijn voorzien van 80 PCIe 4.0-lanes.

Vanaf april 2022 verschijnen er moederborden voor de Baikal-S-processors, schrijft persagentschap Rossa Primavera. In juni zouden leveringen van complete systemen op basis van de Arm-processors van start gaan. De productie van de chips moet eind 2022 toenemen; vanaf oktober wil het bedrijf er zo'n 3000 per maand maken. Dat moet goed zijn voor 10.000 chips in 2022 en 30.000 chips in 2023.

Baikal maakt ook al een Arm-processor voor desktops. Dat gaat om de BE-M1000, die sinds oktober wordt geleverd. Dat is een chip met acht Cortex-A57-cores en een Mali-T628-gpu. Deze chip wordt gemaakt op een 28nm-procedé van TSMC.