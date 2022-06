Sony toont donderdagavond eerste gameplay van Horizon Forbidden West

Sony gaat donderdagavond voor het eerst gameplaybeelden tonen van Horizon Forbidden West. De game staat centraal in de State of Play-uitzending, die om 23.00 uur Nederlandse tijd start. Sony belooft zo'n 14 minuten aan gameplaybeelden.

De State of Play-uitzending zal voor 20 minuten gaan over Horizon Forbidden West en het overgrote deel van die tijd zijn gameplaybeelden te zien. Waarschijnlijk worden de overige minuten gevuld met bijvoorbeeld ontwikkelaars die vertellen over het spel, zoals gebruikelijk is in de State of Play-streams van Sony.

Sony gaat de gameplay van Horizon Forbidden West tonen op een PlayStation 5. Het spel komt ook uit voor de PlayStation 4. Mogelijk zal Sony ook meer informatie geven over de verschijningsdatum van de game. Vooralsnog is alleen bekend dat Forbidden West voor de tweede helft van dit jaar op de planning staat.

Horizon Forbidden West komt van het Nederlandse Guerrilla Games, dat onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De openwereldgame werd in juni vorig jaar aangekondigd en het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PlayStation 4 en vorig jaar ook voor Windows verscheen. Sony toonde eerder al trailers van het spel, maar nog geen gameplaybeelden.