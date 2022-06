Interne memo: Huawei wil zich richten op software in plaats van smartphones

Huawei zou zich willen richten op software in plaats van hardware. Bij software zou het bedrijf minder last hebben van het handelsverbod dat de Amerikaanse overheid twee jaar geleden oplegde.

De focus op software moet leiden tot 'meer onafhankelijkheid en autonomie', staat volgens Reuters in een interne memo. Huawei denkt bij die softwareproducten onder meer aan het komende HarmonyOS, AI-systeem Mindspore en andere it-systemen. De bedoeling is volgens de memo om daarmee onder meer China, Afrika en Europa te veroveren.

Huawei is traditioneel een hardwarebedrijf. Het verkoopt onder meer smartphones en netwerkapparatuur, maar in beide categorieën kwam tegenslag door het handelsverbod dat de overheid van de VS oplegde aan Amerikaanse bedrijven. Op smartphones mogen niet langer Google-diensten staan, terwijl veel overheden Huawei weren uit de kern van mobiele netwerken of geheel weren uit mobiele netwerken.

Het handelsverbod is er nu twee jaar en de regering van toenmalig Amerikaans president Donald Trump stelde het in. Inmiddels is Joe Biden vier maanden president van de VS, maar Huawei staat nog steeds op de zwarte lijst. Huawei verkocht vorig jaar zijn dochtermerk Honor aan een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen.