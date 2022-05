Huawei opent datacenter in Moskou met op ARM gebaseerde HiSilicon-processors

Huawei heeft in Moskou een datacenter geopend dat draait op Kunpeng 920-processors van HiSilicon. Het is het eerste datacenter van Huawei dat ARM-processors gebruikt. Door handelsrestricties heeft het bedrijf geen toegang meer tot x86-architectuur.

Het TaiShan-datacenter in Moskou richt zich voornamelijk op de academische gemeenschap in Rusland, die het datacenter kan gebruiken voor het ontwikkelen van opensource-oplossingen en supercomputing, schrijft Data Centre Dynamics. Huawei stelt het datacenter ook open voor andere Russische klanten. Dat moet Huawei helpen om een voet in de aarde te krijgen in Rusland.

Het datacenter draait op Kunpeng 920-processors van Huawei's eigen HiSilicon, die gemaakt zijn op de 7nm-node van TSMC. De chips hebben een Armv8-ontwerp en er zijn varianten met maximaal 64 cores, draaiend op maximaal 2,6GHz, met een tdp van 180W. Ook zit er een achtkanaals DDR4-2933-geheugencontroller in de chip.

Het datacenter van Huawei gebruikt ARM-architectuur omdat het door Amerikaanse handelsrestricties amper een alternatief heeft. Het kan geen zaken doen met Intel en GlobalFoundries, waardoor x86-processors geen optie zijn, en ook levert TSMC sinds september niet meer aan Huawei. Daarom draait het datacenter in Moskou volgens Tom's Hardware waarschijnlijk op Kunpeng-processors die Huawei nog op voorraad had, maar dat zou de schaalbaarheid van het datacenter wel beperken.

Huawei steekt zo'n 1,3 miljard euro in de ontwikkeling van ARM-applicaties om de negatieve gevolgen van de Amerikaanse sancties te overkomen. Volgens het bedrijf kan ARM een prima alternatief zijn voor de x86-architectuur voor datacenters: "We zien dat in een aantal scenario's ARM-servers volledig concurreren met oplossingen gebaseerd op x86-architectuur", zegt Lui Yu, directeur van het Russische Intelligent Computing System Departement van Huawei.

Huawei is niet het enige bedrijf dat de ARM-architectuur voor datacenters gebruikt. De snelste supercomputer van het moment, Fujitsu's Fugaku die in Japan staat, bestaat uit ARM-processors. Ook bedrijven als Amazon, Ampere en Microsoft werken aan ARM-cpu's voor de servermarkt.

Door de handelsrestricties van de VS moet Huawei al een tijd lang creatieve oplossingen bedenken voor diens voortbestaan, nu het zich nog amper op smartphones kan richten. Zo richt het zich op de automarkt, met de aankondiging van een eigen elektrische auto.